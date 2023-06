Prisen på Samsung Galaxy Z Flip 5 kan bli dens største fiende

Det ser ut til at den neste Flip-mobilen fra Samsung blir høyere enn for forgjengeren.

Samsung Galaxy Z Flip-serien har etablert seg som en storselger for Samsung. Disse mobilene skal være langt mer populære enn Samsung Galaxy Z Fold-serien. Og det er i hvert fall én god grunn til dette – nemlig prisen. Prisen er også grunnen til at Samsung Galaxy Z Flip 5 kan støte på problemer.

Den greske nettsiden Tech Maniacs hevder nemlig at Samsung Galaxy Z Flip 5 vil få en startpris på 1299 euro, noe som tilsvarer rundt 15 000 kroner. Dette ser ut til å bli en modell med 8 GB RAM og 128 GB lagringsplass. Til sammenligning hevder samme nettside at Samsung Galaxy Z Flip 4 i samme konfigurasjon er omkring 150 euro (rundt 1700 kroner direkte omregnet) billigere i Hellas.

Slike prisomregninger er sjelden overførbare, men det handler uansett om en betydelig økning i den greske salgsprisen. Dette vil trolig gjenspeiles i andre markeder, dersom denne lekkasjen viser seg å stemme.

I stedet for en startpris ved lansering på 11 990 kroner – som Samsung Galaxy Z Flip 4 fikk – kan vi gjette på en pris på rundt 13 500 kroner for den nye modellen. Men dette er fremdeles bare et rykte, og kilden for denne opplysningen har ikke opparbeidet seg en solid merittliste, så vi vil som vanlig anbefale deg å ta disse opplysningene med en klype salt. Det er nemlig verdt å merke seg at andre kilder har hevdet at GAlaxy Z Flip 5 vil få omtrent samme utgangspris som fjorårets modell.

Fanget opp i et foto

Dette er imidlertid ikke den eneste nye Samsung Galaxy Z Flip 5-lekkasjen. Lekkeren @Tech_Reve har lagt ut noe som ser ut til å være et fotografi av Galaxy Z Flip 5 i et etui. Bildet ser du nedenfor. Etuiet skjuler flere av detaljene, men du kan likevel se den store utvendige skjermen det går så mange rykter om.

Designet her stemmer også godt med en annen bildelekkasje av Samsung Galaxy Z Flip 5 som nylig dukket opp, så sjansene er store for at dette stemmer. Bildet har imidlertid veldig dårlig oppløsning, noe som kan være et tegn på at det er blitt redigert.

Hvis prisen viser seg å stige i år, kan den store utvendige skjermen – som ifølge ryktene skal utgjøre en økning til 3,4" fra 1,9" på Z Flip 4 – være en del av årsaken.

Breaking) Flip 5 device leaks pic.twitter.com/9At8qe3j75June 25, 2023 See more

Vi venter oss dessuten et nytt design med dråpeformede hengsler, noe som tydeligvis gjør at de to halvdelene av mobiltelefonen kan ligge helt inntil hverandre. Vi venter oss dessuten en ny Snapdragon 8 Gen 2-brikke, i tillegg til at mobilen også kan bli støvbestandig. Sistnevnte vil være første gang for en brettbar mobil fra Samsung.

Dette blir trolig de største oppgraderingene og – i tillegg til inflasjonen – de viktigste årsakene til en eventuell prisøkning. Vi håper likevel inderlig at Samsung prøver å holde prisen på denne brettbare mobilen nede, ettersom vi tror at den overkommelige prisen nettopp er en av de viktigste grunnene til dens popularitet.

Hvis prislekkasjen ovenfor stemmer, vil Samsung Galaxy Z Flip 5 legge seg på omtrent samme prisnivå som Samsung Galaxy S23 Ultra, til tross for at den trolig får langt svakere spesifikasjoner. Vil den nye skjermen være nok til å lokke til seg kjøpere? Dette får vi kanskje vite allerede i slutten av juli, ettersom det angivelig er da Samsung vil lansere sine nye, brettbare mobiler.

Videre lesning