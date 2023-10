Nå kan du slippe reklame på Instagram og Facebook – men du må betale mye for det

Fra og med november vil Meta tilby Facebook- og Instagram-brukere i EU, EØS og Sveits muligheten til å fjerne alle annonser fra plattformene via en ny abonnementsplan.

Det vil være to forskjellige priser tilgjengelig ved lansering, avhengig av hvor du kjøper abonnement. Brukere vil bli belastet €9,99 i måneden ved bruk på datamaskiner, mens prislappen på mobil vil øke til €12,99 i måneden. Den høyere kostnaden på mobil tar antagelig hensyn til eventuelle «avgifter som Apple og Google henter inn» fra utviklere gjennom deres respektive appbutikker, ifølge kunngjøringen. Selskapet sier dessuten at det ikke vil samle inn eller bruke informasjon fra kontoer som abonnerer på målrettede annonser. Det er også verdt å merke seg at brukere må være minst 18 år gamle, ellers kan de ikke betale for et abonnement.

Et abonnement vil dekke alle tilknyttede profiler i en persons kontosenter frem til 1. mars 2024. Etter den datoen vil Meta begynne å belaste «for hver ekstra konto». Desktop-prisene vil også øke med €6, mens mobilprisene vil øke med €8. Hvis vi regner med mobilprisen etter mars 2024, som vil ende på €20 i måneden, vil den komme på €240 per år for en annonsefri opplevelse på én enkelt profil.

Unødvendig høy pris

Vi liker tanken på å kunne unngå alle de irriterende annonsene på Instagram og Facebook, men prisen føles unødvendig høy.

La oss si at du har en Facebook- og Instagram-konto og vil ha en annonsefri opplevelse på både datamaskin og mobil. Så vidt vi forstår, må du kjøpe fire separate abonnementer for å dekke begge dine to kontoer på de to enhetene. Hvis du regner på det, innser du raskt at det blir latterlig dyrt og kostnadene fortsetter å øke for hver ekstra profil du legger til.

Imidlertid kan vi ha misforstått kunngjøringen og et abonnement kan dekke både Facebook- og Instagram-kontoene dine. Vi runder også prisene oppover, men de faktiske prisene er ikke langt unna. Vi har kontaktet Meta for å få avklart priser og vil oppdatere dere lesere så snart vi vet mer. Ordlyden i kunngjøringen var faktisk litt forvirrende. Vi spurte også om det er planer om å utvide abonnementstjenesten til flere regioner i fremtiden, som for eksempel USA.

Tvunget til å følge forskrifter

Selskapet forklarer at de lanserer tjenesten for «å følge utviklingen i europeiske regelverk». De siste årene har Meta vært gjenstand for mye gransking fra EU om hvordan konglomeratet håndterer brukerdata. Det har kommet til et punkt der fagforeningen vedtok Digital Services Act som «forbyr visse typer manipulerende annonseringspraksis» samt å utstede bøter til Meta på 1,3 milliarder dollar.

Tilsynelatende har offentlige tilsynsmyndigheter beordret selskapet til å gi folk en mulighet til å velge bort å bli bombardert med annonser på nettet. Meta hevder at CJEU (Den europeiske unions domstol) anerkjenner abonnementsmodellen som en «gyldig form for samtykke». Det er godt å se at selskapet tilbyr en måte å la brukere unngå annonsene permanent. Dessverre er det gjort på en måte som betyr dårlige nyheter for folks lommebøker.