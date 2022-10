Samsung Galaxy S23 kan ende opp med større batteri

Av grunner som forblir uransakelige, rent bortsett fra for Samsung, har Samsung Galaxy S22 et mindre batteri enn forgjengeren – det måler kun 3700 mAh – men nå kan det se ut til at selskapet snur og går andre veien med Samsung Galaxy S23.



Ifølge Digital Chat Station (en lekkasjemaker med grei treffprosent) i et innlegg på den kinesiske bloggsiden Weibo (Åpnes i ny fane) (først omtalt av Pocket Lint (Åpnes i ny fane)), skal Samsung Galaxy S23 ha et batteri på 3900 mAh. Med andre ord 200 mAh mer enn batteriet som sitter i Samsung Galaxy S22. Ikke et enormt hopp, men merkbart, og nok til at det kan bli et salgsargument.

Dette betyr imidlertid ikke at den kommende telefonen vil ha et spesielt stort batteri, sammenlignet med andre telefoner. Samsung Galaxy S21 har et batteri på 4000 mAh, noe som er det omtrentlige nivået vi forventer av flaggskipmodeller med en skjerm på denne størrelsen – men et noe større batteri vil like fullt være et skritt i riktig retning.



Den ovennevnte kilden sier i tillegg at Samsung Galaxy S23 kommer til å få en 1080p-skjerm på 6,1 tommer – som forventet, akkurat som i forgjengeren – og at hurtigladingen kommer til å være «[...] litt dårligere» enn i de «lokale» (i denne sammenhengen, kinesiske) flaggskipene med små skjermer.

Kilden spesifiserer ikke hva ladeeffekten skal ligge på, men vi har hørt rykter fra andre at Galaxy S23 kun vil lade ved 25 watt, igjen, i likhet med forgjengeren. Samsungs telefoner har en tendens til å ha tregere lading enn rivalenes, så dette kommer ikke bardus på.



Det må selvsagt sies at ingenting av det ovennevnte har blitt bekreftet fra offisielt hold riktig ennå, men disse ryktene ligger ikke spesielt langt fra det vi forventer heller. Basert på Samsung-historikken i de senere år, så regner vi nok en gang med en grunnmodell i Galaxy S-serien som ikke kommer til å være spesielt imponerende når det gjelder verken batteritid eller lading, men når det gjelder førstnevnte, så kan det med S23 i det minste være snakk om en liten forbedring kontra forgjengeren, S22.

Kommentar: batterioppgraderinger i to av tre

Tidligere lekkasjer har allerede avslørt mulige batterikapasiteter i Samsung Galaxy S23+ og Samsung Galaxy S23 Ultra. Også her skal det være snakk om en forbedring, men kun i den ene av modellene.



En lekkasje vitnet om at Galaxy S23+ kommer til å få et batteri på 4700 mAh, 200 mAh mer enn det som sitter i Galaxy S22+. Nøyaktig samme forbedring som mellom grunnmodellene S22 og S23, med andre ord. Dette vil også være et batteri med 100 mAh mindre kapasitet enn det som sitter i Samsung Galaxy S21+.

Samsung Galaxy S23 Ultra, på sin side, skal etter sigende få et batteri på 5000 mAh. Det samme som i Galaxy S22 Ultra, Galaxy S21 Ultra og Galaxy S20 Ultra – så Samsung er i det minste konsekvent i toppmodellene, om ikke annet.



Det virker ikke urimelig, siden 5000 mAh rundt regnet er standardstørrelsen for batterier i telefoner på denne størrelsen, men vi skulle gjerne ha sett at Samsung satset mer på større batterier i grunn- og plussmodellene.



Disse lekkasjene vitner i det minste om at størrelsene går i riktig retning, og kan virke positivt inn når telefonene etter hvert (potensielt) skal plasseres inn i topplister.