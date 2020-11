Nye MacBook Air (2020): Alt vi vet om den M1-baserte laptopen

I løpet av dagens One More Thing-evenement lanserte Apple nye MacBook Air (2020). Selv om vi allerede har sett en 2020-modell tidligere i år inneholder nettopp denne nye varianten helt spesiell innmat.



På innsiden har Apple nemlig gått fra Intel-prosessor til sin helt egen ARM-baserte brikke, nye Apple M1.



Ifølge Apple skal denne spesiallagede prosessoren gi nye MacBook Air (2020) bedre ytelse, og langt bedre batteritid.

Alle applikasjonene du pleier å kjøre i MacOS på Intel-baserte MacBook-maskiner skal fungere på nye MacBook Air (2020), takket være utstrakt programvaremagi i form av Apples Rosetta-verktøy, som lar programmer kjøre på den nye CPU-arkitekturen.



Apple hevder at nye MacBook Air er tre ganger raskere enn andre laptoper i sin klasse, og raskere enn 98 % av alle bærbare PC-er solgt i år. Den såkalte Neural Engine-delen er ni ganger raskere enn den som finnes i den foregående MacBook Air-maskinen, og SSD-en er opptil to ganger så rask, takket være M1 og de seneste innen flash-teknologi.

I tillegg, siden den tar i bruk den strømgjerrige M1-prosessoren, trenger den heller ikke vifter for å kjøle ned systemet, noe som gjør at den er hundre prosent stillegående. Når det gjelder batteritid, så visste vi allerede fra før av at det nye Apple-silisiumet kom til å bli strømgjerrig, så det er ingen overraskelse at nye MacBook Air har den lengste batteritiden man noensinne har sett i en MacBook Air-maskin – opptil 15 timer med nettsurfing via Wi-Fi eller opptil 18 timer med videoavspilling, ifølge Apple.



Alt dette kombineres med en Retina-skjerm på 13 tommer, automatisk ansiktsgjenkjenning med mer. Her er alt vi så langt vet om MacBook Air.

Det aller viktigste

Hva er det? Apples nyeste MacBook Air på 13 tommer

Apples nyeste MacBook Air på 13 tommer Når er den tilgjengelig? Kan bestilles nå, leveres fra neste uke

Kan bestilles nå, leveres fra neste uke Hvor mye koster den? Fra 12 790 kroner

Lanseringsdato og pris

Under Apples One More Thing-evenement 10. november stadfestet selskapet at den tynne og lette maskinen vil være tilgjengelig for kjøp i dag, og at Apple vil begynne å sende ut nye MacBook Air (2020) til kunder neste uke (16. november i USA, Apples norske nettbutikk sier 17.-18. november).



Prisene for nye MacBook Air (2020) begynner i Norge på 12 790 kroner. Som vanlig finnes det flere grunnmodeller å velge mellom, og man kan skreddersy disse, slik at man får akkurat den maskinen som best passer dine bruksmønstre og din lommebok.

Her er de to grunnkonfigurasjonene som per nå finnes på Apples hjemmeside, samt prisene:

12 790 kroner: 8 GB RAM / 256 GB SSD-lagring, GPU med 7 kjerner

15 990 kroner: 8 GB RAM / 512 GB SSD-lagring, GPU med 8 kjerner

Til sammenligning ble den foregående MacBook Air-modellen lansert tidligere i år til samme pris som dagens modell, som faktisk var billigere enn lanseringsprisen for 2019-modellen.



Det at du får nye MacBook Air (2020) for samme pris som den foregående modellen er gode nyheter.



Hvis man konfigurerte den eldre 2020-modellen med all den beste innmaten fikk man en Intel Core i7-prosessor på 1,2 GHz, 16 GB RAM og en SSD på 2 TB. Hvis man går for den absolutte toppmodellen av MacBook Air-maskinen som ble lansert i dag får man en Apple M1-prosessor (CPU med 8 kjerner, GPU med 8 kjerner, ukjent klokkefrekvens), Neural Engine på 16 kjerner, 16 GB RAM (delt) og 2 TB SSD-lagring. Denne koster 25 990 kroner.

Spesifikasjoner

Den billigste grunnmodellen, som altså koster 12 790 kroner, har samme Apple M1-prosessor (som mangler én GPU-kjerne), 8 GB RAM, 256 GB SSD, og selvsagt en Retina-skjerm med True Tone på 13 tommer. Touch ID får man også med på kjøpet, samt to Thunderbolt-porter.

Den helt fullspekkede varianten vi nevnte ovenfor har altså én ekstra GPU-kjerne innenbords, det samme har den andre av de to grunnmodellene. Den ekstra kjernen kan utgjøre en forskjell i grafikkytelsen. Apple lover at maskinen skal klare å spille moderne spill – noe tidligere MacBook Air-maskiner egentlig ikke var noe særlig god på.



Grunnmodell nummer to har også 8 GB RAM, men en noe større SSD på 512 GB, samt samme Retina-skjerm med True Tone, Touch ID og to Thunderbolt-porter.