Huaweis nye smartklokke har tre ukers batteritid og over 100 treningsmoduser

Huawei Watch 3 er endelig her, fire år etter lanseringen av Watch 2 (i mellomtiden har imidlertid selskapet fått ut flere andre smartklokke-modeller.)



Den nye klokken ble avslørt under et storslagen lanseringsevenement sammen med en Pro-variant (av klokken), nye nettbrett og diverse såkalt gadget-programvare, og skal etter planen lanseres i Norden i løpet av sommeren.



Det er ingen tvil om at både grunnmodellen og Pro-varianten er relativt dyre smartklokker. Ut i fra svensk pris skal førstnevnte gå for 3 990 kroner, mens Huawei Watch 3 Pro ender opp på 4 490 kroner. Vi har ennå ikke fått bekreftet endelige priser i Norge.

Huawei Watch 3 og Watch 3 Pro

På mange måter er Huawei Watch 3 og 3 Pro bygget på en del av de seneste smartklokkene fra selskapet. Begge har over 100 treningsmoduser, en skjerm på 1,43 tommer, og sirkulære design, akkurat som vanlige armbåndsur.



Enhetene har én roterende krone, og én knapp, begge plassert på høyre side, noe som ikke er helt ulikt designet til Apple Watch. De har også en temperatur-sensor, noe vi ikke har sett i en Huawei-klokke tidligere. Denne gjør at man kan få oversikt over hvor varm huden din er over tid.

Det største trekkplasteret her er at smartklokkene kjører på HarmonyOS 2, et nytt operativsystem Huawei har designet som et mottrekk kontra Googles Android-baserte økosystem, som man finner i en rekke forskjellige typer forbrukerelektronikk.



Dette er et slags overordnet designvalg, og i smartklokkene ser det ut til at det hele vil ligge nærmere Apples watchOS, men forandringen vitner om at man kanskje vil se sterkere koplinger mellom klokkene og andre Huawei-enheter i fremtiden.

Huawei Watch 3 har en batteritid på 14 dager, mens Watch 3 Pro øker dette til hele 21 dager (med andre ord, tre uker), hvilket er imponerende. Dette er kanskje den største forskjellen mellom de to klokkene.