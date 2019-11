Kodenavnet til kameraet i Samsung Galaxy S11 tyder på at det får en ekstrem zoom

The Galaxy S10 Plus, above, only offers 2x optical zoom

Vi har hørt opptil flere ganger at Samsung Galaxy S11 skal få et kamera med 5 ganger optisk zoom, og nå som det har blitt kjent at kodenavnet til kameraet skal være «Hubble» så virker dette enda mer sannsynlig.

Informasjonen stammer fra GalaxyClub som har snakket med det som skal være en pålitelig kilde, og Hubble er som kjent navnet på et kjent romteleskop.

Med tanke på at teleskoper brukes til å se objekter på svært lang avstand, så antyder dette navnet at Galaxy S11 kan få imponerende zoom-egenskaper. Kilden oppga ikke flere detaljer enn det, og det ble heller ikke sagt noe om 108 MP-pikselsensoren som ryktes å skulle dukke opp i Galaxy S11.

Det ble derimot hintet om at Samsung skal slippes flere mobiler med dette Hubble-kameraet i 2020, så det kan være at det ikke bare blir Galaxy S11-serien som får det. Det ble heller ikke bekreftet om alle Galaxy S11-modellene får det, eller om det for eksempel kun vil gjelde Samsung Galaxy S11 Plus.

Som alltid må vi ikke uten videre ta disse påstandene for god fisk, men stadig flere tegn peker mot en et slikt zoom-kamera, og hvis Samsung i tillegg utstyrer Galaxy S11 med en 108 MP-sensor så kan dette fort bli telefonkameraet alle andre må strekke seg etter i 2020.

Vi venter at Galaxy S11-serien dukker opp i februar 2020, og i mellomtiden skal vi videreformidle alt vi hører av troverdige rykter og lekkasjer.