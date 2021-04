Nvidia GeForce RTX 3080 Ti dukker opp i lekket bilde på nett – bevis på snarlig lansering?

Et nytt bilde som nettopp dukket opp på nett later til å være et av de hittil sterkeste bevisene på at Nvidia GeForce RTX 3080 Ti er på vei.



Fotografiet, som opprinnelig ble funnet av nettstedet Videocardz, ser ut til å være av en tredjepartsmodell, MSI GeForce RTX 3080 Ti Ventus 3X. Siden bildet viser esken er det sannsynlig at dette skjermkortet sannsynligvis kommer til å være å finne i butikkhyllene om ikke altfor lenge, og at lanseringsdatoen er rett rundt hjørnet. Forskjellige datoer flyter rundt på nettet, men det seneste fra ryktemølla er at GPU-en skal lanseres 26. mai (og annonseres 18. mai.)

Selv om vi har hatt våre tvil om en snarlig lansering av RTX 3080 Ti, så er bildene av esken ganske overbevisende. Hvis dette er en forfalskning, så er det i så fall en svært god jobb, for innpakningen ser svært realistisk ut.

(Image credit: VideoCardz)

Et enda gjevere flaggskip

Suprim X-serien er flaggskipmodellene til MSI, så vi regner med at MSI GeForce RTX 3080 Ti Ventus 3x kommer til å bli et ganske så imponerende kort.



Ryktene skal ha det til at skjermkortet vil ha 12 GB GDDR6X-minne (kjørende på en 384-bit minnebuss, hvilket er en kjekk liten oppgradering over RTX 3080-kortenes 10 GB GDDR6X, kjørende på en 320-bit minnebuss.)



Med dette nye bildet i mente virker det mer sikkert at vi kommer til å få se Nvidia GeForce RTX 3080 Ti i hyllene om kort tid. Vi kommer mer mer nytt så snart vi hører noe offisielt fra Nvidia.