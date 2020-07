En av de største grunnene til å bruke VPN er i ferd med å forsvinne

I tillegg til at de beskytter dine private data, og blokkerer uønsket sporing når man er på nett, er en av de beste grunnene til å bruke en VPN at man kan få varer og tjenester billigere enn man normalt ville fått dem.



Ved å bruke en VPN når man handler på nett, så kan man spare tusenvis av kroner om man eksempelvis bestiller flybilletter eller andre varer ved å forandre på IP-adressen til en fra et annet land. Dette er fordi flyselskaper bruker forskjellige lokale priser, så en billett i et land kan være mye billigere enn en billett for samme turen i et annet land.



Noen brukere har utnyttet dette trikset når de har kjøpt spill, med andre ord utgitt seg for å være fra et annet land enn det de faktisk er når de har gjennomført transaksjonen. Dette har ført til at PC-gaminggiganten Valve har oppdatert kontoinnstillingene i sin digitale spillbutikk Steam. Steam bruker også lokal prissetting, så om man kjøper et nytt PC-spill og utgir seg for å være fra Costa Rica fremfor USA, så kan man eksempelvis slippe unna med 400 kroner for et spill istedenfor 500.

I et innlegg på Twitter har SteamDB forklart hvordan Valves nye forandringer kommer til å forhindre at brukere kan kjøpe spill samtidig som de tar i bruk en VPN-server som ikke befinner seg innenfor hjemlandets grenser:



«Valve har nylig gjort gjort forandringer slik at de lokale butikkene har blitt strengere, hvilket gjør at man må gjennomføre en transaksjon med en betalingsmåte som eksisterer i landet hvis butikk man handler fra. Dette kommer antageligvis til å hindre brukere fra å bruke VPN-tjenester til å kjøpe spill billigere.»

Steam slår ned på VPN

I fremtiden vil altså Steam ha oversikt over hvilket land en bruker påstår at hen er fra, og vil således kun vise prisene i det landets valuta.



Hvis en bruker flytter til et annet land, eller befinner seg utenlands i en lengre tidsperiode, så kan vedkommende forandre land-innstillingen etter at man har gjennomført en transaksjon med en lokal betalingsmåte. Selv om dette helt klart kommer til å forhindre mange brukere fra å ta en spansk en og lure Valve, så kan det potensielt gjøre det vanskelig for folk som eksempelvis reiser mye utenlands, siden det normalt sett ikke er spesielt enkelt å skaffe seg for eksempel et utenlandsk debit-kort.



I et kundestøtte-dokument på deres hjemmesider forklarer Valve at det å bruke en VPN for å late som om man er fra et annet land er mot reglene («terms of service»), og at dette kan føre til at restriksjoner blir aktivert på din konto.

«Nei, det å bruke en proxyserver eller en VPN for å maskere lokasjonen din er strengt forbudt ifølge 'Steam Terms of Service', og kan resultere i begrensninger på din Steam-konto. Hvis du prøver å bruke et region-sperret spill, og posisjonen din ikke stemmer overens med Steam-historikken din kommer du til å få en advarsel.»



Selv om du ikke lenger får brukt VPN når du handler på Steam kan PC-gamere likevel fortsatt dra nytte av bedre sikkerhet, muligheten til å forbigå geografiske sperrer og andre fordeler om de tar i bruk disse tjenestene. Hvis du ikke har en VPN, så foreslår vi at du tar en titt på vår liste over de beste gaming-VPN-ene, slik at du kan finne en som passer dine behov.

Kilde: GameIndustry.biz