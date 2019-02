Dyre toppmodeller dominerte mobilsalget i januar

At mange er villige til å betale for store og dyre smarttelefoner med topp spesifikasjoner visste vi, men skal vi dømme etter listen Telia har publisert over deres mobilsalg i januar så er interessen større enn noen gang.

Nå topper nemlig Apples aller største og dyreste modell iPhone XS Max listen, og rett bak følger like store (men noe billigere) Huawei Mate 20 Pro, raskt etterfulgt av fire andre iPhone-modeller.

Telias toppliste for januar: 1. Apple iPhone XS Max (5) 2. Huawei Mate 20 Pro (4) 3. Apple iPhone XS (6) 4. Apple iPhone X (8) 5. Apple iPhone 8 (10) 6. Apple iPhone XR (9) 7. Huawei P20 Pro (7) 8. Apple iPhone 8 Plus (tilbake på listen) 9. Samsung Galaxy S9 (2) 10. Samsung Galaxy S9+ (3)

Det skal sies at en forklaring kan være at Telia har kjørt en kampanje på nettopp iPhone XS Max i januar, men de har på sin side ikke hatt en kampanje på Huawei Mate 20 Pro som altså også har solgt veldig godt.

At nordmenn kjøper stadig dyrere mobiler understøttes også av Stiftelsen Elektronikkbransjens årlige bransjetall for 2018 som ble publisert i dag. Der kommer det nemlig frem at antallet solgte mobiler falt fra 1,9 millioner til 1,8 millioner i fjor, men at omsetningen samtidig har steget med fem prosent.

Kommunikasjonssjef i Elektronikkbransjen, Marte Ottemo, gir denne forklaringen:

– Salget av de billigste mobilene faller kraftig, samtidig ser vi vekst i modellene som koster over 6.000 kroner. Mobiltelefonen er fortsatt blant nordmenns viktigste eiendeler, og vi velger gjerne flaggskipmodellene fra de ulike produsentene.

Det er også ganske imponerende at Apple okkuperer hele seks plasser på Telias toppliste, og at erkekonkurrenten Samsung først dukker opp på niende og tiende plass.

Det blir spennende å se hvordan denne listen blir seende ut etter lanseringen av Samsungs nye telefoner i Galaxy S10-serien.

Kilde: Stiftelsen Elektronikkbransjen