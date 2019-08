Kommende MacBook-er kan få tastatur med optiske brytere

Apples MacBook-maskiner har slitt mye med tastaturproblemer de siste årene, og det har vært rettet stadig nye anklager mot de etter hvert beryktede sommerfugltastene. Nå kan det imidlertid virke som selskapet ønsker å bevege seg helt bort fra mekanisme brytere, for det har dukket opp en patent som utforsker bruken av optiske brytere i stedet.

Patentet, som ble oppdaget av Apple Insider, dokumenterer flere ulike optiske tastaturkonsepter som alle baseres på bruk av en lyssensor som registrerer når taster trykkes ned.

Undersiden av tastene kan gjøre bruk av en form for ugjennomsiktig struktur som blokkerer lys når de trykkes ned.

Selve tasten kan også gjøre bruk av en lyskilde som fungerer sammen med sensoren og den lysblokkerende strukturen, og det kan samtidig bety at lyskilden også kan fungere som belysning for tastaturet.

Taktile tilbakemeldinger

En utfordring som må håndteres er å sikre at skriveopplevelsen fortsatt fungerer godt med optiske taster. For å få til det kan det være at Apple legger til et «bein» som er designet for å gi etter når tasten trykkes ned, og den vil kunne gi ulike fysisk tilbakemelding avhengig av om tasten trykkes helt eller delvis ned.

Faktisk kan dette «beinet» designes så det kan gi etter «både to, tre og flere steder, for å gi flere ulike taktile tilbakemeldinger når tasten trykkes ned».

Det virker altså som Apple er opptatt av å bevare den mekaniske følelsen selv om de bytter til optiske brytere.

Som alltid må vi selvfølgelig huske på at Apple ikke nødvendigvis kommer til å bruke denne teknologien i fremtidige MacBook-maskiner, selv om de har tatt ut dette patentet.

Samtidig virker det opplagt at Apple er interessert i å forbedre laptopene sine, og det er ikke lenge siden sommerfugltastene fikk enda en oppdatering.

Det er også verdt å nevne at den kommende MacBook Pro 16-tommer skal droppe sommerfugltastene, men at det skal erstattes med noe mer tradisjonelt som saksetaster.

Apple har også noen langt mer radikale konsepter i tankene, for tidligere patenter har vist hvordan Apple har eksperimentert med å bytte ut tastaturet med et virtuelt OLED-tastatur.