OnePlus Open ventes å slå Galaxy Z Fold 5 – med den beste brettbare skjermen så langt

OnePlus Open ligger an til å bli an alvorlig konkurrent for Samsung Galaxy Z Fold 5 i markedet for brettbare mobiltelefoner. Det seneste ryktet vi har kommet over, tyder på at skjermen vil ble en av de beste bestanddelene i den kommende brettbare mobilen.

Ifølge den kjente tipseren Digital Chat Station (via Notebookcheck) kan faktisk OnePlus Open komme med den beste skjermen på en brettbar mobiltelefon så langt. Den vil tilsynelatende måle 7,82 tommer fra hjørne til hjørne når den åpnes og ser ut til å få en oppløsning på 2440 x 2268 piksler (en pikseltetthet – PPI – på 426).

Sammenlign dette med Galaxy Z Fold 5, som har en 7,6-tommers skjerm som gir en oppløsning på 2176 x 1812 piksler – en PPI på bare 373. Det gjør kanskje ikke så stor forskjell for det blotte øye, men det vil absolutt gi OnePlus et overtak og et ekstra salgsargument for å lokke forbrukere til å ta en ekstra titt på deres aller første sammenleggbare telefon.

Den samme kilden hevder dessuten at den utvendige skjermen til OnePlus Open vil måle 6,31 tommer og få en oppløsning på 1116 x 2484 piksler (432 PPI). Til sammenligning har Samsung Galaxy Z Fold 5 en 6,2-tommers skjerm med en oppløsning på 904 x 2316 piksler (401 PPI), så OnePlus-skjermen er potensielt hvassere også der.

Lagring og farger

Det later til at vi kanskje også får en «samlerutgave» av OnePlus Open, ifølge Digital Chat Station. Dette skal være en variant med 16 GB RAM og 1 TB intern lagring. En versjon med 24 GB er kan også være på trappene.

Andre opplysninger vi nylig har fått om OnePlus Open dreier seg om fargene på denne brettbare telefonen: Den vanligvis pålitelige kilden Max Jambor (via Android Authority) sier at den første brettbare mobilen fra OnePlus vil leveres i «Voyage Black» og «Emerald Eclipse», altså svart og grønt.

Vi har dessverre ingen bilder av disse fargene, men de uoffisielle renderingene vi har sett så langt, later til å vise den svarte varianten. Renderingene stammer fra en pålitelig kilde, så de er trolig korrekte eller temmelig nær det korrekte.

Naturligvis er ingenting helt sikkert før OnePlus Open faktisk er offisielt avduket. Selskapet har selv sagt at denne sammenleggbare telefonen kommer i år, men akkurat nå ser det ut til at det tidligere antydede lanseringsvinduet i august vil bli forskjøvet litt.

