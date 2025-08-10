ChatGPT-användare är inte nöjda med GPT-5-lanseringen – tusentals Reddit-användare kallar uppgraderingen för ”hemsk”

OpenAIs GPT-5 är nu här, men många användare är missnöjda över den nya lanseringen

GPT-5 har ersatt det tidigare valet av AI-modeller och vissa användare tycker att uppgraderingen ”är hemsk”

ChatGPT Plus-prenumeranter har nu begränsningar för hur ofta de kan använda resonemangsmodeller och har förlorat tillgången till äldre, mer pålitliga som o4-mini och o4-mini-high

OpenAI har släppt GPT-5, nästa generations AI-modell som kommer att driva ChatGPT under överskådlig framtid.

I en timmes lång livesändning presenterade OpenAI:s vd Sam Altman och hans team GPT-5:s kapabiliteter och förbättringar jämfört med föregångaren GPT-4o.

Men mindre än 24 timmar efter lanseringen översvämmades sociala medier som Reddit av kritik mot den nya modellen, där många användare är besvikna på nästa generation av ChatGPT.

En Reddit-tråd med titeln ”GPT-5 är hemsk” har nästan 3 000 upvotes och över 1 200 kommentarer fyllda med användare som är missnöjda med lanseringen.

Användaren u/headwaterscarto skrev: ”Jag gillar hur de i demon sa – ‘om den har fel, inga problem, fråga bara igen. Jag ska faktiskt köra 3 promptar på en gång och välja min favorit.’ Hur är det bättre?” En annan kommenterade: ”Låter som en OpenAI-version av ‘Shrinkflation’.”

Många saknar de tidigare modellerna 4o och 4.1, med gott om kommentarer som ”Jag saknar 4.1. Ta tillbaka den” och ”De borde låtit oss behålla de gamla modellerna medan de fixar den nya.”

Även ChatGPT Plus-prenumeranter är upprörda och menar att den senaste AI-lanseringen faktiskt begränsat funktionerna i det betalda abonnemanget. Den nya GPT-5 Thinking-modellen är begränsad till 200 meddelanden per vecka, och Plus-användare har inte längre tillgång till det stora utbud av AI-modeller som tidigare fanns, eftersom OpenAI nu hävdar att GPT-5 kan resonera när det behövs.

ChatGPT literally got worse for every single Plus user today.There's no way to reliably get thinking models anymore.Before we had o4-mini, o4-mini-high and o3.Now we have GPT-5 Thinking with 200 messages per week and a router that exclusively routes you to some small and…August 8, 2025

Är folk bara mot förändring – eller är GPT-5 verkligen så dålig som internet påstår?

Mycket av upprördheten kring GPT-5 handlar om att Sam Altman överdrivit förväntningarna, efter att ha hypat upp lanseringen som något som skulle revolutionera världen och sättet vi interagerar med AI på.

Bara timmar innan den officiella GPT-5-avtäckningen twittrade Altman en bild på Dödsstjärnan från Star Wars som svävade över en planets horisont, en antydan om en banbrytande revolution med OpenAIs nästa AI-modell. Istället, även om GPT-5 slår rekord jämfört med sina föregångare, är det en mer gradvis förbättring jämfört med den första AI-revolutionen när ChatGPT först lanserades.

För många var tillgången till de pålitliga ChatGPT-4o-modellerna, som Altman själv jämförde med att prata med en universitetsstudent, bättre än GPT-5:s ”one-size-fits-all”-strategi, som ska motsvara en doktorsexamen.

Många rapporterar att GPT-5 presterar sämre än 4o, men vi har ännu inte hunnit testa den nya modellen ordentligt för att se om det stämmer. En sak är dock säker: OpenAIs betalande användare känner sig snuvade av lanseringen och företaget måste snabbt rätta till startproblemen, såsom långsamma och svaga svar – annars riskerar den lojala användarbasen att vända sig någon annanstans.