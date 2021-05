Nvidia GeForce RTX 3080 Ti sett i butikkhyllene

I det siste har det dukket opp flerfoldige produkter som utgir seg for å være Nvidias kommende skjermkort, GeForce RTX 3080 Ti, noe som vitner om at en offisiell annonsert kan være rett rundt hjørnet.



En MSI Suprim X-variant av det etterlengtede skjermkortet har allerede blitt fotografert ved et par anledninger, og ny informasjon tyder på at en del av de nye tredjepartsmodellene kan ha dukket opp på hyllene noen uker tidligere enn forespeilet fra Nvidias side.

Reddit-brukeren FaisalKhatib hevder at han har fått tak i bilder fra en lokal butikk i Abu Dhabi som allerede har kortet tilgjengelig for kjøp for omlag 29 000 kroner. Det er verdt å merke seg at vi ikke kan bekrefte disse påstandene, men det ville ikke vært første gang at forretninger i Midtøsten har kommet lanseringsdatoer i forkjøpet.

MSI GeForce RTX 3080 Ti SUPRIM X allegedly goes on sale in UAE for 3500 USD https://t.co/LuaJFa1hNUMay 4, 2021 See more

Suprim X-serien er flaggskipmodellene til MSI, så vi regner med at MSI GeForce RTX 3080 Ti Ventus 3X kommer til å tilby en klekkelig mengde ytelse, når vi faktisk får tilgang til å kjøpe kortene.



Tidligere forventet vi at anbefalt utsalgspris ville ligge på rundt $999 (kontra $699 for 3080 og $1499 for 3090), men det er vanskelig å vite om denne spådommen stemmer via dette ryktet, gitt at det er et tredjepartskort fra et land vi ikke kjenner prisnivået i, og at faktisk utsalgspris ikke er i nærheten av anbefalt utsalgspris for øyeblikket. Husk også at norske priser generelt ligger litt høyere enn valutakurs (blant annet på grunn av moms).



Suprim X er forresten ikke den eneste nye 3080 Ti-modellen vi har sett bilder av. En Gigabyte-variant ble også sett av Twitter-brukeren til Moore's Law Is Dead. Det kan alltids være slik at eskene det tas bilder av er falske – og da i så fall svært forseggjorte – men at det dukker opp såpass mange, og av forskjellige merker og modeller, gjør at det virker mer og mer sannsynlig at kortene faktisk eksisterer.

Ikke eneste Ti i horisonten

Just to confirm from my end - the RTX 3080 Ti 12GB is certainly real, and coming soon™️.I obviously blacked out the background to protect someone, but that's a real 3080 Ti someone I know has their hands on... pic.twitter.com/sn18aNbboaMay 4, 2021 See more

Ryktene skal ha det til at kortene kommer med 12 GB GDDR6X VRAM, kjørende på en 384-bit minnebuss, hvilket er en grei oppgradering over 3080, som har 10 GB GDDR6X VRAM, en minnebuss på 320-bit, samt 80 SM-enheter og en klokkefrekvens på 1365 MHz, som kan boostes til 1665 MHz.



Vi regner også med at Nvidias oppdaterte kryptosperre kommer til å inkluderes i disse nye modellene, slik at et større antall faktisk kommer til å ende opp hos faktiske gamere, snarere enn utvinnere av kryptovaluta. Likevel regner vi med at det kommer til å bli svært vanskelig å få fatt på et av disse kortene.



Et offisielt arrangement i anledning lansering vil sannsynligvis finne sted så tidlig som 31. mai, mens kortene forventes i butikkene 2. juni. Vi regner også med at Nvidia kommer til å annonsere RTX 3070 Ti under samme evenement, og at dette vil lanseres 9. juni.