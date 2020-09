Microsoft kan ha en mindre Surface Laptop på vei for å kontre Apples nye MacBook

Microsoft skal etter sigende ha planer om å lansere en billigvariant av Surface Laptop i kjølvannet av suksessen selskapet hadde med den budsjettvennlige Microsoft Surface Go.



Windows Central rapporterer om at denne modellen (med kodenavn Sparti) skal til forskjell fra Surface Go komme i en en mer tradisjonell laptop-formfaktor, og skal ta sikte på å klå Google Chromebook-enheter.



Når det gjelder spesifikasjoner sies det at enheten – som ryktes å få navnet Surface Laptop Go – skal ha en Intel Core i5-prosessor av tiende generasjon sammen med 4 GB RAM og 64 GB internt minne (i alle fall grunnmodellen), og det forventes at maskinen selges med Microsofts lettvekter-OS, Windows 10 S.

Artikkelen hevder også at laptopen kommer til å få en skjerm på 12,5 tommer, hvilket er mindre enn dagens Surface Laptop-basismodell (som har en skjerm på 13,5 tommer.) Dette kan også bety at Microsoft posisjonerer laptopen som et alternativ til Apples nye MacBook på 12 tommer det for tiden går gjetord om at skal komme på slutten av året, og at skal være selskapets første ARM-baserte laptop.

Billigversjonen av Surface Laptop kan måle seg med MacBook når det gjelder design også. Kilder som skal ha sett prototyper av enheten hevder at den ser og føles ut som et typisk Surface-produkt, noe som forhåpentligvis betyr at Microsoft ikke har gjort noen kompromisser når det gjelder byggkvalitet i sin iver etter å drive ned prisen.



Enheten skal også være veldig lett, ifølge kildene, og den beskjedne skjermstørrelsen betyr at størrelsen på selve chassiset også kommer til å være av den kompakte sorten.

Windows Central skriver at den såkalte Sparti-maskinen kommer til å koste mellom $500 og $600 (mellom omlag 4500 og 5500 kroner), og kommer til å posisjoneres som et rimeligere alternativ til Surface Laptop 3.



Microsoft Sparti, eller Surface Laptop Go forventes å debutere i oktober, sammen med en håndfull andre Surface-produkter og relevant tilbehør.