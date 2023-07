iPhone 15 kan bli forsinket til oktober på grunn av komponentmangel

Dette er dårlige nyheter for alle som venter i spenning på iPhone 15. Lanseringen av neste generasjon av den populære mobiltelefonen kan bli forsinket et par uker.

Denne påstanden formidles av Wamsi Mohan, en analytiker som arbeider for Bank of America. I et forskningsnotat finansnettstedet Barron's har slått kloa i, spår Mohan at enheten vil komme på markedet i oktober, og ikke i september, som pleier å være lanseringstidspunktet for nye iPhone-modeller fra Apple.

Ta denne påstanden fra Mohan med en klype salt, ettersom han ikke forklarer hvorfor han tror det vil oppstå en forsinkelse – bare at han tror den vil inntreffe. Imidlertid kan en rapport av nyere dato fra teknologinettstedet The Information kaste litt mer lys over årsaken til at en eventuell forsinkelse kan inntreffe.

Produksjonsvansker

Apple har angivelig støtt på produksjonsvansker ved monteringen av iPhone 15 Pro og Pro Max. Kilder som befinner seg tett på situasjonen hevder at selskapets leverandører «benytter seg av en ny produksjonsprosess» med sikte på å slanke rammen rundt skjermen. The Information uttaler at dette vil gi de mest avanserte iPhone 15-modellene større skjermflate uten av selve enheten blir større enn forgjengerne.

«Ny» er kanskje ikke det rette ordet, ettersom The Information kan fortelle oss at prosessen er blitt benyttet tidligere, nemlig med Apple Watch 7 i 2019. Teknologigiganten ønsket at klokken fik større skjerm sammenlignet med forgjengerne. Også her førte dette til forsinkelser – på omkring én måned, fortelles det i rapporten.

I år spår The Information at Apple heller vil velge å produsere færre enheter enn å forsinke lanseringen. Problemet sies å være «mer omfattende med iPhone 15 Pro Max, noe som antyder at manglene er mer alvorlige for denne modellen enn for iPhone 15 Pro». Når det gjelder basismodellen iPhone 15, ser det ut til at alt er i rute. Vi har ikke hørt noen rykter eller nyheter om produksjonsvansker med standardmodellen.

Forsinkelse sannsynlig?

Spørsmålet er altså hvor sannsynlig det er med en forsinkelse. Det er det vanskelig å si. Forsinkelser oppstår sjelden når det gjelder iPhone-lanseringer, men det har faktisk skjedd tidligere. iPhone 14 Plus er det nyeste eksempelet. I 2022 måtte kundene vente i flere uker før telefonen endelig ble levert. Men Apple kan ha lært fra disse tidligere hendelsene. Forskning fra DSCC (Digital Supply Chain Consultants) viser at selskapet har bygget opp et lager av mobilskjermer for å møte etterspørselen fra publikum og kanskje unngå varemangel.

Om det likevel skulle oppstå en forsinkelse, vil den trolig ikke bli av den langvarige sorten. Det samme skjedde med iPhone 12 i 2020, som ble forsinket et par uker på grunn av de globale nedstengningene. Vi har altså opplevd dette tidligere, og vi må bare – muligens – være litt tålmodige.

I mellomtiden kan du jo ta en titt på vår oversikt over de beste iPhone-modellene på markedet.

