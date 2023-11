Apple presenterer tre nye M3-brikker, nye MacBook Pro og en ny iMac 24 – og det er ikke engang den største nyheten

Apple avsluttet produktåret 2023 med flere store nyheter under sitt Scary Fast-arrangement på mandag. Teknologigiganten fra Cupertino har annonsert tre nye Apple-brikker, alle under navnet M3.

Sammen med tre nye prosessorbrikker fikk vi se en rekke nye MacBook Pro-laptoper som gjør bruk av disse og en gjenoppliving av den litt dvelende iMac-linjen med en ny iMac 24-tommers modell med standard M3-brikke.

Når det gjelder selve brikken, er M3, M3 Pro og M3 Max alle SoC-er produsert på en 3-nanometer prosess som gir bedre effektivitet og en viktig og muligens til og med banebrytende GPU-forbedring kalt Dynamic Caching.

Vi fikk en tidlig titt på de nye systemene som driver det nye Apple Silicon, som inkluderer en ny serie med MacBook Pro-modeller som nå spenner mellom 14 og 16 tommer (farvel til 13-tommers M2 MacBook Pro) og den nyeste 24-tommers iMac. Apple har imidlertid ikke redesignet noe av maskinvaren. MacBook Pro, for eksempel, er praktisk talt uendret bortsett fra en ny farge (mer om det senere).

Det viktigste her er brikken. Det er nå tre år siden vi så det første partiet med Mac-maskiner kjøre på Apples eget silisium. MacBook Air, MacBook Pro 13" og Mac Mini markerte Apples raske avskjed med x86 Intel-verdenen og overgangen til sin egen SoC-plattform.

Til tross for at det var Apples første forsøk på brikker for stasjonære og bærbare datamaskiner, ble disse systemene hyllet mye, og Apple har hatt lignende suksess med praktisk talt alle brikkevarianter de har kommet med siden den gang, inkludert M1 Max og M1 Ultra. Noen vil kanskje hevde at M2 ikke var en stor nok oppgradering fra foregående generasjon, men Apple virker fast bestemt på å endre det inntrykket med sin M3-serie.

(Image credit: Apple)

I motsetning til M1 og til og med M2, der vi ventet måneder på kjernealternativer, kommer M3 med et komplett utvalg av kjerne- og ytelsesvariasjoner klar til bruk. Som M1 og M2 før den, har standardmodellen M3 en 8-kjerners CPU og 10-kjerners GPU. M3 Pro har 12 CPU-kjerner og en 18-kjerners GPU, og M3 Max har en 16-kjerners CPU og opptil en 40-kjerners GPU (M2 Max toppet med 38 kjerner).

Selv om kjerneforholdene ikke er så forskjellige fra den nyeste Apple Silicon-serien, lover Apple likevel et generasjonssprang når det gjelder ytelse. Effektiviteten er økt, takket være 3-nanometer-prosessen og generelle forbedringer i forhold til den originale M1-brikken. Hastighetsforbedringene kan være mer marginale når man sammenliger med M2-klassen.

På toppnivået støtter M3 Max opptil 128 GB enhetlig minne, noe som betyr at den nye MacBook Pro nesten helt sikkert vil være den beste mobile arbeidsstasjonen på markedet. Ikke bare er minnet konsistent på disse M3-systemene, men grafikkalternativene er også imponerende. Apples SoC kan håndtere alt, og kan til og med slå ytelsen til MacBook Pros siste diskrete alternativ fra AMD.

Det er også en viktig detalj å gå gjennom. Alle brikkene i Apples nye M3-serie kommer med en ny form for GPU-minnearkitektur som Apple kaller «Dynamic Caching» som, hvis den fungerer som påstått, kan endre måten M3 MacBook Pros håndterer spill- og renderingsoppgaver på.

(Image credit: Apple)

Dynamisk caching endrer tradisjonell grafikkminnehåndtering fullstendig. For eksempel, i stedet for at systemarkitekturen fokuserer på den mest minnekrevende oppgaven og deretter allokerer samme mengde minne til hver lignende oppgave, ser maskinvaren på hver oppgave individuelt og bruker deretter nøyaktig riktig mengde minne.

Dette kan gjøre M3-systemer mye mer effektive og øke ytelsen ved å frigjøre minne til andre oppgaver.

Det beste med Dynamic Caching er kanskje at utviklere ikke trenger å skrive ny kode for å dra nytte av det. Det vil bare fungere uansett.

M3-brikken vil kombinere lavere strømforbruk og denne minneeffektiviteten med maskinvareakselerert strålesporing og mesh-skyggelegging (som begge har innvirkning på realismen i spillgrafikk). Neural Engine er angivelig 60 % raskere enn tilfellet var i M1-serien med brikker. Det er foreløpig ikke klart hva hastighetsforskjellen er mellom M2 og M3.

All denne ytelsen og effektiviteten resulterer ikke i lengre batteritid enn det Apple Silicon oppnådde med M2-klassen. Den gir fortsatt 22 timer med video og omtrent 15 timers surfing (systemet støtter hurtiglading for å nå 50 % lading på 30 minutter). Den gode nyheten her er at du sannsynligvis vil få ytelsesforbedringer uten å ofre batteritiden.

(Image credit: Apple)

Den nye M3-serien med prosessorbrikker vil kjøre i en ny MacBook Pro-serie som, med et par unntak, ligner veldig på MacBook Pro med M2-brikken. Apple slutter endelig med 13-tommers MacBook Pro – og MacBook Pro-serien vil nå starte med en 14-tommers modell.

Standard MacBook Pro M3-modellen vil koste fra 23 990 NOK og er derfor dyrere enn den mindre 13-tommers MacBook Pro med M2, som koster fra 18 990 NOK. Alle modellene starter nå med en basislagring på 512 GB, og M3 Pro og M3 Max kan støtte opptil 128 GB enhetlig minne. I utgangspunktet får du mer for pengene, men terskelen for å kunne unne seg MacBook Pro-luksus er nå litt høyere.

(Image credit: Apple)

Ikke alle nye MacBook Pros vil få alle M3-alternativene:

MacBook Pro 14" er tilgjengelig med M3, M3 Pro eller M3 Max.

MacBook Pro 16" er tilgjengelig med M3 Max eller M3 Pro.

Apple tilbyr ikke et helt nytt design på MacBook Pro. På grunn av noen komponentendringer er vekten litt annerledes, men det er i grunnen det hele.

Alt fra Liquid Retina XDR-skjermen (den er nå på 600 nits, men det er ned til systemeffektivitet og ikke et nytt panel), til høyttalerne, tastaturet, styreflaten og 1080p Facetime-kameraet er uendret. Det er fortsatt tre Thunderbolt USB-C-porter (bare to på 14-tommersmodellene med M3).

(Image credit: Apple)

Det som er annerledes er den nye space black-fargen, som er en diskré farge vi tror de fleste vil sette pris på. Apple har også brukt en ny anodiseringsprosess som gjør den bærbare datamaskinens kropp mye mer motstandsdyktig mot fingeravtrykk. Vår amerikanske kollega har allerede hatt muligheten til å se på de nye enhetene og rapporterer at datamaskinene ikke fanget opp noen av fingeravtrykkene hans, uansett hvor hardt han prøvde.

(Image credit: Apple)

Vi kan ikke si det sikkert før vi har hatt tid til å teste de nye enhetene grundig, men M3s ytelse ser imponerende ut på tvers av en rekke oppgaver som ble vist frem som eksempler under lanseringen, inkludert redigering av flere 4K-strømmer, analyse av en MR-hjerne skanning, skjæring gjennom en arkitektonisk 3D-modell vertikalt som et gigantisk kakestykke, slik at du kan gå gjennom lag med vegger og gulv samtidig, og en haug med spilldemoer i konsollklasse, inkludert den nye Lies of P. Generelt sett er alle demoene viste frem det vi har visst ganske lenge: Apple Silicon mener alvor når det gjelder ytelse.

(Image credit: Apple)

Apple blåser også nytt liv i den halvt sovende iMac-serien med en ny 24-tommers M3 iMac. Som med MacBook Pro-serien, er maskinvaren her, bortsett fra åpenbare komponentforskjeller, uendret fra M1 iMac 24-tommersmodellen Apple lanserte for noen år siden (dette inkluderer tastaturet og styreflatens periferiutstyr). Foreløpig er det ingen M3 Pro- og Max-alternativer for iMac, og Apple nevnte heller ikke en 27-tommers modell.

Det er imidlertid to kjernealternativer. Den 8-kjerners M3 iMac 24-tommersmodellen har en startpris på 18 990 NOK og 10-kjerners modellen har en startpris på 21 990 NOK.

Vi fikk se en haug med demoer med iMac 24", der M3 presterte bra, akkurat som på MacBook Pro. Det er en fin, stor skjerm for videoredigering og multitasking og spilling. Det er ikke kommet noen nye fargealternativer for iMac, forresten.

(Image credit: Apple)

Til syvende og sist gjør de nye MacBook Pro-modellene og alt-i-ett.maskinen iMac 24" en god jobb med å vise frem Apples fremgang med deres nye brikker. De er kanskje ikke monumentalt raskere enn det vi så tidligere i år med M2 MacBook Pro, men for de som fortsatt har et M1-system, eller til og med en Intel MacBook Pro, kan det føles som å oppdage en ny verden av ytelse. Selvfølgelig vil vi vite mer etter at vi har sett nærmere på disse komponentene og systemene under våre egne tester.