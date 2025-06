Death Stranding 2 – allt vi vet hittills

Death Stranding 2 avslöjades under The Game Awards 2022 och är en direkt fortsättning på det vi anser är ett av de bästa PS4-spelen någonsin. Tack vare en ny presentation av spelet vet vi nu exakt när det släpps.

En ny trailer för Death Stranding 2 finns nu också tillgänglig för Kojima-fans att analysera i detalj. I den ser vi återkommande karaktärer som Fragile och Sam "Porter" Bridges – även om de inte riktigt är som vi minns dem. Nya skurkar introduceras och de visuella intrycken är fantastiska, vilket gör Death Stranding 2 till en av de mest spännande PS5-exklusiva titlarna just nu.

Här är vad vi vet om Death Stranding 2 hittills, inklusive bekräftade plattformar, den första trailern och de senaste nyheterna. I takt med att fler detaljer avslöjas – troligen stegvis under de kommande veckorna – kommer vi att uppdatera sidan.

Death Stranding 2 - snabba fakta

Vad är det? Uppföljaren till Death Stranding från 2019

Uppföljaren till Death Stranding från 2019 När släpps det? 26 juni 2025

26 juni 2025 Vilken plattform? PS5

PS5 Vem utvecklar? Kojima Productions

Death Stranding 2 - släppdatum

(Image credit: Kojima Productions)

Death Stranding 2 är i nuläget endast bekräftat för PS5 och lanseras den 26 juni 2025. Death Stranding, som är en av de bästa PS5-exklusiva titlarna du kan spela just nu, släpptes ursprungligen till PS4. Det publicerades då av Sony för PlayStation 4, innan det senare kom en PC-version via 505 Games. Det är möjligt att något liknande sker med Death Stranding 2, men i dagsläget är det bara bekräftat som ett PS5-exklusivt spel.

Death Stranding 2 - trailers

Under SXSW 2025 visades en ny, detaljerad trailer för Death Stranding 2. Den avslöjade spelets releasedatum och gav oss en ny inblick i berättelsen. Du kan se den här:

DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH | Pre-Order Trailer - YouTube Watch On

Vi fick också en trailer för Death Stranding 2: On the Beach under 2024 och det var verkligen något extra. Den bekräftar det fullständiga namnet på spelet (Death Stranding 2: On the Beach) och är runt 10 minuter lång. Den inkluderar en docka, flera broar som sprängs och ett slagsmål där en vapenförsedd gitarr används. Kolla in den här:

DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH – State of Play Announce Trailer | [ESRB]4K - YouTube Watch On

Den första trailern vi fick se för spelet är fyra minuter av klassisk Kojima-förvirring, fullspäckad med stora namn. Kolla in den här:

Death Stranding 2 (Working Title) - TGA 2022 Teaser Trailer | PS5 Games - YouTube Watch On

När det gäller vad allt betyder... ja, avslöjandetrailern till Death Stranding 2 väcker definitivt fler frågor än svar. Till att börja med är Sam "Porter" Bridges gråhårig nu och Fragile verkar ha blivit botad. Inte nog med det – hon har ett barn, som hon senare misslyckas med att skydda från okända fiender. Vi ser ett obehagligt BB, ett gigantiskt fartyg som reser sig ur tjära, samt en ny skurk med en mycket bekant röd mask. Vi får vänta och se hur allt detta utvecklas till en fullständig berättelse.

Det kan dröja ett tag innan vi får se mer av Death Stranding 2, även om spelet fortfarande är planerat att släppas senare i år. Fram till dess är det värt att hålla ett öga på officiella PlayStation-kanalen på YouTube för nya trailer-släpp.

PlayStation® Presents『DEATH STRANDING 2』Special Stage!! - YouTube Watch On

Även om det inte räknas som en trailer i traditionell mening finns det en fullständig PlayStation Presents-presentation om Death Stranding 2. Den släpptes under Tokyo Game Show och innehåller nytt gameplay-material, inklusive en titt på fotoläget.

Death Stranding 2 - rollista

(Image credit: Kojima Productions)

Som väntat innehåller Death Stranding 2 en rollista med stora namn från både film- och spelvärlden. Här är den bekräftade rollistan:

Norman Reedus

Léa Seydoux

Elle Fanning

Shioli Kutsana

Troy Baker

George Miller

Death Stranding 2 - gameplay

(Image credit: Kojima Productions)

Tack vare den senaste trailern för Death Stranding 2 har vi nu fått en första ordentlig titt på gameplay. Det liknar mycket det första spelet, där spelaren vandrar genom öppna områden och stöter på spöklika fiender längs vägen. De största skillnaderna verkar ligga i terrängen, som ser betydligt farligare ut. Jordskred, översvämningar och tuffare fiender gör allt mer utmanande, med ett tydligare fokus på action den här gången.

Vi ser Sam använda motorcyklar för att ta sig fram, samt vapen för att bekämpa fiender. Om vi fortfarande kommer att leverera paket på samma sätt som i det första spelet återstår att se, men med Fragiles nya Drawbridge-nätverk som ersätter UCA, gissar vi att det lär bli gott om brobyggen – fast över större och mer detaljerade miljöer.

Tidig tillgång till Death Stranding 2 – så spelar du tidigare

(Image credit: Kojima Productions)

Du kan spela Death Stranding 2 48 timmar tidigare genom att förhandsboka Collector’s Edition eller Digital Deluxe Edition av spelet. Det ger även tillgång till en mängd bonusmaterial och extrainnehåll. Fullständig information finns på PlayStation Blog.

Death Stranding 2 - senaste nytt

Hideo Kojima visar 9 sekunder av laddningsskärmen i Death Stranding 2

I ett inlägg på Twitter har Hideo Kojima delat en första titt på laddningsskärmen i Death Stranding 2, även om han påpekar att den är “väldigt tillfällig”.

Death Stranding 2 har ett lanseringsdatum, men Hideo Kojima är inte redo att avslöja det än

Under en PlayStation-presentation för uppföljaren avslöjade regissören att spelet redan har ett fastställt lanseringsdatum, men att han inte kunde tillkännage det under eventet på grund av “oförutsedda omständigheter” (via VGC).

Death Stranding 2 släpps under 2025

Nu vet vi att Death Stranding 2: On the Beach kommer att lanseras någon gång under 2025. Utöver det har inget exakt lanseringsfönster kommunicerats – så håll utkik!

Hideo Kojima skrev om hela Death Stranding 2 efter pandemin

I en intervju med japanska Natalie berättade Kojima i detalj vad som ändrades i spelets berättelse efter covid-19-pandemin. I intervjun förklarar Metal Gear Solid- och Snatcher-skaparen att handlingen för Death Stranding 2 skrevs innan pandemin, som började spridas i Asien i slutet av 2019 och blev global i början av 2020.

Hideo Kojima delar bild på Keanu Reeves och Norman Reedus

Hideo Kojima har satt fart på spekulationerna genom att lägga upp bilder på Death Stranding-stjärnan Norman Reedus tillsammans med Keanu Reeves, vilket fått fansen att undra om The Matrix-stjärnan kan dyka upp i Death Stranding 2.