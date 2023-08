OnePlus Open: Nyheter, lekkasjer, lanseringsdato og alt vi vet så langt

Markedet for brettbare mobiler skyter endelig fart for alvor. Vi har allerede har sett en haug med modeller fra velkjente produsenter presentert i 2023, mens vi venter oss helt nye modeller fra flere produsenter. En av nyhetene vi regner med å se er den første sammenleggbare telefonen fra OnePlus, som kan få navnet OnePlus Open.

Den blir sannsynligvis lansert i andre halvdel av året og ventes å holde tritt med andre brettbare enheter – noe som også betyr at den vil være ganske dyr. Den skal angivelig bli utstyrt med imponerende maskinvare, inkludert et prosessorbrikke av typen Snapdragon 8 Gen 2, tre høyoppløselige kameraer på baksiden, samt en ny versjon av selskapets eget operativsystem OxygenOS, laget spesielt for brettbare enheter.

OnePlus Open: Pris og tilgjengelighet

Den første brettbare mobilen fra OnePlus, også kalt OnePlus Open (som den mest sannsynlig vil hete), er offisielt kunngjort av OnePlus for en lansering i år. Når Motorola, Samsung og Google har kommet med nye modeller som alle kjemper om å være den beste sammenleggbare mobilen i 2023, er det forståelig at OnePlus også ønsker å ta spranget ut i dette markedet.

Ifølge ryktene forventes den å bli lansert i august. Det er ikke meldt om priser ennå, men vi gjetter den vil være i omtrent samme prisklasse som andre brettbare telefoner. Samsungs seneste Galaxy Z Fold 5 fikk en lanseringspris i Norge på over 20 000 kroner, så du må nok regne med en pris i denne klassen. Vi gjetter på at den vil koste minst 15 000 kroner.

Selv om OnePlus ennå ikke har sagt noe om tilgjengelighet for OnePlus Open, er det nok sannsynlig at selskapet vil rette den mot de samme markedene som fikk gleden av OnePlus 11. Det er imidlertid ingen garanti for at alle markeder som fikk OnePlus 11 vil få den brettbare modellen.

Slik kan OnePlus Open bli seende ut. (Image credit: OnLeaks ✕ Smartprix)

OnePlus Open: Design og skjerm

OnePlus Open ventes å ha et lignende vertikalhengslet design som noen av de mest etablerte aktørene på markedet, inkludert Samsung Galaxy Z Fold 5. Renderinger fra alltid pålitelige OnLeaks, etter sigende basert på en prototype i teststadiet. De viser en brettbar telefon med en velkjent formfaktor i bokstil, men med OnePlus' eget preg. Selskapet ser ut til å ta sikte på en mellomting mellom det høye, smale formatet til Z Fold 5 og den bredere Oppo Find N2. OnePlus Open vil utvilsomt hente inspirasjon fra Oppos brettbare enheter, gitt det direkte forholdet mellom disse selskapene.

Blant de øvrige detaljene fra disse renderingene kan vi nevne en bakside i skinn, en sirkulær kameramodul i stil med OnePlus 11 og OnePlus Pad, samt en fingeravtrykkleser i låseknappen.

Når det gjelder skjermene, ventes den innvendige skjermen på OnePlus Open å ha et 7,7-tommers AMOLED-panel med en oppdateringsfrekvens på 120 Hz, mens den utvendige skjermen sies å være en 6,3-tommers AMOLED-skjerm, også med en oppdateringsfrekvens på 120 Hz. Begge disse skjermene virker ganske imponerende på papiret.

Et nyere rykte gir oss litt flere detaljer: En 7,82-tommers innvendig skjerm med 2440 x 2268 piksler og en 6,31-tommers utvendig skjerm med 1116 x 2484 piksler. Med dette blir disse skjermene hvassere enn noe vi har sett på en brettbar telefon så langt, inkludert Z Fold 5.

Vi har også fått høre at «Voyage Black» og «Emerald Eclipse» vil være de to fargene som denne brettbare mobilen vil bli tilgjengelig i.

OnePlus Open kan få en rund kameramodul på baksiden. (Image credit: OnLeaks ✕ Smartprix)

OnePlus Open: Kamera og batteri

OnePlus Open ventes å få et kraftig kameraoppsett. Det består angivelig av av et 48 MP vidvinkelkamera, et 48 MP ultravidvinkelkamera og et 64 MP telefotokamera. Et 32 MP selfie-kamera skal befinne seg på den ytre skjermen, mens man skal finne et selfiekamera på 20 MP på innsiden.

Kameraytelse er sjelden en prioritet for brettbare mobiler. Her har man i større grad konsentrert seg om selve utformingen. Likevel er det mange modeller på markedet med en kamerakvalitet over gjennomsnittet. Dessuten kommer det hele tiden bedre modeller, slik at avstanden til de konvensjonelle mobiltelefonene blir mindre.

Eksempelvis har Google Pixel Fold virkelig imponerende kameraer. Vi har store forhåpninger til OnePlus Open og kamerakvaliteten, gitt samarbeidet mellom OnePlus og kameraekspertene fra Hasselblad. Det er stor sannsynlighet for at vi vil få lignende kvalitet og fotoegenskaper som vi fikk med OnePlus 11.

Når det gjelder batteriet, ryktes det at OnePlus Open har et batteri på 4800 mAh og støtte for 67 W hurtiglading. Det er ennå et stykke igjen til effekten på 100 W som enkelte konvensjonelle mobiler kan skilte med. Likevel er tallene gode nok til å gjøre OnePlus Open til en av de raskeste lade brettbare enhetene på markedet akkurat nå. Hvis rapporten er sann, naturligvis.

OnePlus Open kan få meget rask lading til å være en brettbar mobil. (Image credit: OnLeaks ✕ Smartprix)

OnePlus Open: Spesifikasjoner og funksjoner

OnePlus Open ventes å bli levert med en spesialversjon av Android og selskapets eget OxygenOS, et operativsystem tilpasset formfaktoren. Denne programvareversjonen sies å bli kalt «OxygenOS Fold» av Twitter-lekkeren SnoopyTech. OnePlus Fold var tidligere et navnene det gikk rykter om for den brettbare telefonen fra OnePlus, men nå er «OnePlus Open» i utgangspunktet bekreftet.

Det ryktes at OnePlus Open skal drives av en prosessorbrikke av typen Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 med opptil 16 GB RAM. Den sies også å få opptil 512 GB lagringsplass – som er en anstendig mengde for en mobil som forventes å fungere som et nettbrett og potensielt erstatte den bærbare datamaskinen også.

