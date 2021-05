Microsoft Teams vil snart kunne gjøre automatiske opptak av alle dine møter

Hvis alt går som det skal blir det snart slutt på å gå glipp av viktige møter i Microsoft Teams, takket være en ny funksjon.



Videokonferanseverktøyet vil snart være i stand til å foreta automatiske opptak av alle Microsoft Teams-møter via en etterspurt funksjon som av en eller annen grunn har manglet frem til nå.



Funksjonen, som er planlagt lansert for Windows- og macOS-variantene, kommer til å gjøre at Microsoft Teams legger seg på lik linje med konkurrenter som Zoom, som fra start har hatt muligheter for å ta opp møter automatisk.

Microsoft Teams gjør opptak

Den nye funksjonen har etter sigende vært under utvikling i lengre tider – Microsoft bekreftet nyheten da vi spurte selskapet på UserVoice-forumet, og nevnte at de «per nå jobber med dette ønsket», og at de kommer til «å frigi en oppdatering så snart den er tilgjengelig.»



Møtedeltakere kommer til å bli servert en advarsel på starten av en samtale, for å informere om at møtet blir tatt opp, og at det vil være tilgjengelig for nedlasting etter at møtet avsluttes.



Microsoft har ikke vært like behjelpelige når det gjelder å komme med en lanseringsdato for den nye funksjonen, men selskapet pleier å implementere nyvinninger i Teams på starten av hver måned, så det er ikke sikkert at vi kommer til å måtte vente spesielt lenge.



Nyheten kommer i kjølvannet av Microsofts avsløring av en rekke nye funksjoner i Teams, som tar sikte på å hjelpe møtedeltakere med å holde styr på hva som ble sagt under et møte.



Dette inkluderer skriftlige møterreferater i sanntid, noe som lar deltakere følge med på, og gå gjennom, samtaler under møtene, uavhengig av hva som skjer på bilde- og lydsiden.

Microsoft Teams kommer nå også til å kunne gi brukere et sammendrag av alt som skjedde under et møte, og lar dermed alle som ikke kunne delta i samtalen, eller har lyst til å ta en mer inngående kikk på innholdet, få tilgang til det som ble sagt.



En fullstendig rapport som inneholder et opptak av møtet, samt en skriftlig sammendrag, en chat-logg og alle vedlagte filer vil deles med møtedeltakerne via chat-fanen, og skal også være tilgjengelig i detaljer-fanen.

Kilde: WindowsLatest