Hvor bra er den innebyggede Windows 10 VPN-løsningen – og hva er begrensningene?

Mange vet ikke at Windows 10 har sin egne innebyggede VPN-klient. Men, bi litt, før du kaster deg over tastaturet for å kansellere ditt eksisterende VPN-abonnement er det verdt å ta en nærmere titt på hva Windows-varianten klarer.



Det er fordi det eksisterer en del restriksjoner i hva man kan gjøre med det dedikerte virtuelle private nettverket i Windows 10. I denne artikkelen forklarer vi alt du trenger å vite for å bestemme deg om Windows-varianten er verdt å bruke.

Du trenger uansett et VPN-nettverk

Det viktigste å vite med den innebyggede Windows 10-versjonen er at det ikke er en VPN-tjeneste i det hele tatt. I alle fall ikke på samme måte som vi er vant med fra tredjeparter. Windows gir deg ikke tilgang til et stort nettverk av sikre tjenere, hvilket i praksis er det man betaler for når man abonnerer på en VPN-tjeneste. Det innebyggede verktøyet er istedenfor simpelthen en klient som kan kople seg til et tredjepartsnettverk.



I bunn og grunn er det slik at selv om du tar i bruk Microsofts VPN-klient, så må du fortsatt abonnere på en faktisk VPN-tjeneste. Du kan velge å gå for enten en gratis VPN (selv om vi på generelt grunnlag ikke vil anbefale det), eller en betalløsning, som ExpressVPN eller NordVPN – Windows-klienten er ikke kresen. Vær bare sikker på at du kan få fatt i adressene til serverne til tjenesten du går for, siden du trenger denne informasjonen for å kople deg til via Windows-klienten.

Tilkoplingsprofiler

Når du har et nettverk klart kommer man til nok et hinder med Windows 10-klienten: det å kople seg til. Windows krever at du setter opp tilkoplingsprofiler, som i praksis er lagrede innstillinger for koplinger. Hver profil kan bare ha én server-adresse, og én tilkoplingsprotokoll.



Resultatet av denne måten å gjøre det på er at om man tar klienten i bruk, så kommer man antageligvis til å kople seg til de samme to-tre serverne hver gang. På den andre siden, om man bruker de egne klientprogrammene til de beste VPN-tjenestene, så blir man automatisk rutet til de raskeste serverne basert på antall tilkoplede og maksimal båndbredde. Med Windows' VPN kommer man ikke til å ha hundrevis av tilgjengelige tilkoplingsmuligheter, men bare en håndfull ferdigkonfigurerte tilkoplingsprofiler.

Det kan fungere greit i mange tilfeller. Men, hvis du bruker en Kina-spesifikk VPN for å komme deg forbi Den kinesiske brannmur eller om du bruker en Netflix-spesifikk VPN for å få et bedre strømmetilbud, så bli ikke overrasket hvis de ferdigkonfigurerte profilene i Windows-varianten ikke fungerer. I denne situasjonen står man foran en timinuttersprosess for å konfigurere en ny tilkoplingsprofil i Windows, sammenlignet med de 30 sekundene det tar å kople seg til en annen server via VPN-tilbyderen sin egne klient.

Hvor bra er den innebyggede Windows 10-VPN-en?

Selv om det er interessant at Windows 10 har en innebygget VPN-klient, er ikke dette snakk om en erstatning for et VPN-abonnement.



Siden Windows bare tilbyr selve klienten, og ikke det underliggende server-nettverket, så trenger du uansett å starte et abonnement fra en av de beste VPN-tilbyderne. Omtrent alle VPN-tilbyderne har egen klientprogramvare (og fungerer også med OpenVPN), og disse applikasjonene er enkle i bruk og langt mer fleksible enn Windows 10-klienten, som krever at du lager en ny profil for hver bidige individuelle server-tilkopling du vil gjøre.