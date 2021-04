Nvidia kan være i ferd med å bekjempe RTX 3000-mangelen ved å produsere GTX 1650-GPU-er

Nvidias pågående problemer med å få opp nivået på produksjonen av RTX 3000-skjermkort er en kjent sak, og selskapet har allerede prøvd seg på produksjon av eldre GPU-er for å midlertidig få bukt med lagermangelen – og nå ser det ut til å skje igjen i form av en slags gjenoppliving av GTX 1650.



Informasjonen stammer fra Kina, mer spesifikt Channel Gate (først omtalt av Wccftech), en kilde til mange rykter, som nå hevder at GTX 1650-produksjonen økes, slik at gamere skal kunne ha et rimeligere alternativ når de bygger PC selv.

Etter sigende skal produksjonen av brikkene dette kortet baserer seg på, (Turing) TU117, økes i starten av måneden, og disse skal altså brukes til å lage skjermkort for stasjonære (de skal ikke ende opp i bærbare PC-er), noe som vil føre til økt tilgang på GTX 1650-modeller fra og med mai.



Slik skal det i alle fall fungere i teorien. Nå som det er såpass dårlig stilt i skjermkortmarkedet er det mange rykter som flyter rundt på eteren, og det er vanskelig å stole fullt ut på alle. Det er ikke klart om denne potensielle produksjonsøkningen gjelder kun i Asia, eller om den gjelder på verdensbasis – som kjent er RTX 3000-mangelen i aller høyeste grad et globalt problem, så vi håper selvfølgelig dette vil hjelpe på situasjonen for alle.

Ut med det nye …

Selv om utviklingen er noe overraskende er det ikke uten sidestykke. Nvidia tok i bruk en lignende strategi tidligere år da de startet å produsere flere RTX 2060-brikker som et alternativ til alle som var frustrerte av Ampere-mangelen, og begynte til og med, kanskje mer overraskende, å starte arbeidet med å gjenopplive GTX 1050 Ti – et skjermkort som sist var i produksjon for to år siden (basert på Pascal, forgjengeren til Turing.)



GTX 1650 er fortsatt en populær GPU i spill-PC-er (særlig til gaming i 1080p), som vi så i den seneste maskinvareundersøkelsen til Steam, som viste at 1650 satt i en relativt imponerende mengde maskiner (dog, dette var stort sett snakk om laptop-GPU-er snarere enn stasjonære PC-er.)



Nvidia er i en kinkig situasjon akkurat nå, og det å gå tilbake til eldre GPU-er er selvsagt ikke ideelt – men det er bedre enn alternativet. Som Wccftech merker seg, hvis du prøver å kjøpe et GTX 1650-kort (av en viss kvalitet) brukt, så må man gjerne opp i 3000-4000 kroner. Målet er formodentlig å motvirke en slik prisutvikling i Ampere-kortene på bruktmarkedet, og faktisk kunne tilby slike billigkort til prisen de var ment å koste – med andre ord, til faktisk rimelige priser.



Som alltid når det gjelder informasjon fra ryktemølla, så er det ikke annet å gjøre enn å smøre seg med tålmodighet for å finne ut om vi faktisk kan være å heldige å få en del rimelige 1650-kort i nettbutikkene om noen uker.