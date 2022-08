Samsung Galaxy S23: Hva vi ønsker oss

Vi snapper stadig opp rykter og lekkasjer om Samsung Galaxy S23, selv om den først ventes lanser på nyåret. Det er et tegn på hvor store forventninger folk har til arvtageren til Galaxy S22 (opens in new tab).

Ikke vent deg at denne nye Android-mobilen (opens in new tab) blir lansert før tidlig i 2023, ettersom den nåværende toppmodellen kom i starten av 2022. Uansett har vi snappet opp de første hintene om dette spennende flaggskipet. Vi har samlet disse nedenfor. Vi oppdaterer denne artikkelen når det kommer nye opplysninger og rykter, så det er bare å stikke innom her med jevne mellomrom.

Her finner du også vår ønskeliste over hva vi ønsker oss aller mest at Samsung Galaxy S23 og dens søsken, på bakgrunn av våre erfaringer med Galaxy S22-serien.

Vi har også tatt med informasjon om sannsynlig lanseringsdato og pris for Samsungs flaggskipmodeller i 2023.

Latest news Qualcomm har hintet sterkt (opens in new tab) om at Galaxy S23-serien vil ta i bruk deres prosessorbrikke Snapdragon 8 Gen 2 globalt.

Rett på sak

Hva er det? Det neste mobilflaggskipet fra Samsung

Det neste mobilflaggskipet fra Samsung Når kommer den på markedet? Trolig tidlig i 2023

Trolig tidlig i 2023 Hva vil den koste? Trolig fra rundt 9500 kroner

Samsung Galaxy S23: Lanseringsdato og pris

Samsung Galaxy S23 vil trolig bli avduket i februar 2023. Vi sier ikke «trolig» fordi det er noen lekkasjer eller rykter som peker i den retningen, men fordi, med unntak av Samsung Galaxy S21 (opens in new tab), som ble avduket i januar 2021, har nye modeller i serien i flere år blitt offentliggjort i februar.

I et forsøk på å være enda mer presise, kan vi på bakgrunn av tidligere praksis antyde at Galaxy S23 kan komme i midten eller slutten av februar. Vi kan uansett ikke være helt sikre å at den kommer i februar, men det er uansett svært sannsynlig at lanseringen vil skje i løpet av de første månedene av 2023.

Når det gjelder prisen, kan den bli omtrent den samme som for Samsung Galaxy S22, som hadde et startpunkt på 9490 kroner. Det var noe lavere enn lanseringsprisen til Galaxy S21. Samsung kan velge å legge seg på det samme nivået, eller noe høyere, for arvtageren til disse mobiltelefonene.

Dette gjelder standardmodellen. For Samsung Galaxy S22 Plus (opens in new tab) måtte man ved lanseringen ut med minst 11 490 kroner, mens Galaxy S22 Ultra (opens in new tab) hadde en nedre lanseringpris på 13 490 kroner.

S23 kan få omtrent samme pris som S22. (Image credit: Future)

Nyheter og lekkasjer

Vi har allerede hørt ganske mye om denne kommende mobilen, blant annet at Samsung Galaxy S23 Ultra kan få et kamera på 200 MP (opens in new tab). Det er godt mulig at dette er sant, ettersom påstanden stammer fra en kilde med en god merittliste. Dessuten har Samsung allerede avduket et kamera på 200 MP (opens in new tab). Vi har også ved en senere anledning hørt om at det planlegges en sensor på 200 MP (opens in new tab).

En annen, litt mer nøktern kameralekkasje antyder at selfiekameraet kan få en oppløsning på 12 MP (opens in new tab), en økning fra 10 MP i S22. Det vil være en moderat, men likevel kjærkommen oppgradering. Samtidig antyder en annen lekkasje at vi ikke får et kamera lagt inn bakenfor (opens in new tab) skjermen i Galaxy S23.

Det hevdes også at Samsung Galaxy S23 og S23 Plus kan få det samme teleobjektivet (opens in new tab) som sine forgjengere i S22-serien. Dessuten kan Galaxy S23 Ultra få det samme periskopkameraet (opens in new tab) som S22 Ultra.

Når det gjelder skjermen, kan Samsung Galaxy S23 (opens in new tab) få en skjerm som er avrundet til alle fire sider, og ikke bare til to. Dette virker ennå usikkert.

Ellers er det kommet en avvikende melding der det hevdes at Samsung kan komme til å ta i bruk en MediaTek-brikke (opens in new tab) i Samsung Galaxy S23-serien, i hvert fall i enkelte deler av verden. Dette vil i så fall innebære en stor endring, ettersom Samsung i sine tidligere modeller alltid har benyttet Snapdragon- eller Exynos-brikker, der de ulike variantene var reservert for forskjellige regioner.

To andre kilder har imidlertid antydet at en overgang til MediaTek trolig ikke er på trappene (opens in new tab), så for øyeblikket må vi anse dette som uaktuelt.

Senere har en annen lekkasje antydet at Samsung vil ta i bruk Qualcomm Snapdragon-brikker i hele verden (opens in new tab), slik at ingen regioner vil få Exynos-brikker. Dette skyldes nok at selskapet ønsker å bruke kreftene på å utvikle en ny brikke tilpasset en fremtidig Galaxy S-modell.

Denne spådommen har fått støtte (opens in new tab) fra en av de beste analytikerne i mobilbransjen, og senere har Qualcomm selv hintet om at S23-serien vil ta i bruk deres silisium globalt (opens in new tab) (men med en ordlyd som gir et visst slingringsmonn). Dermed er det temmelig sannsynlig at S23 satser fullt og helt på prosessorbrikken Snapdragon 8 Gen 2.

Den neste utgaven av Ultra kan få en saftig oppgradering på kamerafronten. (Image credit: Future)

Ut over disse lekkasjene, kan vi spå at Samsung vil komme med tre modeller i denne serien ved lanseringen, nemlig Samsung Galaxy S23, Galaxy S23 Plus og Galaxy S23 Ultra. Sistnevnte følger trolig i fotsporene til Samsung Galaxy S22 Ultra ved å få en digital penn og en garasje å parkere den i.

Det vi ønsker å se

Mens vi venter på flere nyheter og rykter om Samsung Galaxy S23, kan vi ta for oss hva vi egentlig ønsker oss av den kommende toppmodellen.

1. Større batterier

Samsung Galaxy S22 rommer et batteri på bare 3700 mAh. Selv med tanke på den ganske kompakte skjermen på 6,1 tommer, er ikke dette spesielt kraftig. Galaxy S22 Plus og Galaxy S22 Ultra kommer bedre fra det med batterier på henholdsvis 4500 mAh og 5000 mAh, men selv disse størrelsene er lite imponerende.

I Samsung Galaxy S23-serien ønsker vi oss dermed at hver av modellene får større batteri, og det gjelder særlig standardmodellen. Batteritiden er noe som sjelden forbedres når alt annet ved en mobiltelefon blir bedre, men er gjerne at det skjer likevel.

2. Snapdragon til alle

Samsung har gitt sine Galaxy S-mobiler forskjellige prosessorbrikker avhengig av hvor i verden man kjøper telefonene. Det er en uheldig praksis, etttersom brikkene aldri er like. Dette kan påvirke alt fra prosessorkraft til batteritid og kamerakapasitet. Dermed kan telefonen være ganske ulik, avhenging av hvor man kjøper den.

Dette er forvirrende, og det bidrar til at testene ikke alltid gjenspeiler enheten du faktisk får. Det er også uunngåelig at den ene brikken er like god som den andre. Det er vanligvis Samsungs egen Exynos-brikke som ikke helt holder nivået.

Til Samsung Galaxy S23-serien ønsker vi oss dermed at Samsung tar avskjed med Exynos og bare holder seg til Snapdragon i alle modellene. Dette vil kanskje ikke skje, men det vil gjøre at man får de samme gode modellene i hele verden.

3. Flere oppgraderinger i standard- og Plus-modellene

Det hadde vært supert med et nytt design. (Image credit: Future)

Samsung Galaxy S22 og S22 Plus skilte seg veldig lite fra sine forgjengere. De fikk nye prosessorbrikker og enkelte kameramessige endringer, men designet og flere av spesifikasjonene er de samme.

Til Samsung Galaxy S23-serien ønsker vi oss mer radikale forandringer, omtrent på samme måte vi så med Samsung Galaxy S22 Ultra. Det kan innebære et nytt design eller nye funksjoner, men vi ønsker uansett at mobilen skal oppleves som ny.

4. Smidigere programvare

Med Samsung Galaxy S22 Plus merket vi oss at mobilens programvare ikke oppleves like rask som konkurrerende grensesnitt som dem fra OnePlus eller Xiaomi, og definitivt ikke like rask som standard Android.

Selv om Samsungs One UI ikke er direkte langsomt, kan det likevel gå litt for langsomt til tider. Det er det siste du ønsker deg av en eksklusiv mobiltelefon. Derfor vil vi gjerne at selskapet anstrenger seg for å forbedre sin versjon av programvaren til Galaxy S23-serien.

5. Nye kameraer til Ultra-modellen

Samsung Galaxy S22 Ultra har unektelig gode kameraer, men de er uansett nærmest identiske med kameraene til Samsung Galaxy S21 Ultra (opens in new tab). Derfor ønsker vi oss kraftige forbedringer til Samsung Galaxy S23 Ultra.

Tidlige rykter om S22 Ultra fortalte om en kontinuerlig optisk zoom (opens in new tab), slik at mobilen kan zoome optisk til et hvilket som helst nivå mellom 1x og 10x. Det fikk vi som kjent ikke. Mobilen holdt seg til alternativene 3x og 10x. En slik nyvinning ville ha vært en solid forbedring, og det samme gjelder et kamera på 200 MP.