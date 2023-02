Drømmen om en 12-tommers MacBook kan bli virkeliggjort

Det har lenge vært diskusjoner omkring hvorvidt Apple burde gjeninnføre sin 12-tommers MacBook. Et nytt rykte antyder at dette nå er blitt litt mer sannsynlig.

Ifølge den koreanske teknologibloggeren yeux1122 (Åpnes i ny fane) (via MacRumors (Åpnes i ny fane) ) , har en kilde som arbeider hos et selskap som leverer deler til Apple i Taiwan uttalt at Apple forbereder en relansering av sin 12-tommers MacBook. Apple vurderer tydeligvis 12-tommerens fremtid og vil angivelig ta endelig stilling til å masseprodusere denne modellen i løpet av andre halvår av 2023.

Ryktene om en oppdatert 12-tommers MacBook skjøt fart etter at Apple lanserte sitt eget silisium i 2020, ettersom flere uttrykte interesse for en fornyelse av 12-tommeren med Apple-innmat. Bloombergs Mark Gurman har uttalt at den kan komme på markedet i 2023 eller 2024 (Åpnes i ny fane), men det er ikke fremkommet noen flere opplysninger om selve produktet. Dermed kan det være snakk om en Air, en Pro eller noe helt annet.

Det må også bemerkes at yeux1122 har en blandet merittliste år det gjelder Apple-spådommer, så det er lurt å ta påstander derfra med en dugelig klype salt.

Hva er så flott med en 12-tommers MacBook?

Enkelte lurer sikkert på hva som er poenget med en 12-tommers MacBook. Men det er absolutt et marked for en lett laptop med en mindre skjerm.

Et av de største problemene med selv de beste laptopene (Åpnes i ny fane) er hvor lite bærbare de ofte er. Dette gjelder spesielt maskinene på mer enn 15 tommer. Dette er særlig et problem for dem som faktisk har vanskeligheter med å bære tunge laptoper, og dem som bærer på vesker som ikke har plass til så store maskiner og de tunge ladeblokkene deres.

Og som vi har sett, er det blitt enklere med vår tids teknologiske fremskritt å skape både slanke og lette laptoper som samtidig har betydelige krefter. Dette gjelder ikke minst for Apples del, med de enorme ytelsesmessige sprangene MacBook har tatt, takket være deres nye prosessorbrikker. Dette er noe en ny 12-tommer virkelig vil kunne dra nytte av.

Vi håper at Apple ser potensialet ved en superbærbar laptop utstyrt med M2-brikke eller noe enda bedre. Dette ville passe ypperlig for oss som ikke er så begeistret for store og omfangsrike enheter.