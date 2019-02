Nordmenn kjøpte 150.000 smarthøyttalere i fjor

Etter at Googles stemmeassistent fikk støtte for norsk i september i fjor, har salget av Google Home virkelig skutt fart i Norge med 150.000 solgte enheter. Det viser årets bransjetall fra Stiftelsen Elektronikkbransjen som ble publisert i dag.

– Googles smarthøyttaler ble Elkjøps mest solgte vare uansett segment i desember, sier Kristian Pedersen, salgssjef for lyd og bilde i Elkjøp Norge, til fagbladet Elektronikkbransjen.

I en undersøkelse gjennomført av Nordstat for Elektronikkbransjen, sier samtidig også nordmenn at de har kjøpt smarthøyttalere med støtte for Amazons stemmeassistent Alexa, til tross for at denne ikke støtter norsk ennå.

– Undersøkelsen tyder på at salget vil øke i 2019. 16 prosent av nordmenn sier de planlegger å kjøpe en smarthøyttaler framover. Det vil i så fall tilsi et salg på rundt 600.000 digitale assistenter, sier Jan Røshom, administrerende direktør i Stiftelsen Elektronikkbransjen.

Totalt kan bransjen ifølge Elektronikkbransjens tall vise til en knapp omsetningsrekord med en halv prosent økning i 2018, sammenlignet med året før.

Kjøper stadig mer avanserte og dyre produkter

En gjennomgående trend ser ut til å være at folk kjøper færre men dyrere produkter.

Dette preger blant annet salget av nye mobiler, der antallet falt fra 1,9 til 1,8 millioner i 2018, samtidig som man så en økning i omsetning på fem prosent til nesten 10,2 milliarder kroner.

Den samme trenden gjelder også TV-er, der nordmenn kjøper færre men til gjengjeld større modeller. Dermed går også her omsetningen opp med seks prosent. Det er heller ikke bare den såkalte folke-TV-størrelsen på 55-65 tommer som øker, men også modellene på over 65 tommer der salget i fjor utgjorde 3,1 prosent mot 2,8 prosent året før.

Selger stadig flere smartklokker

Et produktsegment som derimot ikke ser ut til å avta i salg er smartklokker. Der økte nemlig salget med 25 prosent fra 400.000 enheter til 500.000.

I en kommentar til tallene sier kommunikasjonssjef i Stiftelsen Elektronikkbransjen, Marte Ottemo:

– Det kommer stadig flere produsenter inn på smartklokke-markedet, og klokkene får flere funksjoner. Treningsklokkene får i større grad smarte funksjoner og faller inn i kategorien, og motehusene lanserer nå også smarte modeller.