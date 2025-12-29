Från Nano Bananas genombrott till misslyckad agent AI – det här definierade AI-året 2025

Under 2025 såg vi hur AI-användningen ökade markant, med flera genomtänkta appar och funktioner som faktiskt gjorde skillnad. Bland årets tydligaste höjdpunkter fanns Purpose-appen från Marc Manson samt Googles imponerande bildgenerator Nano Banana.

Året inleddes med kraft när DeepSeek R1 lanserades – den kinesiska AI-modellen som kunde mäta sig med ChatGPT, men till en bråkdel av kostnaden för utvecklare. Med en sådan start såg 2025 ut att kunna bli året då AI på allvar tog plats på den globala scenen, med spekulationer om att artificiell generell intelligens, AGI, till och med kunde bli verklighet.

AGI utlovades av flera aktörer, däribland Elon Musk, men någon sådan genombrottsmodell materialiserades aldrig. Trots det var året starkt för bolag som OpenAI, xAI, Anthropic och Google. Samtidigt såg vi också flera uppmärksammade misslyckanden. Apple halkade återigen efter i AI-racet, med en omarbetad version av Apple Intelligence först planerad till 2026. Google och Samsung däremot fortsatte att pressa in AI-funktioner i mobila enheter i snabb takt.

OpenAI lär sig den hårda vägen

ChatGPT behöll sitt järngrepp som världens mest använda AI-chattbot, men året var långt ifrån problemfritt för OpenAI. Juridiska tvister, inte minst upphovsrättsprocessen från The New York Times, fortsatte att skapa rubriker. I juni drabbades dessutom tjänsten av ett fler dagar långt serveravbrott, vilket gav världen en kort försmak av hur beroende många blivit av ChatGPT – reaktionerna lät inte vänta på sig.

Lanseringen av GPT-5 blev ytterligare ett snedsteg. Modellen upplevdes som kallare och mindre empatisk än GPT-4o, vilket gjorde många användare besvikna. För många hade ChatGPT utvecklats till något som liknade en digital följeslagare, och förändringen kändes som en personlighetsförlust. OpenAI tvingades därför åter göra GPT-4o tillgänglig.

Samtidigt tog Google mark med Gemini. Gemini 3 Pro, som lanserades i november, mottogs väl och inom bildgenerering tog Nano Banana och Nano Banana Pro tydliga kliv förbi ChatGPT. OpenAI svarade med en ny bildmodell i december.

År 2025 skulle också bli året då AI-agenter – självständiga assistenter som utför uppgifter åt oss – tog steget in i vardagen. Vi fick se lovande initiativ som OpenAI Agent Mode och Perplexitys Comet Browser, men verkligheten hann inte ikapp visionen. Problemet kvarstår: AI-agenter gör fortfarande små misstag, och så länge tillförlitligheten inte är nära perfekt är det svårt att överlåta hela arbetsuppgifter till dem.

Som svar på Googles framsteg utlyste Sam Altman ett slags internt ”code red”, där fokus flyttades bort från agentfunktioner och tillbaka till att förbättra ChatGPTs kärnupplevelse. AI-agenter kommer sannolikt att spela en stor roll framöver, men tekniken är ännu inte redo.

Positivt var att OpenAI under året tog större ansvar för användarsäkerhet. Nya skyddsfunktioner infördes för att upptäcka riskbeteenden, och föräldrakontroller lanserades för första gången. Åtgärderna kom efter flera uppmärksammade fall där ungdomar farit illa efter långvarig interaktion med dåligt modererade AI-chattbotar.

AI-husdjur och framtiden

Möt Casio Moflin, din nya AI-kompis. (Image credit: Casio)

På den mer lättsamma sidan dök AI-drivna husdjur och leksaker upp under året. Vi testade exempelvis Moflin – tills batteriet bokstavligen gav upp. Mer övergripande präglades 2025 av idén att varje produkt måste innehålla någon form av AI. Inget företag symboliserade detta bättre än Microsoft, som under året tryckte in Copilot i nästan allt de erbjuder.

Mot slutet av året ser Amazon ut att få avsluta starkt. Alexa+, den AI-förstärkta versionen av Alexa som utlovats länge, kan till sist vara på väg att lanseras i webbläsarform – åtminstone i USA.

Trots allt prat om genombrott, AGI och autonoma agenter kändes 2025 mindre som året då AI förändrade allt, och mer som året då AI blev omöjligt att undvika. Utvecklingstakten har gått från snabba språng till mer gradvisa förbättringar. AI-framtiden är fortfarande på väg – den tar bara lite längre tid än vi först trodde.