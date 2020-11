Nye MacBook Pro 13" (2020): Får mer ytelse med den nye M1-brikken

Under Apples One More Thing-evenement den 10. november avslørte selskapet den nye MacBook Pro-modellen på 13 tommer. Dette kom kanskje bardus på mange, siden selskapet allerede hadde lansert en MacBook Pro-modell på 13 tommer i år, en oppdatering av Apples minste MacBook Pro.



Likevel er det slik at de tidligere modellen tok i bruk Intel-prosessorer (og når det gjelder grunnmodellen gikk Apple for den relativt gamle åttendegenerasjonsvarianten fra Intel), mens den nye MacBook Pro-maskinen på 13 tommer tar i bruk den nye M1-brikken (produsert på 5 nm), spesiallaget av Apple selv.



Selskapet lover at denne nye brikken gjør at nye MacBook Pro 13" (2020) skal yte bedre og klare seg lenger på én lading enn de Intel-baserte forgjengerne.

Apple hevder at den nye MacBook Pro 13" (2020)-maskinen er verdens raskeste kompakte profesjonelle laptop (i alle fall når det gjelder maskinlæring), opptil tre ganger raskere enn Windows-maskiner i samme klasse, og 2,8 ganger raskere enn den foregående generasjonen MacBook Pro.



Det sies at batteritiden skal være på 20 timer om man spiller av video, noe som vil tilsi at dette er den lengste batteritiden i noen MacBook Pro.



Siden dette er en MacBook Pro har Apple inkludert mikrofoner av «studiokvalitet», samt en avansert kamera-ISP (image signal processor) i webkameraet, sikkerhetsfunksjonalitet som skal være «best i sin klasse» og to Thunderbolt-porter med støtte for USB 4.0, noe som skal føre til at man skal kunne kople til flere enheter enn noensinne – inkludert XDR-skjermer.

De nye MacBook Pro 13" (2020)-maskinene vil lanseres neste uke, men du kan forhåndsbestille nå på Apples hjemmeside, og vår testmaskin skal være på vei, så det er ikke umulig at du snart blir servert en fullstendig test, slik at vi kan finne ut nøyaktig hvor godt Apple treffer med sine håpefulle karakteristika av maskinvaren.

Det aller viktigste

Hva er det? Apple's powerful 13-inch MacBook Pro

Apple's powerful 13-inch MacBook Pro Når er den tilgjengelig? Kan bestilles nå, leveres fra neste uke

Kan bestilles nå, leveres fra neste uke Hvor mye koster den? Fra 16 490 kroner

Nye MacBook Pro 13" (2020) lanseringsdato og pris

Under Apples lanseringsevenement nevnte selskapet at den nye oppgraderte laptopen kan forhåndsbestilles med en gang, men at maskinene ikke sendes ut før neste uke.



Prisene for nye MacBook Pro 13" (2020) begynner på 16 490 kroner for varianten med 256 GB SSD og 8 GB RAM, mens om man vil opp til toppmodellen med 2 TB SSD og 16 GB RAM må man ut med 28 990 kroner.



Til sammenligning ble forgjengeren MacBook Pro (2020) lansert tidligere i år, og kostet fra 16 790 kroner, så det helt store priskuttet vi håpet den nye Apple-brikken skulle føre til fikk vi altså ikke, men det at vi (potensielt) får såpass mye mer ytelse kan hjelpe på å bøte på skuffelsen.

Nye MacBook Pro 13" (2020), spesifikasjoner

Det er liten tvil om at den største nyheten med spesifikasjonene til de nye MacBook 13" (2020)-maskinene er introduksjonen av den nye Apple M1-brikke, og du kan lese alt om denne i detalj i vår separate artikkel, men høydepunktene inkluderer altså en CPU-del med 8 kjerner – fire høyytelseskjerner og fire såkalte effektivitetskjerner, samt en GPU-del på 8 kjerner og en såkalt Neural Engine.



Utover den nye M1-brikken kan man videre konfigurere både mengden minne og lagringsplass. Man kan enten gå for 8 GB eller 16 GB (delt) RAM og enten 256 GB, 512 GB, 1 TB eller 2 TB SSD-lagring.



De andre valgene man har under maskinkonfigurasjonen inkluderer forhåndsinstallert programvare, så om man ikke vil styre med installasjonen av Final Cut Pro X eller Logic Pro X, så kan man la Apple gjøre det for deg for henholdsvis 3290 eller 2190 kroner.