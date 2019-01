Test: Microsoft Surface Laptop 2

Da Microsoft lanserte den opprinnelige Surface Laptop i 2017, overrasket de hele verden med sin første fullverdige bærbare PC noensinne. Spørsmålet vi måtte stille da var: Hvorfor lansere en laptop som ikke skiller seg nevneverdig ut, når du allerede har blitt markedsledende på Windows-nettbrett?

Nå viser det seg at oppfølgeren Surface Laptop 2 er svaret på spørsmålet. Den bringer riktig nok ikke med seg de helt store endringene, men den er akkurat det originalen burde vært: den gir deg en ren og kraftig Windows 10-opplevelse i laptop-format.

Den viktigste svakheten vi kan trekke frem er at den mangler enkelte av tilkoblingsmulighetene vi forventer i dag, men det kommer ikke til å være et problem for alle. Oppdateringene på innsiden veier også i stor grad opp for dette, og Surface Laptop 2 er absolutt blant de beste laptopene du får kjøpt.

Spesifikasjoner Her er spesifikasjonen til modellen vi har fått tilsendt til test: CPU: 1.7 GHz Intel Core i5-8250U (fire kjerner, 6 MB cache, opptil 3.4 GHz boost)

Grafikk: Intel UHD Graphics 620

RAM: 8 GB LPDDR3

Skjerm: 13,5 tommer, 2256 x 1504 oppløsning (10-punkters berøring, 3:2 skjermforhold)

Lagring: 256 GB SSD

Porter: 1x USB 3.0, mini DisplayPort, Surface Connect-port, hodetelefon/mikrofon-kontakt

TIlkoblinger: 802.11ac Wi-Fi (2 x 2 MIMO), Bluetooth 4.1 LE

Kamera: 720p HD med Windows Hello-støtte

Vekt: 1,25 kg

Størrelse: 308,1 x 223,27 x 14,48 mm (B x D x H)

Pris og tilgjengelighet

Prisen på Surface Laptop 2 begynner på 11.490 kroner. Da er den utstyrt med de samme spesifikasjonene som du vår testmodell, unntak av 128 GB lagring.

Du kan også velge å oppgradere til Core i7-prosessor, 512 GB lagring og 16 GB RAM, og da må du ut med 23.490 kroner. Velger du å gå for vår testvariant med 256 GB lagring, får du den for 14.490 kroner.

Surface Laptop 2 koster omtrent det samme som originalen, og prisen er også sammenlignbar med andre ultrabook-maskiner som Dell XPS 13.

Vi du ha tilsvarende spesifikasjoner fra en Apple-maskin, må du fort ut med 17.000 kroner for en 13 tommer MacBook Pro.

Dessverre er ikke Surface Pen inkludert i esken, så den må du kjøpe ved siden av for 1019 kroner.

Surface Laptop 2 kan forhåndsbestilles fra Microsofts nettsider nå, og kommer i vanlig salg 7. februar.

Design og skjerm

Veldig lite har forandret seg med designet til Surface Laptop 2 sammenlignet med originalen, og den største forskjellen er egentlig det nye sorte fargevalget. Den nye varianten ser til gjengjeld veldig flott ut, og den er veldig god å holde i også.

Ellers ligger de store forskjellene fra forgjengeren på innsiden, og der har den blitt mye sprekere. Samtidig er den fortsatt like tynn og lett, med 14,48 mm og 1,25 kg. Det gjør også at den er like portabel som før, noe som er like nyttig både for dem som reiser mye og for studenter.

Til og med skjermen er den samme, og det er heller ikke noe å klage på – den imponerte nemlig stort også i forrige runde. Sortnivået er fortsatt like dypt og rødfargen er fortsatt like skarp og livlig, mens berøringsbetjeningen er rask og responsiv. Skjermforholdet på 3:2 gjør seg også godt til en rekke ulike arbeidsoppgaver, men det medfører en del bortkastet plass når du ser på video i 16:9-format.

Microsoft hevder at de har gjort tastaturet til Surface Laptop 2 stillere enn før, og vi kan med sikkerhet si at dette er et av de meste lydløse tastaturene vi har brukt. Våre kolleger kunne ikke høre skrivingen i det hele tatt i et ellers ganske stille kontorlandskap.

Det faktum at Microsoft har klart dette og samtidig beholdt en god motstand under fingrene våre, er imponerende. Når det er sagt, så kunne avstanden mellom tastene etter vår smak vært litt smalere.

Når det gjelder berøringsflaten, er det lite å utsette på den: den fungerer godt, og er stor, glatt og responsiv. I tillegg er overflaten rundt dekket med Alcantara-stoff, og det gjør det mer behagelig å hvile håndflatene enn på aluminium.

Samtidig er det enkelte ting vi savner ved Surface Laptop 2. Den mangler fortsatt Thunderbolt 3, og har ikke engang USB-C 3.1. Du må klare deg med én eneste USB 3.0-port, og en Mini Display-port.

For en laptop på denne størrelsen, så finnes deg egentlig ingen unnskyldning for å ikke har flere porter, og den burde også vært oppdatert med nyere porttyper. Til sammenligning har årets 13 tommer MacBook Pro hele fire Thunderbolt 3-porter, mens Dell XPS 13 har to, i tillegg til en microSD-kortleser og en tredje USB-C 3.1-port. Begge disse er også mindre laptoper enn Surface Laptop 2.