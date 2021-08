Salgstallene fra 2021 er klare: Nordmenn elsker elsparkesykler og kjøper gjerne brukt

Elektronikkbransjen presenterte i dag sine tall for første halvår 2021, et år som naturlig nok fortsatt bærer preg av pandemien. Salget av elektronikk går så det suser, og i år har Elektronikkbransjen for første gang undersøkt hvordan nordmenn stiller seg til kjøp av bruktelektronikk.



Fjoråret var et rekordår for salg av elektronikk i Norge, og antakelsen var at vi i større grad ville forlate hjemmene våre i 2021, og trappe ned på innkjøpene som gjør det mer trivelig å forskanse seg inne.



Som vi alle vet fortsatte pandemien sitt preg på hjemmetilværelsen i 2021. I takt med oppussingstrangen, nå som vi sitter hjemme, har nordmenn gjort nye krypinn mer pandemivennlige via bedre underholdning (større TV-er), effektivisert husarbeid (flere og bedre hvitevarer) og muligheten til å få noen minutter med musikk eller film for seg selv med egne hodetelefoner.



«Vi hadde rekordvekst i salget første halvår i fjor, så vi var spente på hvordan utviklingen ville bli i årets seks første måneder. Nå viser det seg at veksten fortsetter», sier administrerende direktør i Stiftelsen Elektronikkbransjen, Jan Røsholm, og viser til en total økning i vekst på 11 %.

Større TV-er og utstyr til hjemmekontoret

TV-ene våre vokser raskt i størrelse, og de tidligere folkemodellene på 55 tommer har i stor grad blitt erstattet med 65-tommersmodeller og større. 55- og 65-tommere ligger nå likt, med en markedsandel på 29 %, mens TV-er på 65 tommer eller mer nå står for hele 42 % av salget (kontra 34 % i fjor.)



Trenden vi har sett i de senere år, at vi stadig kjøper større og bedre modeller, men kanskje heller venter litt lengre mellom oppgraderingene, fortsetter også i 2021, med et unntak: hodetelefoner. Kanskje ikke så rart, i og med at vi har levd såpass tett innpå hverandre i det siste, og at prisen på helt trådløse ørepropper og hodetelefoner av en viss kvalitet er synkende.



Gaming og annen underholdning, samt produkter som hører hjemme på hjemmekontoret, vokser også stort. Tall fra bransjen viser økende salg innen webkamera, mus, tastatur, eksterne skjermer og høyttalere, samtidig som nordmenn fortsatt velger å investere i nytt gamingutstyr.



«Mange nordmenn har måttet rigge seg for å jobbe hjemme, og underholdning i en periode hvor mange barn og unge har hatt begrensninger på skole og fritidsaktiviteter har økt salget av spillrelaterte produkter på samme tid», sier Røsholm.

OmBrukt skal gjøre det enklere for forbrukere å kjøpe kvalitetsvarer brukt (Image credit: John Fredrik Kristiansen)

Flere velger brukt, OmBrukt gjør kjøpene enklere

Sent i 2019, i forbindelse med et nytt økodesigndirektiv fra EU, etablerte bransjen OmBrukt, en organisasjon som gjør livet enklere for alle som ønsker å operere mer miljøvennlig som forbruker. Nå kan man handle brukt, vel vitende at produktene man kjøper har blitt grundig kontrollert, testet og eventuelt reparert av fagpersonell før salg – hvis de er OmBrukt-sertifiserte, vel å merke.



Det trengs. 2021 var første år stiftelsen Elektronikkbransjen undersøkte nordmenns vaner når det gjelder gjenbruk, og godt over halvparten av nordmenn svarte at de gjerne vurderer å kjøpe brukt, hvis muligheten er til stede. Unge (mellom 18 og 29 år) er enda mer positivt innstilte til miljøvennlig shopping – hele 8 av 10 spurte svarer at de vurderer gjenbruk.

Vi kjøper elsparkesykler som aldri før

(Image credit: Hyundai)

Helt siden Elektronikkbransjen begynte med salgsundersøkelser av elsparkesykler har det vært klart at dette er en forbruksvare som nordmenn har lagt sin elsk på. 2021 viser at trenden er økende. Hele 205 000 elsparkesykler ble solgt i først halvår av 2021. Dette er en dobling av salgstallene fra 2020.



Bakgrunnen later til å være koronarestriksjoner på kollektivtransport, og at en stor andel personer har prøvd leievarianter og funnet det formålstjenlig å skaffe seg sin egen doning. Elsparkesykler er aller mest populære i aldersgruppen 18-29 år.