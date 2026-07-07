En ny Switch 2 med utbytbart batteri kommer snart – Nintendo meddelar samtidigt att den ursprungliga Switch-modellen slutar säljas i Europa

Nintendo släpper en ny version av Switch 2 med utbytbart batteri i Europa för att följa ny EU-lagstiftning

Flera Nintendo-tillbehör uppdateras också och lanseras successivt under året och i början av 2027

Försäljningen av den ursprungliga Switch-serien upphör från mitten av februari 2027

Nintendo har meddelat att företaget senare i år kommer att börja sälja en ny version av Switch 2 med utbytbart batteri i Europa. Samtidigt bekräftar företaget att all försäljning av den ursprungliga Switch-serien kommer att upphöra i början av 2027.

Förra månaden publicerade skaparen bakom Super Mario ett uttalande där företaget meddelade att det kommer att följa den nya EU-förordningen om batterier (EU Batteries Legislation). Lagstiftningen antogs 2023 och kräver att produkter med inbyggda batterier ska ha batterier som användaren själv kan byta ut senast den 18 februari 2027.

Nu har Nintendo, i ett uppdaterat supportinlägg, bekräftat att nya versioner av Switch 2 kommer att lanseras inom EU med batterier som användaren själv kan byta ut. Den första uppdaterade hårdvaran väntas lanseras redan i sommar, medan ytterligare produkter följer senare under året och i början av 2027.

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"Från och med sommaren 2026, som en förberedelse inför de nya europeiska batterireglerna som träder i kraft i mitten av februari 2027, kommer utvalda Nintendo-produkter i Europa successivt att ersättas av uppdaterade versioner med batterier som användaren själv kan byta ut", skriver Nintendo.

Företaget betonar samtidigt att: "Det finns ingen funktionell skillnad mellan de nuvarande produkterna och de uppdaterade produkterna med utbytbart batteri."

Nintendo uppger även att: "De första uppdaterade produkterna väntas bli tillgängliga från sommaren 2026, medan ytterligare produkter lanseras under hösten, vintern och i början av 2027. På grund av olika omständigheter kan de uppdaterade produkterna bli tillgängliga vid olika tidpunkter i olika europeiska länder."

Följande produkter kommer att omfattas av förändringen: Nintendo Switch 2, Joy-Con-par, Joy-Con (vänster och höger) i Neon Blue och Neon Red, Joy-Con 2-par, Joy-Con 2 (vänster och höger), Nintendo Switch 2 Pro Controller, Nintendo 64-handkontroll för Nintendo Switch och GameCube-handkontroll för Nintendo Switch 2.

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Som en följd av förändringen bekräftar Nintendo också i sin FAQ att företaget kommer att sluta sälja hela den ursprungliga Switch-serien nästa år – nästan tio år efter att konsolen lanserades.

"Från mitten av februari 2027, nästan tio år efter att Nintendo Switch lanserades i mars 2017, kommer Nintendo inte längre att sälja hårdvara i Nintendo Switch-familjen till återförsäljare – det vill säga Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite och Nintendo Switch OLED."

Företaget tillägger även: "Försäljningen av Nintendo Switch-hårdvara via Nintendo Store kommer också att upphöra i mitten av februari 2027."

Fram till dess kommer Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite och Nintendo Switch OLED fortfarande att tillverkas under resten av 2026 och, enligt Nintendo, finnas brett tillgängliga i Europa under hela året.