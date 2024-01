Apples iPhone 16 og iPhone 16 Plus kan få en RAM-boost – men ikke 5G-hastigheter

Den seneste lekkasjen om iPhone 16 kommer med både gode og dårlige nyheter for standardmodellen og iPhone 16 Plus. De kan få mer RAM, men kanskje ikke få gleden av et nytt 5G-modem.

Disse opplysningene kommer fra analytikeren Jeff Pu i Haitong International Securities, men påstandene er på ingen måte nye. Snarere gjentar Pu ting han sa om iPhone 16-serien allerede i oktober. Likevel viser dette at han tre måneder senere fortsatt er trygg på disse påstandene.

Nærmere bestemt hevder Pu (via MacRumors) at iPhone 16 og iPhone 16 Plus vil få 8 GB RAM, som er et steg opp fra 6 GB i iPhone 15 og iPhone 15 Plus. Det ville legge dem på nivå med iPhone 15 Pro og iPhone 15 Pro Max – og dessuten angivelig med iPhone 16 Pro og iPhone 16 Pro Max. Pu hevder nemlig at Pro-modellene ikke vil få et RAM-løft i år.

Kjappere 5G og økt batteritid

Det Pro-modellene derimot får, er et nytt Snapdragon X75-modem (via MacRumors). Dette vil angivelig gi raskere 5G-nedlastings- og opplastingshastigheter enn X70-modemet som finnes i dagens iPhone-modeller, samtidig som det bruker opptil 20 % mindre strøm.

Dessverre vil standardmodellen iPhone 16 og iPhone 16 Plus tilsynelatende ikke få denne oppgraderingen. De skal visst i stedet holde seg til Snapdragon X70, som man finner i alle iPhone 15-modeller.

På plussiden sies i det minste standardmodellene å få støtte for Wi-Fi 6E. Det vil i så fall øke Wi-Fi-ytelsen deres og legge dem på nivå med Pro-modellene på dette området.

Selv om Pu virker trygg på disse påstandene, anbefaler vi fortsatt å ta dem med en klype salt, spesielt siden iPhone 16-serien sannsynligvis ikke vil bli lansert før i september. Det er ennå et tidlig tidspunkt for presise rykter.

Men hvis påstandene viser seg å stemme, kan iPhone 16 og iPhone 16 Plus bli bedre på multitasking enn forgjengerne, mens iPhone 16 Pro og iPhone 16 Pro Max kan bli bedre rustet til å få mest mulig ut av 5G og tilby bedre batterikapasitet ved bruk av 5G.

