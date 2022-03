Slik ser du «Verstappen – Lion Unleashed» og alle andre dokumentarer om F1-føreren

Etter den sagnomsuste sesongavslutningen i 2021 er det ingen motorsportinteresserte som ikke kjenner til Max Verstappen. Det ble en duell uten sidestykke mellom Verstappen og Hamilton, helt til siste runde av siste løp, der Verstappen stakk av med seieren og tok karrierens første mesterskapstittel.



Den spennende sesongen, og serier som «Formula 1: Drive to Survive» på Netflix – som gir oss et unikt innblikk i hva som skjer bak kulissene i Formel 1-verdenen – har resultert i en verdensomspennende racingfeber. Fansen kan simpelthen ikke få nok av den heseblesende sporten og dens førere.

Om du er av typen som formelig kan lukte bensin hver gang F1 er på skjermen, og higer etter mer om Verstappen, finnes det nok av materiale til å holde en hel dokumentar-maraton om den belgisk-nederlandske føreren og hans karriere. Viaplay lanserte for eksempel nylig en splitter ny originalserie ved navn «Verstappen: Lion Unleashed», der Viaplay fikk tilgang til Verstappens nærmeste, og snakker om hans første plassering øverst på pallen i Formel 1-sirkuset, og hvordan stemningen er i forkant av 2022-mesterskapet.



Les videre for mer informasjon om hvordan du strømmer alle Verstappen-dokumentarer.

Max Verstappen tok sin første mesterskapstittel i 2021 (Image credit: Dan Istitene - Formula 1/Formula 1 via Getty Images)

Verstappen og hans karriere

På samme måte som så mange andre F1-førere fant Verstappen tidlig ut at motorsport var noe han elsket. Allerede i sjuårsalderen var han i full sving med go-kartkjøring og medaljesamlingen. Etter et aldri så lite pitstop i Formel 3 endte den unge føreren opp i Formel 1 i 2014.



Han sløste ikke bort tiden og gjorde umiddelbart et sterkt inntrykk da han i debuten i Australia Grand Prix 2015 ble den yngste F1-føreren noensinne i en alder av 17 år og 166 dager. Et år senere slo han nok en rekord da han i en alder av 18 år ble den yngste føreren noensinne som vant et F1-løp.

Racingverdenen forsto nå at en ny stjerne var i emning og de første Verstappen-dokumentarene dukket opp, som for eksempel «Max Verstappen: The Next Generation». Unggutten holdt seg langt unna bremsen og fortsatte sin ferd mot toppen med et mål om utfordre i kampen om den gjeveste tittelen i motorsport: vinner av Formel 1-mesterskapet. I 2021 klatret han helt til topps. Akkurat nå er Max Verstappen verdens beste F1-fører.

(Image credit: Peter Van Egmond/Getty Images)

Slik ser du «Verstappen – Lion Unleashed»

I 2022 fikk Viaplay mulighet til å ta en eksklusiv prat med Max Verstappen, hans far og tidligere F1-fører, Jos Verstappen, og hans manager, Raymond Vermeulen. Temaet var det intense verdensmesterskapet i 2021 og veien fremover.



Denne 24 minutter lange dokumentaren kan strømmes kun hos Viaplay. Hvis du er interessert i å få med deg Max Verstappen snakke om F1, og Formel 1-sirkuset for øvrig, så kan du klikke deg inn på en av abonnementene nedenfor.

Øvrige Verstappen-dokumentarer

Om du har lyst på enda mer om Max Verstappen er det ingen grunn til bekymring – det finnes nok av dokumentarer om den unge føreren til å arrangere en F1-maraton. De fleste filmene kan strømmes via YouTube, men enkelte er bare å finne på utenlandske plattformer og vil dermed bare være tilgjengelig via bruk av en VPN-tjeneste.

Her får du hele listen over Verstappen-dokumentarer.

Max Verstappen: The Next Generation – En kortdokumentar fra 2016 om Max Verstappen og hans forberedelser før han ble den yngste F1-sjåføren gjennom tidene. Er å finne på YouTube.

– En kortdokumentar fra 2016 om Max Verstappen og hans forberedelser før han ble den yngste F1-sjåføren gjennom tidene. Er å finne på YouTube. Max Verstappen: Whatever It Takes – En miniserie i tre deler fra 2020, der Max Verstappens nærmeste gir et innblikk i hans reise til toppen. Er å finne på YouTube.

– En miniserie i tre deler fra 2020, der Max Verstappens nærmeste gir et innblikk i hans reise til toppen. Er å finne på YouTube. Duel: Hamilton vs. Verstappen – En dokumentar i to deler fra 2022 om rivaliseringen mellom Hamilton og Verstappen. Er å finne på Sky Sports og Sky Documentary.

– En dokumentar i to deler fra 2022 om rivaliseringen mellom Hamilton og Verstappen. Er å finne på Sky Sports og Sky Documentary. Verstappen – Master of the Track – En serie fra 2022 der vi får se Max Verstappen kjøre simulatorløp på alle F1-banene som er med i 2022-sesongen. Er å finne på Viaplay.

– En serie fra 2022 der vi får se Max Verstappen kjøre simulatorløp på alle F1-banene som er med i 2022-sesongen. Er å finne på Viaplay. Beyond All Limits: Hamilton vs Verstappen – En ny dokumentar om krigingen mellom Hamilton og Verstappen, viser de mest minneverdige øyeblikkene fra kampen om mesterskapet i 2021. Er å finne på Kayo Sports.

Strøm alle dokumentarer uansett hvor du befinner deg

Som ovennevnt er noen av disse dokumentarene ikke tilgjengelige på norske plattformer. «Duel: Hamilton vs. Verstappen» og «Beyond All Limits: Hamilton vs. Verstappen» er blant annet bare å finne på britiske og australske tjenester.



Du kan omgå geoblokkeringer ved å ta i bruke en VPN. Slike tjenester lager en nettverkstunnel som gjør at enheten din fremstår som plassert i en annen verdensregion. Dette gjør den ved å la deg bruke en annen IP-adresse enn den som deles ut av din internettleverandør. På denne måten kan du på digitalt vis reise verden rundt og få tilgang til lokalt innhold. Du må likevel abonnere på de ulike tjenestene for å få tilgang til innholdet. Mange tilbyr likevel testperioder gratis, så hold øynene åpne.