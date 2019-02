Sony Wena gjør den tradisjonelle klokken din smart

Sony har ikke gjort stort når det kommer til smartklokker siden den forrige Android Wear-klokken de lanserte i 2014, men nå er selskapet tilbake med en ny løsning som bringer smarte funksjoner til håndleddet ditt.

Vi har sett mange ulike hybridløsninger tidligere, men Sony Wena er løser ting litt annerledes. Dette er nemlig en reim som du setter på klokken du allerede har, og som kan gi deg varsler fra telefonen i tillegg til å brukes til kontaktløs betaling og enkel treningssporing.

Reimen kommer i to ulike utførelser, og Wena Wrist Active er en sporty variant i silikon, mens Wena Wrist Pro har et mer klassisk design i metall.

Metallreimen er laget for å passe med tradisjonelle kvalitetsklokker, og den er på 20 mm men skal samtidig være kompatibel med klokker som er laget for reimer på 18, 20 og 22 mm. Du kan velge mellom utførelse i sort eller sølv.

Denne versjonen er vanntett ned til 50 meter, den er utstyrt med enkel aktivitetsporing, og skjermen gir deg tydelige varsler på baksiden av håndleddet fra der klokka sitter.

Begge reimene har for øvrig støtte for kontaktløs betaling, men dette fungerer via en app som heter Boon for iOS og Android. Dermed er det usikkert om dette vil fungere i Norge.

Dette er Sony Wena Wrist Pro. Bilde: Sony

Er du på jakt etter noe som er mer rettet mot trening, så kan det være du bør velge Wena Wrist Active i stedet. Ved siden av den samme skrittellingen som Pro-varianten, får du her også GPS og pulsmåler.

Alle disse dataene kan synkroniseres med Apple Health eller Google Fit, avhengig av hva slags telefon du kobler til reimen. Også denne varianten er på 20 mm, men kan brukes med klokker ment for reimer på 18, 20 og 22 mm.

Dette er Sony Wena Wrist Active. Bilde: Sony

Hvis du ikke har en tradisjonell klokke som du kan sette den smarte reimen på, så kan du samtidig kjøpe en av tre nye klokker som Sony slipper samtidig. Disse har ingen smartfunksjoner, så de må kombineres med en Wena Wrist for at du skal få tilgang til alle funksjonene vi har nevnt over. De kommer i de tre variantene Mechanical, Solar og Quartz.

Nøyaktige norske priser for Sony Wena er ikke kjent ennå, men den britiske prisen for Pro-varianten er 399 pund eller rundt 4450 kr, mens Active-varianten er noe billigere på 349 pund eller 3900 kr. Selve klokkene strekker seg fra 100 pund (ca. 1100 kr) for den rimeligste, og opptil 450 pund (ca. 5000 kr) for den mest eksklusive. I tillegg vil disse også bli mulig å kjøpe i kombinasjon med reimene.