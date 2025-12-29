Apple Mac-datorer 2025: årets bästa och sämsta ögonblick

Året närmar sig sitt slut, och det råder ingen tvekan om att 2025 blev ett betydelsefullt år för Apples bästa Mac-datorer. Från att dela upp lanseringarna av sina chip till en radikal omdesign av macOS har det inte rått någon brist på samtalsämnen under de senaste tolv månaderna. Samtidigt fanns det flera tydliga misslyckanden, tillsammans med en rad uppseendeväckande uteblivna lanseringar där viktiga produkter hamnade i skymundan. Här sammanfattar vi allt, granskar Apples Mac-satsning och blickar framåt mot 2026.

Nya Mac-uppgraderingar

(Image credit: Future)

Apple inledde året med att lansera ett par nya Mac-datorer – en i den mer prisvärda delen av marknaden och en tydlig flaggskeppsmodell.

Vi börjar med den förstnämnda. I mars 2025 lanserade Apple MacBook Air med M4-chip. Den bjöd på flera tydliga förbättringar jämfört med MacBook Air med M3 från 2024 och mottogs väl i vårt test. Bland nyheterna fanns att antalet CPU-kärnor ökade från åtta till tio, att den framåtvända kameran uppgraderades till en selfiekamera på 12 MP med Center Stage-stöd, samt att maxminnet höjdes från 24 GB till 32 GB. Trots detta sänktes priset på datorn. Det var ingen omvälvande uppgradering, men i stort sett en positiv sådan på alla viktiga punkter.

I den andra änden av skalan fanns Mac Studio, som också fick en uppdatering i mars. Den största förändringen handlade om nya chip, men upplägget var minst sagt ovanligt.

Apple lanserade nämligen Mac Studio med ett M4 Max-chip samt ett alternativ med M3 Ultra. Ja, det mest kraftfulla chippet var alltså från en tidigare generation än chippet strax under i hierarkin. Det skapade en förvirrande situation för köpare: var M4 Max bättre tack vare nyare arkitektur, eller var M3 Ultra kraftfullare eftersom det tillhörde en högre klass?

Till slut var det M3 Ultra som drog det längsta strået, med imponerande prestandasiffror. Det visade sig också vara ett mycket kapabelt spelchip, även om det är svårt att motivera priset enbart för spel jämfört med en Windows-dator. På tal om spel landade Cyberpunk 2077 på Mac i juli, vilket signalerade att plattformen äntligen börjar stå på egna ben som spelplattform – åtminstone enligt Apple.

M5 får en ovanlig lansering

(Image credit: Future)

Apples Mac-lanseringar brukade vara enkla: när ett nytt chip släpptes kom hela familjen samtidigt, från instegsmodeller till de mest kraftfulla varianterna. Med M5 förändrades det upplägget. I oktober 2025 lanserade Apple M5 – men utan några spår av M5 Pro, M5 Max eller M5 Ultra, som enligt allt att döma kommer senare.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

I nuläget kan vi därför bara bedöma instegsmodellen. M5 har en Neural Accelerator i varje kärna, vilket innebär upp till fyra gånger högre maximal GPU-beräkningskraft jämfört med M4, med tydligt fokus på AI-prestanda. I övrigt handlar det om cirka 30 procent snabbare GPU-prestanda och 45 procent bättre ray tracing jämfört med M4. Vårt test av MacBook Pro med M5 visade dessutom att CPU-prestandan ökade med runt 20 procent i flertrådade arbetslaster jämfört med M4.

Det enda Mac-system som fick M5 under 2025 var MacBook Pro 14 tum. Förutom högre prestanda fick den även förbättrad batteritid. Apple utlovade upp till 24 timmars användning, och våra tester bekräftade i stort sett detta – i webbsurfning överträffade den till och med Apples egna siffror.

Samtidigt kvarstår den stora elefanten i rummet: den länge ryktade MacBook Pro med pekskärm och OLED-panel. Den har diskuterats i åratal och dök inte upp under 2025 heller, men branschrykten pekar på 2026. Vi får hoppas att det stämmer den här gången.

M5 Vision Pro: räckte Apples insats?

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Det är ingen hemlighet att Apples Vision Pro haft svårt att hitta sin plats sedan lanseringen 2023. När Apple uppdaterade headsetet i oktober 2025 var förhoppningen att ge produkten nytt liv, men många lär ha blivit något besvikna.

Varför nämns den här i en artikel om Mac? Jo, Vision Pro utrustades med samma M5-chip som MacBook Pro, vilket gav den samma råstyrka som Apples mest kraftfulla bärbara dator. Batteritiden förbättrades också, och ett nytt huvudband introducerades för att fördela vikten bättre.

Det låter bra på pappret, men uppdateringarna adresserade inte de största problemen: vikten och priset. Det nya huvudbandet gjorde headsetet bekvämare att bära, men själva vikten minskade inte alls. Vision Pro är fortfarande ett tungt och klumpigt headset.

Priset förblev dessutom orört. Med ett pris på 3 499 dollar är Vision Pro fortfarande utom räckhåll för de allra flesta, vilket gjort det svårt för Apple att etablera den som en självklar produkt. Rykten om en billigare modell har cirkulerat i åratal, men det talas nu om att den kan ha lagts på is. Även om den till slut ser dagens ljus riskerar det att vara för sent för Apples satsning på virtuell verklighet.

Liquid Glass-revolutionen

(Image credit: Apple / Future)

Som framgår har det skett gott om förändringar på hårdvarusidan för Mac under de senaste tolv månaderna. Men mjukvaran stod inte heller still. macOS fick sin mest omfattande designöversyn på flera år.

I macOS 26 tog detta form genom Liquid Glass. Det är Apples namn på det glaslika, transparenta gränssnitt som bryter ljus och ger rörliga objekt en nästan vattenlik känsla. Det är utan tvekan iögonfallande.

Problemet är att många också har upplevt det som svårt att använda. Text kan bli svårläst när två paneler överlappar varandra, samtidigt som Apples valbara genomskinliga appikoner gör dem extremt svåra att skilja åt vid en snabb blick. Det går inte att förneka att Liquid Glass är snyggt, men frågan är om det faktiskt är särskilt användbart. Där är domen fortfarande ute.

Det var kanske talande att beskedet om att Apples chefsdesigner för gränssnitt, Alan Dye – mannen som i stor utsträckning ses som den som ansvarar mest för Liquid Glass – lämnade företaget möttes av jubel och entusiastiskt bifall från vissa håll. Liquid Glass splittrar åsikterna, och det lär fortsätta göra det under en bra tid framöver.