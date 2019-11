Rykte: Samsung Galaxy S11 får større skjerm og 108 MP-kamera

Vi hører stadig nye rykter om Samsung Galaxy S11-serien som er ventet lansert i februar, og i løpet av helgen har det dukket opp et par nye spennende detaljer.

Først ute av dem er @evleaks, også kjent som Evan Blass – kanskje den mest pålitelige rykteformidleren vi har – og han sier at Samsung igjen skal slippe tre S-modeller, men denne gangen på henholdsvis 6,4, 6,7 og 6,9 tommer.

Det er altså en kraftig økning fra dagens Galaxy S10e på 5,8 tommmer, S10 på 6,1 tommer og S10+ på 6,4 tommer, og du kan vente deg at de vil ta opp en del plass i lomma eller baggen din.

Det skal imidlertid sies at den direkte sammenligning kanskje ikke er helt rettferdig, for ifølge Blass så vil alle de nye skjermene få kurvet glass. Den flate skjermen til Galaxy S10e blir altså borte.

5G og 108MP-kamera

Ifølge Blass som ofte har rett i sine påstander, vil de to mindre variantene komme i en vanlig og en 5G-versjon, mens Plus-varianten kun blir å få med 5G.

Igjen nevnes det også at telefonene skal slippes i andre halvdel av februar 2020. Noen tipsere har til og med nevnt 18. februar som den store datoen, men det skal vi ikke uten videre ta for god fisk.

Denne helgen har det også blitt kjent at XDA Developers har oppdaget at en oppløsning på 108 MP er nevnt i koden til kamera-appen i Samsung Galaxy-telefonene, noe som tyder på at denne oppløsninger blir å finne i en fremtidig Galaxy-telefon.

Som kjent har Samsung allerede annonsert at de lager en slik sensor, men inntil nå har den kun vært å finne i Xiaomi-telefoner. Nå er de fleste ryktekildene imidlertid enige om at den skal dukke opp i Samsung Galaxy S11, og muligens til og med i en oppgradert versjon.