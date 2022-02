The Umbrella Academy sesong 3: her er alt vi vet så langt

The Umbrella Academy sesong 3: nøkkelopplysninger – Skal lanseres i løpet av 2022

– Nye Umbrella Academy-plakater antyder at en tidligere fiende kan komme inn i varmen

– En Euphoria-stjerne er hentet inn i en ennå ikke kjent rolle

– TV-adaptasjonen sies å skulle «finne sin egen vei» sammenlignet med tegneserien

Ventetiden på den tredje sesongen av TV-serien The Umbrella Academy er trolig over temmelig snart. Netflix kjører langsomt i gang markedsføringen for TV-seriens tilbakekomst, og dermed er det bare et spørsmål om tid før lanseringsdatoen avsløres.

Og det er jaggu på tide. Det er gått over 18 måneder siden sesong 2 ble tilgjengelig på Netflix, og ettersom den vedvarende pandemien forsinket produksjonen av The Umbrella Academy sesong 3, er vi desperate etter gjenforeningen med våre mistilpassede superhelter.

Mens vi venter på at den tredje sesongen av The Umbrella Academy skal få en konkret lanseringsdato, ville det ikke gjort noe med en liten trailer? Men hva vet vi egentlig før vi har kommet så langt? Vi har nylig fått vite at den populære Netflix-serien skal «finne sin egen vei» bort fra Gerard Ways og Gabriel Bas tegneserieromaner, og at en viss Euphoria-stjerne er blitt innlemmet i rollelisten, i en ennå ikke offentliggjort rolle. Vi har også mottatt en haug nye plakater for Umbrella Academy. Her ser vi at gjengen forener krefter med en tidligere fiende. Dette er spennende saker.

Og dette er ikke alt. Nedenfor finner du enda flere opplysninger om den tredje sesongen av The Umbrella Academy, inkludert den mulige fortellingen, episodetitler, tilbakevendte og nye skuespillere med mer.

Her følger det spoilere for de to første sesongene av The Umbrella Academy samt tegneseriene.

The Umbrella Academy sesong 3: Lansering i 2022

The Umbrella Academy sesong 3: Hva vet vi om lanseringsdatoen?

Number Five skal igjen bli en viktig skikkelse i The Umbrella Academy sesong 3. (Image credit: Netflix)

Vi har ennå ikke fått noen offisiell lanseringsdato for sesong 3 av The Umbrella Academy. Men vi vet at den vil komme i løpet av 2022. Det ble avslørt på seriens offisielle Twitter-konto at The Umbrella Academy sesong 3 vil komme eksklusivt for Netflix i år.

pack your bags, brellys🪳 season 3 coming in 2022

Første nyttårsdag kom det flere plakater som viser The Sparrow Academy, og disse skal vi få høre mer om litt senere. Det er tydelig at Netflix begynner å eskalere markedsføringen av sesong 3.

Men når regner vi egentlig med å kunne se den tredje sesongen av The Umbrella Academy? Stranger Things 4 skal komme i to porsjoner 27. mai og 1. juli, og Netflix ønsker neppe å klynge to av sine største satsinger tett sammen. Dermed venter ikke vi at The Umbrella Academy kummer kort tid etter, ettersom vi tror at Netflix vil la det være en pause mellom de to tungvekterne.

Når vi tar med dette i betraktningen, vil vi bli overrasket om tredje sesong av The Umbrella Academy kommer før i august. Men det ingenting som ville glede oss mer enn om vi tok feil på akkurat dette punktet.

The Umbrella Academy sesong 3: trailer

The Umbrella Academy sesong 3: Finnes det en trailer?

The Umbrella Academy får prøve seg mot nye fiender i den tredje sesongen. (Image credit: Netflix)

Nei, dessverre. Men vi håper det ikke er lenge før det slippes en. Vi oppdaterer dette avsnittet så snart det kommer en trailer.

The Umbrella Academy sesong 3 – plott

The Umbrella Academy sesong 3: hva slags fortelling kan vi vente oss?

Luthers superkrefter er noe vi vil se mer til i tredje sesong av The Umbrella Academy. (Image credit: Netflix)

Nå som verdens undergang er avverget to ganger, er det gode muligheter for at ett eller annet armageddon er på trappene igjen. Det hadde vært et forfriskende temposkifte om noe slikt ikke skjedde, men med tanke på at det alltid er en apokalyptisk trussel i tegneseriene, kan vi nok vente oss mer av samme sort i The Umbrella Academy sesong 3.

Noe som uansett er klart er at The Umbrella Academy vil utfordres av en like mektig gruppe av individer. Den avsluttende scenen i sesong 2 introduserte oss til The Sparrow Academy, en gruppering i en alternativ virkelighet med sine helt egne ferdigheter.

The Sparrow Academy dukket opp på de siste sidene i den siste tegneserieromanen om The Umbrella Academy – Hotel Oblivion – så dette er ikke en gruppering som bare er utviklet i forbindelse med TV-serien. Det blir uansett morsomt å være vitne til deres realfilmdebut.

Vi vil også sjekke inn på Hotel Oblivion. For de uinnvidde er dette et hotellaktig romfengsel der galaksens verste superskurker sitter fengslet (i tegneserien) etter å ha blitt fanget av The Umbrella Academy og andre superhelter. Da kan vi vente oss at det dukker opp flere skurker i sesong 3.

What excites The Umbrella Academy stars Elliot Page, Tom Hopper, Emmy Raver-Lampman about Season 3?

Vi tar en titt på hvordan The Sparrow Academy gjorde sitt inntog litt senere, men først kan vi rekapitulere avslutningen av sesong 2.

Etter å ha tilbrakt den første sesongen i 2019, der de kommer fra, og reist tilbake til 1960-årene i sesong 2, befinner familien Hargreeves seg nå i en parallell dimensjon- Overraskende nok er Sir Reginald Hargreeves, surrogatfaren hvis død førte søsknene sammen i sesong 1, i live. I hvert fall i denne virkeligheten. Dettar ikke lang tid før hans iskalde foreldrestil er på plass igjen, der han avslører at det velkjente huset «ikke er hjemmet deres». Dette er i stedet hovedkvarteret til The Sparrow Academy.

Normalt ville den svevende kuben til The Sparrow Academy vekke oppmerksomheten til Luther og kompani (mer om dette litt senere). Men til gjengens store overraskelse, er at Ben Hargreeves – familiens avdøde bror som ga sitt liv (igjen) for å redde Diego, Allison, Klaus og Vanya i sesong 2 – viser seg å være visekaptein for The Sparrows.

Og det er ikke den elskelige Ben som fansen er vant til heller, men i stedet en frekk narsissist som bare tar vare på seg selv. Justin H. Min, som spiller Ben, har avslørt at han ikke regnet med å komme tilbake etter sesong 2. Ettersom Ben ikke inngår i The Sparrows i tegneserien, var dette en overraskende vending for både seerne og Ben:

The Umbrella Academy star @justinhmin initially thought "Can you hug me as I go?" was the last scene he would ever film for the show...

Vi kan også få noen tilbakeblikk til barndomstiden til medlemmene av The Umbrella Academy i den tredje sesongen. Ethan Hwang, som har spilt den unge Ben Ben Hargreeves i de to første sesongene, la ut et bilde på Instagram der han gjenforenes med Min. Det antyder at han på en eller annen måte også medvirker i den neste sesongen av serien:

A post shared by Ethan Hwang (@ethantk23)

Det kan jo hende de to bare har truffet hverandre, men etter vår mening er det litt for mye av en tilfeldighet at de møttes mens filmingen av sesong 3 pågikk. Hvis vi får et gjensyn med unge Ben, gir det oss to ulike forklaringer.

Den første er at vi får tilbakeblikk til Bans barndom som medlem av Umbrella Academy, enten individuelt, eller sammen med gruppen. Vil vi finne ut hvordan han døde? Det er noe som vil besvare noen av våre seiglivede spørsmål om denne publikumsfavoritten.

Hvis ikke dette er tilfellet, kunne vi kanskje støte på unge Ben som del av Sparrow Academy. Dette ville vist oss hvordan Sparrows-versjonen av Ben vokste opp og hvorfor han er den rake motsetningen av Ben slik vi kjente ham i de to første sesongene.

Vi beveger oss bort fra disse spekulasjonene og kan nevne at Ritu Arya, som spilte Lila i sesong 2, og som også er med i den tredje sesongen, har kommet med hint om utviklingen av hennes rollefigur den kommende sesongen. I et intervju med ComicBook.com sa hun at «Jeg håper at seerne vil like å se at Lila utvikler seg videre, og å bli bedre kjent med henne. Jeg håper det blir underholdende å se på. Jeg hadde det moro under innspillingen, da jeg fordypet meg i denne karakteren og hennes forhold til familien. Jeg håper det vises.»

A post shared by Steve Blackman (@steveblackmantv)

Samtidig har Emmy Raver-Lampman, som spiller Allison. nylig fortalt Collider at TV-serien The Umbrella Academy beveger seg bort fra kildematerialet og skaper sin egen vei.

«Vi kjører parallelt med tegneserieromanene», sa hun. «Men jeg tror ikke at Steve er bundet til dem på en ordrett måte, så det vi ser på skjermen trenger ikke eksakt å gjenspeile det som foregår i tegneserien.»

«Men jeg vet at Gerard og Steve kommuniserer med hverandre hele tiden. Så jeg er ikke i tvil om at de kjenner hverandres ideer godt. Jeg tror de alltid vil ha en forbindelse, men jo lengre vi beveger oss ut i TV-serien The Umbrella Academy, desto mer tror jeg den vil gå sine egne veier. Det synes jeg er spennende. Ved begynnelsen av hver sesong føler jeg at jeg ikke har noen anelse om hvor dette vil bevege seg. Denne tredje sesongen gjør vi virkelig vår egen greie, og jeg mener serien har funnet noen virkelig gode plott å følge og utforske.»

The Umbrella Academy sesong 3: episodenes titler

The Umbrella Academy sesong 3: Hva skal episodene hete?

På vei til lanseringen av The Umbrella Academy sesong 3, Luther? (Image credit: CHRISTOS KALOHORIDIS/NETFLIX)

Titlene til hver av episodene i sesong 3 ble avslørt av showrunner Steve Blackman den andre dagen av Netflix Geeked Week i juni 2021:

301: Meet the Family

302: World's Biggest Ball of Twine

303: Pocket Full of Lightning

304: Kugelblitz

305: Kindest Cut

306: Marigold

307: Auf Wiedersehen

308: Wedding at the End of the World

309: Six Bells

310: Oblivion

Fans av tegneserien (oss innbefattet) vet hva flere av disse titlene henviser til. Selv gjorde vi et dypdykk ned i tegneseriene for å finne ut av hva titlene i sesong 3 kan henvise til, og denne (engelskspråklige) artikkelen kan du lese her.

The Umbrella Academy sesong 3: rollebesetning

The Umbrella Academy sesong 3: Hvem i rollebesetningen er med videre?

Vent deg at Klaus finner på mer ugagn i The Umbrella Academy sesong 3. (Image credit: Netflix)

Vi får et gjensyn med de åtte viktigste besetningsmedlemmene i sesong 3:

Elliot Page som Vanya Hargreeves/Number Seven

Tom Hopper som Luther Hargreeves/Number One

David Castenada som Diego Hargreeves/Number Two

Emmy Raver-Lampman som Allison Hargreeves/Number Three

Robert Sheehan som Klaus Hargreeves/Number Four

Aidan Gallagher som Five/Number Five

Justin H. Min som Ben Hargreeves/Number Six, men denne gangen vil han være Number Two i The Sparrow Academy

Ritu Arya som Lila Pitts

Colm Feore (Sir Reginald Hargreeves) burde være tilbake som surrogatfaren til begge superheltgruppene. Adam Godley (sjimpansen Pogo) og Jordan Claire Robbins (Grace Hargreeves/mor) kan også dukke opp igjen i alternative formvarianter av sine Umbrella Academy-motstykker. Men her venter vi på at deres medvirkning kunngjøres.

Ritu Arya vil også være med igjen som Lila Pitts. Skuespilleren fra The Humans og Last Christmas, som først dukket opp i sesong 2, bekreftet på Instagram at hun er tilbake i sesong 3. Og skal vi dømme etter de nye plakatene for Umbrella Academy sesong 3 (som du kan se nedenfor), vil hun denne gangen forene krefter med sine tidligere motstandere.

Endelig har Euphoria-stjernen Javon Walton ser ut til å ha bekreftet at han vil inngå i rollebesetningen til den tredje sesongen. I et intervju med Complex sa Walton at «Euphoria har gitt meg flere store muligheter, noe jeg er utrolig takknemlig for … jeg er med i den neste tredje sesongen av Umbrella Academy.» Det er ikke sagt noe om hvilken rolle han er tildelt, og Netflix har heller ikke bekreftet at han er involvert. Vi får se hvor viktig rolle han vil spille (hvis det er noen) når det kommer en trailer eller lanseringsdatoen kunngjøres.

The Umbrella Academy sesong 3: Hvem er Sparrow Academy?

The Umbrella Academy sesong 3: Hvem spiller figurene i The Sparrow Academy?

Ben bytter side The Umbrella Academy sesong 3. (Image credit: Netflix)

Spoilere for tegneserieromanen The Umbrella Academy bind 3: Hotel Oblivion.

Avslutningen av Hotel Oblivion gir oss bare ett navn og ett kallenavn, der sistnevnte er gruppelederen Number One. I tegneserien er Carla det eneste andre medlemmet av Sparrow Academy vi får vite noe om. Hun introduserer Vanya for gruppen før de redder The Umbrella Academy fra et nederlag mot flere superskurker.

Dessverre ser det ikke ut til at Carla vil bli å se i sesong 3 – med mindre man venter med å røpe hennes medvirkning – for Netflix har allerede bekreftet rollebesetningen til The Sparrow Academy. Her er skuespillerne du vil få se i navngitte roller:

Justin Cornwell som Marcus Hargreeves/Number One

Britne Oldford som Fei Hargreeves/Number Three

Jake Epstein som Alphonso Hargreeves/Number Four

Genesis Rodriguez som Sloane Hargreeves/Number Five

Cazzie David som Jayme Hargreeves/Number Six

Ifølge Netflix (via IGN) vil medlemmene i The Sparrow Academy avvike fra noen av sine motstykker i Umbrella Academy.

Marcus skal være den fødte leder, og «like smart som han er sterk», mens Ben er en «machiavellisk taktiker» som er ute etter å ta lederposisjonen fra Marcus. Fei er en misantrop som tross sitt tøffe ytre lengter etter vennskap, mens Alphonso er en humoristisk, pizzaelskende ølhund som har mange fysiske og psykiske arr fra sin årelange kamp mot kriminalitet.

Sloane er en «romantiker» som «føler at et høyerestående kosmisk vesen» kaller på henne, mens Jayme er en ensom ulv som liker å utgyte «skremmende snerr» mot alle hun oppfatter som mindreverdige. Vi møter også Christopher/Number Seven, som er gruppens fryktinngytende psykron-kube, men det er ikke sagt noe om hvem som skal gi stemme til denne rollen.

Blackman postet nylig en video av en av spurvene i aksjon. Materialet later til å vise Davids Jayme der han flyr og leviterer i luften ved bruk av en sele og litt velplassert bluescreen-teknologi. Gir dette oss et hint om evnene hennes? Vi håper det!

A post shared by Steve Blackman (@steveblackmantv)

1. januar 2022 kom Netflix med plakater for hvert av medlemmene i Sparrow Academy. Dette inkluderer den telekinetiske kuben Christopher, men det er ikke kommet noen opplysninger om hvilken stemmeskuespiller som innehar rollen. Kan det være Euphorias Javon Walton? Vi får vel vente og se:

A post shared by The Umbrella Academy (@umbrellaacad)

Det later til at flere av spurvene er blitt skadet i sin innsats for å bekjempe kriminalitet, om vi skal dømme etter plakatene med Fei og Alphonso. Dette kan forklare hvorfor de er sterkere, mer ondskapsfulle eller mer ivrige etter å skape trygge omgivelser. Dette hentyder showrunner Steve Blackman til med mottoet «be very afraid» i sitt eget Instagram-innlegg som også viser plakatene.

Med bakgrunn i noen nye plakater som ble sluppet i midten av februar, later det til at de vil bli farligere enn The Umbrella Academy:

A post shared by The Umbrella Academy (@umbrellaacad)

I sitt intervju med Collider hintet Raver-Lampman om hvordan de to gruppene av superhelter vil reagere på hverandres nærvær. «Det ser ut til at vi vil få oppleve storslagen rivalisering», sa hun. «Og The Umbrella Academy har ennå ikke helt fått vist hva de er gode for. De sliter, og de har sine øyeblikk, og du vet aldri om de er helt klare for oppgaven. Men så er de alltid det likevel. Nå som de begynner som andre versjoner av seg selv, får de kjørt seg på nye måter. Dette er utrolig spennende, og jeg gleder meg til at alle får se det som skjer.»

The Umbrella Academy sesong 3: spørsmål som krever svar

The Umbrella Academy sesong 3: hvilke spørsmål må besvares?

Sir Reginalds bakgrunnshistorie kan være en avgjørende brikke i plottet til sesong 3 av The Umbrella Academy. (Image credit: Netflix)

Spoilere for tegneseriebøkene om The Umbrella Academy, samt sesong 1 og 2.

The Umbrella Academy har bygget opp en komplisert og spennende mytologi, og det innebærer at det er mange spørsmål seerne trenger svar på.

TV-seriens tilhengere vet ennå ikke hvorfor 43 barn på uforklarlig vis ble født 1. oktober 1989, av mødre som ikke var gravide ved dagens begynnelse. Eller hva som skjedde med de fleste av disse barna. Tegneseriene til Way og Bá avslører hvorfor dette preget de første sidene i første bind – Apocalypse Suite – men vi vet ikke om denne avsløringen er med i serien.

I tegneseriene er 13 av disse barna kjent som medlemmene av Umbrella Academy og Sparrow Academy. Men serien introduserte også Lila som et mulig 14. medlem, og henne har vi ikke sett i tegneseriene ennå.

Det betyr at det fremdeles gjenstår 29 eller 30 – avhengig av hvilket medium du foretrekker – som ikke er avslørt. Problemet er nå at TV-serien kan få et forsprang på tegneseriene (slik Game of Thrones gjorde i forhold til bøkene) og avsløre disse individene eller poenger som kan dukke opp senere i tegneseriene. Uansett vil vi nok støte på flere superhelter (eller superskurker) i løpet av den tredje sesongen.

Spoiler alert: There are 43 sparrows hidden throughout Season 2 of @UmbrellaAcad. Bet you can't tell us where they all are.

Det knytter seg også spørsmål til den andre store avsløringen i sesong 2. Etter at han fjernet menneskemasken sin, vet vi nå at Sir Reginald Hargreeves er en alien. Dette er også noe tegneserien røper i løpet av de første sidene i Apocalypse Suite.

I tegneseriene er Sir Reginald en verdenskjent vitenskapsmann, gründer, oppfinner og en olympisk gullmedaljevinner. Og en utenomjordisk skapning. Han egentlige form er ennå ikke blitt avdekket i tegneserien, men det er tydelig at TV-serien vil avsløre den.

Harlan – Missys sønn som mot slutten av sesong 2 viser seg å ha telekinetiske evner – er også et stort mysterium. Hvis han skulle ha en alternativ versjon i The Sparrow Academys univers, kan han ende opp som en venn eller fiende av dem og av The Umbrella Academy. Men vi regner ikke med at han dukker opp i TV-seriens tredje sesong.

Vi vet heller ikke hvem som er hovedskurken i sesong 3. The Commission fikk en og mer vennligsinnet ledelse i etterkant av The Handlers angivelige død i sesong 2, og da er det lite trolig at de igjen får skurkerollen.

Men hva om den tredje sesongen begynner med å introdusere tegneseriens superskurker i TV-serien? Det kan tenkes at The Sparrow Academy er stilt overfor en langt større trussel enn The Umbrella Academy har opplevd – til tross for at de har avverget to apokalypser. Det betyr nok at spurvene trenger hjelp.

Men hva kan denne trusselen være? Det kan være hvilken som helst av superskurkene i tegneserien. Doctor Terminal, The Perseus Corporation eller til og med en annen superhelt som The Scientific Man vil kunne være betydelige motstandere for gruppene. Noe som er på et så høyt nivå at de må legge uvennskap til side og forene sine krefter. Det hadde vært en spennende utvikling av den tredje sesongen.