Nytt om skurken i sesong tre av «The Umbrella Academy» fra Netflix

Tredjesesongen av «The Umbrella Academy» har endelig fått slippdato – serien returnerer på Netflix den 22. juni.



Den nye sesongen av den populære Netflix-serien ble annonsert under SXSW 2022, og sommerens retur vil i praksis være første gang vi får nytt innhold fra den kanten på to år. Andre sesong av «The Umbrella Academy» hadde premiere hos strømmegiganten i juli 2020, så det er på høy tid at historien fortsettes (selv om vi har full forståelse for alle pandemi-baserte utsettelser.)



Netflix var i det gavmilde hjørnet under South by Southwest-festivalen og avslørte ikke bare premieredatoen til sesong tre, men gav oss også et drøss andre interessante detaljer om alt vi har i vente. Strømmetjenesten publiserte for eksempel et femtensekundersklipp der vår dysfunksjonelle heltefamilie ser ut til å være i ferd med å lage bråk med sine nye erkefiender, The Sparrow Academy.

Vi kan ikke si at dette klippet inneholdt ekstreme mengder informasjon, men det vitner om at både Umbrella- og Sparrow-gjengene kommer til å gjøre sitt for å overgå hverandres og farens forventninger.



Litt mer kjøtt på beinet fikk vi da sammendraget av plottet til sesong tre av «The Umbrella Academy» ble lagt ut, også dette i sammenheng med annonseringen av premieren. Netflix forklarte her litt mer inngående hva tredje sesongen overordnet sett skal handle om – og gav oss i samme slengen noen hint om hvem skurken er denne gang.



«Etter å ha satt en stopp for apokalypsen i 1963 returnerer The Umbrella Academy til nåtiden, overbeviste over at de har forhindret den opprinnelige katastrofen og fikset den gudsforlatte tidslinjen en gang for alle», står det skrevet i synopsisen. «[...] men etter en kort feiring skjønner de at ting ikke er helt (eventuelt ikke i det hele tatt) som de forlot det.»

«Inn kommer Sparrow Academy. Smarte, stilige og omtrent like varmblodige som et hav med isfjell. The Sparrows går direkte i klinsj med Umbrella-gjengen i en voldelig konfrontasjon, som etter hvert viser seg å være det minste problemet. Det må manøvreres gjennom utfordringer, tap og overraskelser på egen hånd – for ikke å snakke om en uidentifisert destruktiv entitet som herjer i universet (noe de kan ha forårsaket selv.)»



«Nå trenger de bare å overtale fatterns nye (og muligens) bedre familie om å hjelpe dem å ordne opp i problemene forårsaket av deres ankomst. Kommer de til å klare å finne veien tilbake til deres før-apokalyptiske liv? Eller vil denne nye verdenen avsløre mer enn bare et lite problem med tidslinjen?»



Spørsmålet nå er hvem eller hva den destruktive entiteten er. Vi er selvsagt ikke sikre, men vi drister oss til en aldri så liten spekulativ del videre i artikkelen. Det endelige svaret får vi når tredje sesong av «The Umbrella Academy» legges ut på Netflix, fredag den 22. juli.

Kommentar: Hvem er skurken i tredje sesong av «The Umbrella Academy»?

The Sparrow Academy kommer nok ikke til å være hovedproblemet i sesong 3. (Image credit: Netflix)

Under avslører vi en del av handlingen i tegneserien – du er herved advart!

Vi kan definitivt avskrive The Sparrow Academy. Ja, den nye superheltfamilien kommer til å være gode motstandere for den andre Hargreeves-familien – tross alt, om synopsisen er noe å dømme etter, så er dette snakk om folk som er vel så kompetente som The Umbrella Academy.



Samtidig så er det ingen tvil om at de blir fremstilt som helter, og det er rimelig å anta at de kommer til å spille på lag med Luther, Vanya og resten av gjengen i møte med nok en apokalyptisk trussel. The Sparrow Academy katalogiserer vi dermed i «helte»-seksjonen.



Hva annet forteller sesong tre-tekstbolken fra Netflix oss om skurken(e)? Vi vet nå at det er snakk om en «[...] uidentifisert destruktiv entitet som herjer i universet», men spesielt detaljert er ikke denne beskrivelsen.

I alle fall ikke rent overfladisk. Det er drøssevis av skurker å ta av i The Umbrella Academy-tegneserien som kan passe godt med beskrivelsen ovenfor. Likevel er det i særlig to som stikker seg ut.



The Scientific Man er én av disse. I tegneserien er han en mystisk fyr med superkrefter som er bestyrer av Hotel Oblivion, et rom-fengsel som huser universets mest hardbarkede kriminelle. Han kan for så vidt tolkes som en temmelig rettskaffen type, men motivene hans er gjerne gråmussede – og han kan være konservativ, ute etter å opprettholde status quo. Vi kategoriserer han mer som en slags antihelt. Han har også tidligere røket uklar med The Umbrella Academy i tegneserien, så man skal ikke se bort i fra at det samme skjer i TV-serien.

Hvis han får nyss om at Hargreeves-familien har reist til dette universet fra en annen dimensjon, så kan det være at han anser gjengen som ondskapen selv, et element som roter med tidslinjene. Det er ikke vanskelig å se for seg at han dermed tar fatt på en ferd på tvers av universet, i en søken etter vår helter, og ødelegger litt av hvert på veien. The Scientific Man vil i så fall komme til å bli en formidabel motstander, selv om Umbrella- og Sparrow-gjengene slår seg sammen.



En annen vanskelig slubbert å hanskes med ville ha vært Doctor Terminal. I tegneserien er dette en vitenskapsmann med en sjelden sykdom som sakte tar livet av en ved å spise nervesystemet og hjernen. For å holde seg i live finner Doctor Terminal opp en dings som kan fôre sykdommen ved å konvertere materie til energi. Hans endeløse sult etter materie kan dermed føre til at han er på jakt etter stadig mer å bruke i kampen for å holde seg i live. Det kan bety en ødeleggende reise gjennom universet. Han passer i alle fall godt til dommedagsbeskrivelsen i synopsisen, og vil være god nok grunn til at de to superhelt-gruppene kan ønske å slå seg sammen.

Det er også andre skurker som kan være fæle nok til at feiden mellom de to gruppene settes på pause. The Perseus Corporation er en av disse, men det kan også være snakk om en helt ny og ukjent trussel. Fjerde bind av «The Umbrella Academy» har ikke blitt lansert ennå, så det kan være at en superkraftig entitet vi ikke ennå er kjent med dukker opp både på skjermen og i bøkene.



Om vi skulle ha satt penger på noe ville vi likevel ha tippet The Scientific Man eller Doctor Terminal. Det blir for feigt å helgardere oss. Samtidig sier vi ikke nei takk til å bli overrasket over en helt ny antagonist som aldri har vært i tegneserien. Det kan bli svært så interessant.