En fantastisk Galaxy S24-funksjon kan komme til Galaxy S23-telefoner om kort tid

Samsung har bekreftet at Instant Slow-Mo snart kommer til forrige generasjons Samsung-telefoner.

Vi rapporterte nylig at mange av Samsungs nye Galaxy AI-funksjoner snart blir tilgjengelige for forrige generasjons Galaxy-telefoner, og nå har vi fått beskjed om en annen AI-drevet funksjon som er i ferd med å komme seg ned til Galaxy S23-serien.

I følge en moderator i Samsung Community Forum (via SamMobile), planlegger Samsung å gjøre Instant Slow-Mo-funksjonen fra Galaxy S24-serien tilgjengelig for den eldre generasjonen Samsung-enheter, nærmere bestemt Galaxy S23-serien, Galaxy Tab S9-serien, Galaxy Z Fold 5 og Galaxy Z Flip 5.

Instant Slow-Mo bruker AI-drevet bilderamme-generering for å la deg gjøre nesten hvilken som helst vanlig video til en sakte film. Som Samsungs moderator bemerker, krever funksjonen 16,6 millisekunders behandlingstid for jevn videoavspilling i sanntid, noe som utelukker fremtidig inkludering på eldre Samsung-enheter som Samsung Galaxy S22, siden de ikke er kraftige nok.

Imidlertid vil de nevnte 2023-flaggskipene sannsynligvis få Instant Slow-Mo som en del av Samsungs One UI 6.1-oppdatering, som angivelig vil bli tilgjengelig for nedlasting på Galaxy S23-telefoner så snart som neste måned.

Samsungs Instant Slow-Mo-funksjon i aksjon. (Image credit: Samsung / Camera 1 person)

Instant Slow-Mo slutter seg til listen over Galaxy AI-funksjoner som allerede inkluderer Circle To Search, Live Translate, Note Assist og Photo Assist, som nå er gjort tilgjengelig på eldre generasjons Galaxy-telefoner.

I samme Community Forum bemerker Samsungs moderator også at Samsung vil forbedre funksjonaliteten til Instant Slow-Mo i fremtidige programvareoppdateringer. Nærmere bestemt vil funksjonen snart bli kompatibel med 10-bits videoer, videoer på 480p og MOV-videofiler. For øyeblikket er Instant Slow-Mo begrenset til 8-bits videoer, 720p- til 8K-videoer samt MP4-filer.

Den kommende inkluderingen av Instant Slow-Mo på eldre generasjons Samsung-enheter er enda en stor lettelse for eiere av Galaxy S23, Galaxy Z Fold 5 og Galaxy Z Flip 5, som kan ha vært bekymret for at den AI-drevne Galaxy S24-serien skulle gjøre telefonene deres utdatert.

OneUI 6.1 ventes å bli tilgjengelig for Galaxy S23-serien i mars. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Hvis du vurderer å kjøpe en billig Galaxy S23 Ultra i stedet for å investere i den nye og dyrere Galaxy S24 Ultra, burde du etter vår oppfatning tenke deg om. Som TechRadars amerikanske mobilredaktør, Philip Berne, skrev i en artikkel nylig: «Uansett hva du gjør, ikke kjøp en Samsung Galaxy S23 Ultra.»

I skrivende stund har Samsung ennå ikke satt prisen på flaggskipet fra 2023 til et rimelig nivå, så vi foreslår at du heller satser på den helt fantastiske Galaxy S24 Ultra, hvis du har sjansen. Du får også syv år med oppdateringer (i stedet for fire) med Samsungs nyeste telefon.

Hvis du vil lese mer om våre tanker om Samsungs nyeste telefoner, kan du sjekke våre anmeldelser av Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S24 Plus og Samsung Galaxy S24 Ultra.

