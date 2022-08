iOS 16 gjør det enklere å dele skjermbilder – for ikke å snakke plassbesparende

Den seneste versjonen av iOS 16-betaen er ute, og selv om alle nå snakker om at vi skal få tilbake batteriprosentene, er det et annet nyttig verktøy som har sneket seg under radaren, og som later til å bli genuint nyttig når operativsystemet lanseres senere i år.



Femte variant av iOS 16-betaen gir iPhone-brukere muligheten til å «kopiere og slette» skjermbilder, hvilket kan hjelpe på alle oss som tar skjermbilder i ett sett og glemmer å slette de i etterkant (gud bedre, det er kjedelig å gå gjennom bildegalleriet og slette gamle skjermbilder.)



Tar man et skjermbilde i den nye iOS 16-betaen dukker en «kopier og slett»-knapp opp, og hvis man trykker på den lagres skjermbildet i utklippstavlen, slik at du kan lime det inn hvor enn du vil. Den nyttige delen her er selvsagt at man i samme slengen kan slette bildet, slik at telefonen ikke blir belemret med et utall ubrukelige skjermbilder.

I iOS 15 fikk man valget mellom å sende, lagre eller slette skjermbilder, men skulle man gjøre både det førstnevnte og sistnevnte måtte man plutselig knote seg gjennom en del klikking frem og tilbake.



Nå ser det ut til at man kan gjøre hele prosedyren i én enkelt handling, det vil si sende skjermbildet til en annen person, uten å kjenne på den synkende følelsen av at bildet blir forglemt til et tidspunkt man får ryddeånden over seg. Funksjonen befinner seg selvsagt kun i testversjonen foreløpig (denne kan du teste selv, om du ønsker det), men gitt hvor nyttig (og enkelt) det hele fremstår, så regner vi med at dette er en av nyvinningene Apple kommer til å beholde i den endelige iOS 16-versjonen, som blir lansert på tampen av 2022.

iOS 16 forventes lansert i september. (Image credit: Apple)

Når det gjelder andre oppgraderinger vi forventer å se i iOS 16, så er det blant annet skreddersydde låseskjermer – dynamiske widgets, egendefinerte teksttyper og flere fargevalg – som forventes å stjele de fleste overskrifter, mens den såkalte Focus-modusen også er moden for oppgraderinger.



Varsler får også et ansiktsløft i form av såkalte Live Activities – som i praksis er widget-aktige varsler man kan feste hist og her, som lar en følge for eksempel oppdateringer i en fotballkamp, hvor maten fra Foodora eller Wolt befinner seg og lignende.



Meldinger, Apple Wallet, Kart og mange andre iPhone-apper forventes også å få forbedringer med iOS 16, så det kan være verdt å lese seg opp i forkant av lansering. Det er fort gjort å ende opp med å måtte knote litt om oppdateringen kommer bardus på da den lanseres (per nå tror vi det er snakk om september, at det nye operativsystemet kommer sammen med Apple iPhone 14.)