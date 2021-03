AMD FidelityFX Super Resolution lanseres i år – skal tukte Nvidia DLSS

AMD har bekreftet at FidelityFX Super Resolution, skjermkortprodusentens AI-baserte oppskaleringsteknologi som tar sikte på å tukte Nvidia DLSS (Deep Learning Super Sampling), skal introduseres i RDNA 2-baserte GPU-er i løpet av året.



Den nye versjonen av FidelityFX ble først nevnt da Radeon 6000-serien ble annonsert, men når lanseringen ville finne sted har vært et mysterium, noe som har ført til en rekke rykter om når vi først ville få stifte bekjentskap med teknologien – og enkelte har til og med sådd tvil om lanseringen i det hele tatt ville finne sted.

Sist gang vi hørte prat om lansering var det snakk om at vi ville få servert AMDs nye FidelityFX i Radeon RX-skjermkort i mars 2021, noe som tydeligvis var en smule optimistisk. Scott Herkelman (CVP og GM hos AMD Radeon) bekreftet i et intervju med PCWorld at deres Nvidia DLSS-rival fortsatt er på trappene, og planlegges lansert senere i 2021.



«Vi har god fremgang internt i våre lab, men det er vår forpliktelse ovenfor gamingsamfunnet at det må være åpent, at det må fungere på alle ting og at spillutviklere må ta det i bruk. Selv om det er god fremgang har vi fortsatt mer arbeid i gjære, og ikke bare internt, men med våre samarbeidspartnere innen spillutvikling.»



Herkelman fortsatte: «Vi ønsker å lansere i år. Vi mener vi kan gjøre det i år, men samtidig har vi mye arbeid foran oss. Vi må forsikre oss om at bildekvaliteten er der. Vi må forsikre oss om at den kan skaleres fra forskjellige oppløsninger. Og samtidig at våre spillutviklere er fornøyde med det vi lager.»

Kongen av oppskalering

Det at AMD er forsiktige i forkant av lanseringen er forståelig. På tross av at Nvidia kom AMD i forkjøpet med den AI-akselererte teknologien i 2018, med GeForce 2000-serien, så var ikke DLSS 1.0 på langt nær like kraftig som dagens variant.



Det var ikke mange spill man kunne bruke DLSS på, og de faktisk resultatene varierte stort fra spill til spill, og fra maskin til maskin. Noen opplevde et enormt svinn i grafikkvalitet når funksjonaliteten var påslått. Etter at DLSS 2.0 kom på banen fikk såkalt super sampling etter hvert gode skussmål, og klarte å gi store forbedringer i FPS samtidig som oppløsningen og grafikkvaliteten holdt høyt nivå.



Faktisk har noen erfart at enkelte spill faktisk kan være umulige å spille med høye grafikkinnstillinger uten at man får hjelp av DLSS, særlig om man tar i bruk ray tracing – og teknologien har fått mye skryt av å være til god hjelp i krevende titler som «Cyberpunk 2077» og «Watch Dogs: Legion». Det er ingen tvil om at dagens DLSS 2.0 forandrer hverdagen for alle som ønsker både å ha høy oppløsning og samtidig en levelig FPS, uten at man nødvendigvis må slakte sparegrisen for å få råd til en dugelig gaming-PC.

Kan AMD endelig overta tronen?

Lanseringen av Big Navi på slutten av fjoråret introduserte endelig ray tracing for AMD-brukere, og selv om både Radeon RX 6800 og Radeon RX 6800 XT er fantastiske skjermkort klarte de ikke helt å overbevise i forhold til kort som GeForce RTX 3080 og RTX 3070, simpelthen fordi de manglet en DLSS-konkurrent.



Siden AMDs Big Navi-baserte skjermkort ikke har hatt et svar til Nvidias AI-basert supersampling har de måttet tegne hvert enkelt bilde i høy oppløsning, noe som gjør at kortene i praksis er langt tregere enn Nvidias ved samme bildekvalitet.



Med nye FidelityFX bør AMD klare å ta igjen noe av forspranget til Nvidia ved å gjøre sine kort langt mer konkurransedyktige mot sammenlignbare modeller i RTX 3000-serien.



Nvidia har lenge dominert lister over mest brukte skjermkort, som eksempelvis Steam Hardware Survey, noe som antageligvis kommer av både økt tilgjengelighet og etterspørsel blant kundene. Radeon-skjermkort er dog typisk noe billigere enn tilsvarende GeForce-kort, så om AMD klarer å ta innpå i funksjonalitet kan pipen få en annen lyd.

Kilde: WCCFTech