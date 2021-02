Samsung Galaxy S21 Ultra vs Apple iPhone 12 Pro Max: hvilken toppmodell passer deg best?

Samsung Galaxy S21 UItra er den største og dyreste modellen i Samsung Galaxy S21-sortimentet, dermed blir den naturlige konkurrenten på «den andre siden» iPhone 12 Pro Max – Apples største og dyreste telefon.



Begge to er store og eksklusive smarttelefoner, og begge gir deg nær sagt alt du kan forvente, inkludert en ytelse i særklasse og en mengde funksjonalitet som ikke ligner grisen. Dog, selv om de har mye til felles, så er det en del spesifikke ting som skiller toppmodellene.



Hvis du er ute etter å foreta et valg mellom Samsung Galaxy S21 Ultra og iPhone 12 Pro Max burde denne artikkelen være til hjelp, siden vi videre i teksten vil gi en fullstendig sammenligning mellom de to eksklusive modellene.

Design

Samsung Galaxy S21 Ultra har en lett kurvet bakside i glass med et sjeldent stort kamerasystem i det øvre venstre hjørnet. Ser man herligheten fra fremsiden vil man finne en skjerm som strekker seg fra kant til kant (disse er for øvrig svakt kurvede) og et enkelt hull i midten av øvre kant som huser et kamera.



iPhone 12 Pro Max, på sin side, er langt flatere i sitt design – både i front og på baksiden, men denne modellen har også en bakside utført i glass og beskjedne kanter. Dog, øverst på skjermen har Apple gått for et betydelig større innhugg for å huse selfiekameraene, i form av et skjermhakk. Kamerahumpen på baksiden bruker på sin side mindre plass enn den man finner hos Galaxy S21 Ultra, og den er kvadratisk, mens Samsungs er rektangulær.



iPhone 12 Pro Max og Galaxy S21 Ultra ligger rundt regnet på den samme størrelsen, der førstnevnte måler 160,8 mm x 78.1 mm x 7,4 mm og sistnevnte 165,1 mm x 75,6 mm x 8,9 mm. Med andre ord er Samsungs telefon litt høyere og tykkere, men noe smalere. De to telefonene veier dog nøyaktig det samme, nemlig 228 gram.

iPhone 12 Pro Max (Image credit: TechRadar)

Begge modellene har også IP68-sertifisering, noe som betyr at de tåler både støv og vann. Når det gjelder iPhone 12 Pro Max, så gjelder vannbestandigheten ned til 6 meters dybde i 30 minutter, mens Samsung Galaxy S21 Ultra bare har blitt testet ned til 1,5 meter i 30 minutter.



Når det gjelder fargevalg, så kan man få Samsung Galaxy S12 Ultra i såkalt Phantom Black og Phantom Silver (kjøper man direkte fra Samsung kan man også velge Phantom Titanium, Phantom Navy og Phantom Brown); mens iPhone 12 Pro Max kan fås i grafitt, sølv, gull og stillehavsblå.

Skjerm

Samsung Galaxy S21 Ultra har en enorm skjerm på hele 6,8 tommer. Panelet er av typen OLED, er kurvet, har en oppløsning på 1440 x 3200 og en oppdateringsfrekvens på opptil 120 Hz. Nytt i årets toppmodell fra Samsung er at man kan kjøre telefonen på maksimal oppløsning og maksimal oppdateringsfrekvens samtidig.



iPhone 12 Pro Max har også en særdeles røslig skjerm, faktisk er dette den største skjermen Apple noensinne har montert i en telefon, men den er likevel et ørlite hakk mindre, nemlig 6,7 tommer.

The S21 Ultra har en såvidt større skjerm, målt diagonalt (Image credit: Future)

Også denne tar i bruk et OLED-panel, men dette er helt flatt og har en oppløsning på 1284 x 2778. Ser man på pikseltettheten, så ender man opp på 515 PPI med Galaxy S21 Ultra og 458 PPI med iPhone 12 Pro Max.



iPhone 12 Pro Max har riktignok bare en oppdateringsfrekvens på 60 Hz, men inntrykket er like fullt imponerende, og i vår test poengterer vi at den har en flott og lyssterk skjerm som har svært nøyaktig fargegjengivelse.



Samsung Galaxy S21 Ultra, på sin side, har det vi har beskrevet som «Samsungs beste skjerm», så det er klart at denne også imponerer. Selv om den er noe større enn Apples merket vi oss at telefonen likevel er enklere å holde enn iPhone 12 Pro Max, takket være de avrundede kantene og det noe smalere designet.

Kamera

I Samsung Galaxy S21 Ultra finner man et firekamerasystem som består av en hovesensor på 108 MP med et blendertall på f/1,8, et vidvinkelkamera på 12 MP, f/2,4, et telefotokamera (som klarer 3x optisk zoom) på 10 MP, f/2,4 og et telefotokamera nummer to på 10 MP, dette med et blendertall på f/4,9 og støtte for 10x optisk zoom.



iPhone 12 Pro Max har også fire kameraer, men spesifikasjonene skiller seg stort fra konkurrenten. Her får man et hovedkamera på 12 MP, f/1,6, et ultravidvinkelkamera på 12 MP, f/2,4, et telefotokamera på 12 MP, f/2,2 (med 2,5x optisk zoom) og en LiDAR-sensor, som måler dybde og avstander – særlig viktig for AR-funksjonalitet.

Begge telefoner har fire kameraer på baksiden (Image credit: Future)

På fremsiden er historien en litt annen. Samsung Galaxy S21 Ultra har et kamera på 40 MP, f/2,2, mens iPhone 12 Pro Max har et kamera på 12 MP, f/2,2 (samt en dybdesensor.)



Selv om tallenes tale kan tyde på at Apples kamera er mindre imponerende ble vi likevel svært imponerte i vår test, og merket oss at kameraet er «kraftig» og takler selv dunkelt lys på natten.



Når det er sagt, gikk vi faktisk så langt at vi beskrev Galaxy S21 Ultra-kameraene som «fenomenalt kraftige» og beskrev zoom-funksjonaliteten som den beste vi har opplevd i en smarttelefon. Generelt sett mener vi likevel at iPhone 12 Pro Max likevel yter bedre i bilder som ikke tar i bruk zoom, særlig når det er snakk om bilder tatt innendørs eller på natten – men forskjellene er absolutt ikke store.

Batteritid

Samsung Galaxy S21 Ultra har et enormt batteri på 5000 mAh, som går iPhone 12 Pro Max-batteriet på 3687 mAh en høy gang.



Samtidig er det slik at selv om man kan få over én dags bruk fra Samsungs telefon på standardinnstillinger, så forsvinner batteritiden langt raskere om man skrur på maksimal oppløsning og tar i bruk 120 Hz-oppdateringsfrekvens hyppig.



I vår test klarte faktisk iPhone 12 Pro Max helt fint å holde dagen ut (og enda litt til), men at det var usannsynlig å få to dager ut av én enkelt lading. De to telefonene er dermed relativt like når det gjelder batteri, men hvis du er ute etter å bruke all fancy funksjonalitet Galaxy S21 Ultra har å by på, så kan det hende du må lete etter et støpsel raskere enn du må med iPhone 12 Pro Max.

Begge modellene støtter hurtiglading og trådløs lading, og Galaxy S21 Ultra støtter i tillegg såkalt Wireless PowerShare – noe som lar deg bruke telefonen til å trådløst lade andre elektroniske duppeditter. Ingen av modellene har medfølgende lader.

Spesifikasjoner og funksjonalitet

Begge telefonene yter svært godt, noe man gjerne forventer i dette prissegmentet, men de eksakte spesifikasjonene er selvsagt forskjellige. Samsung Galaxy S21 Ultra har enten en Snapdragon 888-prosessor (hvis man kjøper telefonen i USA) eller en Exynos 2100-prosessor (hvis man kjøper den i resten av verden), mens iPhone 12 Pro Max har en A14 Bionic-prosessor. Alle disse tre brikkene figurerer i toppsjiktet i sitt segment.



En ting som Galaxy S21 Ultra har langt mer av er RAM. Modellene med 128 GB og 256 GB lagringsplass har 12 GB RAM mens 512 GB-varianten har 16 GB RAM. iPhone 12 Pro Max, på sin side, har bare 6 GB RAM, uansett hvilken variant du velger å gå for (128 GB, 256 GB eller 512 GB.) Når det er sagt er likevel iPhone 12 Pro Max en svært kjapp telefon, så de store tallene er nok ikke det man først og fremst bør konsentrere seg om.

Når man befinner seg i toppsegmentet av markedet, så er det vanskelig å snakke om finkornet ytelse, annet enn at begge de to telefonene (det gjelder også begge prosessorvariantene av Samsungs modeller) føles svært responsive i bruk. Det er få applikasjoner i mobilverdenen som klarer å utfordre disse modellene stort.



En funksjon som begge disse telefonene har er 5G, noe som vil si at du vil være klar til å dra nytte av den nye generasjonen nettverksteknologi uansett hvilken modell du velger å gå for, selv om mange av de andre funksjonalitetene er forskjellige.

The iPhone 12 Pro Max støtter MagSafe (Image credit: TechRadar)

For å nevne én av disse, så kan vi nærmere på det at Samsung Galaxy S21 Ultra har en fingeravtrykkleser innebygget i skjermen, mens iPhone 12 Pro Max baserer seg helt og holdent på Face ID.



Samsung Galaxy S21 Ultra støtter også Samsungs S Pen (denne følger heller ikke med i esken), mens iPhone 12 Pro Max støtter MagSafe-tilbehør, som man kan feste på baksiden av telefonen via magnetisme.



Selvfølgelig har de to også vidt forskjellige operativsystemer, der Samsung Galaxy S21 Ultra kjører Android 11, mens iPhone 12 Pro Max kjører iOS 14.

Pris og tilgjengelighet

Samsung Galaxy S21 Ultra (128 GB-modellen) får man fra 14 490 kroner. Og siden grunnmodellen til Apple også starter på 128 GB lagringsplass blir det enkelt å sammenligne. iPhone 12 Pro Max (også med 128 GB lagringsplass) går på sin side for 13 990 kroner.



Det er med andre ord en liten forskjell i anbefalt utsalgspris, og selv om prisene er allerede smått dalende i ulike norske nettbutikker, så holder forskjellen seg på noen skarve hundrelapper (i skrivende stund har Samsung Galaxy S21 UItra lagt seg på 14 035 kroner, mens iPhone 12 Pro Max vaker rundt 13 795 kroner.)



iPhone 12 Pro Max har vært tilgjengelig for kjøp i et par måneder allerede, mens Samsung Galaxy S21 Ultra ble tilgjengelig for kjøp den 29. januar.

(Image credit: Future)

Konklusjon

iPhone 12 Pro Max og Samsung Galaxy S21 Ultra er nær sagt jevngode på på papiret. Begge har en framifrå byggkvalitet, ekstrem ytelse, støtte for 5G, kamerasystemer som inneholder fire kameraer, opptil 512 GB lagring og lignende skjermer.



Samsung Galaxy S21 Ultra har en marginalt større skjerm med høyere oppløsning. Den har også en optisk zoom som rekker noe lengre, et større batteri og mer RAM, samt støtte for S Pen. Med iPhone 12 Pro Max får man støtte for MagSafe, bedre vannbestandighet og en LiDAR-sensor, alt til en noe snillere pris.



Hvis noen av disse faktorene veier tungt, så bør det kunne hjelpe deg i prosessen med å bestemme deg for hvilken toppmodell du ønsker å gå for. Hvis du imidlertid bare er ute etter å vite hvilken som er best i test, vel, da er det snakk om et svært jevnt løp. Vi gav begge telefonene 4,5 stjerner, men man skal ikke se bort i fra at Samsung Galaxy S21 Ultra snart sniker seg inn på en topplassering på vår liste over de beste smarttelefonene på markedet.