Det første bildet av Samsung Galaxy Sport kan ha lekket ut

En jevn strøm av lekkasjer de siste ukene levner liten tvil om at Samsung skal annonsere en ny smartklokke snart, og et nytt bilde som har dukket opp gir oss det som kan være den første titten på hvordan den ser ut.

Den nye klokka, som er ventet å få navnet Samsung Galaxy Sport, følger etter Galaxy Watch som ble lansert i fjor, men det er ventet at dette blir en mer treningsfokusert klokke.

Bildet du ser nedenfor ble gitt til 91Mobiles av det som skal være en «pålitelig kilde». Vi kan altså ikke garantere at dette er ekte, men 91Mobiles har i hvert fall en lang historie med å formidle slike rykter som viser seg å stemme.

Kilde: 91Mobiles

Sporty nytt design

Hvis dette bildet er ekte, så ser det ut til at klokka får en rund skjerm og to runde knapper på høyre side. Den er mye slankere enn Galaxy Watch, og vi forventer også at den blir lettere og dermed mer komfortabel å ha på mens man trener.

Klokken på bildet er i krom med hvit reim, men vi regner med at Samsung vil tilby andre fargevalg også. Vi vet ikke om den vil komme i to ulike størrelser, slik Galaxy Watch gjør.

Vi vet heller ikke noe endelig om spesifikasjonene, men vi må kunne forvente at den får pulsmåler, GPS og skrittelling hvis den skal kunne konkurrere med andre populære treningsklokker. Det er også sannsynlig at den blir vanntett, slik at den kan tas med på svømmetur.

Vi forventer å høre mer om Samsungs neste smartklokke i løpet av de kommende ukene frem mot selskapets lanseringsarrangement for Galaxy S10 20. februar.