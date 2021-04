Vi tester Huawei Freebuds 4i

Er du på jakt etter et par helt trådløse ørepropper som ikke er for dyre, men som likevel kan skilte med aktiv støyreduksjon, god lyd og lang batterivarighet? Da er Huawei Freebuds 4i et av de bedre alternativene på markedet. De er ikke perfekte, men du får unektelig veldig mye for pengene.

Vi kan med én gang slå fast at disse helt trådløse øreproppene ser veldig ut som et par AirPods Pro, og særlig hvis man velger den hvite varianten. Freebuds 4i kan være en god løsning hvis du liker Apple-designet, men opplever prisene deres som en provokasjon. For disse øreproppene er ikke dyre. Den veiledende prisen ligger bare på rundt 990 kroner. Og du får virkelig mye for pengene. De har aktiv støyreduksjon og en imponerende varighet på 22 timer (inkludert etuiet), og de sitter dessuten som støpt i ørene. De er langt fra perfekte, men kan beskrives som et hyggelig bekjentskap og et prisgunstig alternativ til det meste annet i dette segmentet.

(Image credit: Techradar/Mats Karlsson)

Design

Den første aha-opplevelsen kommer allerede når man pakker Freebuds 4i ut av esken. Ladeetuiet har en egglignende fasong som virkelig skiller seg ut i mengden, Det er et smidig og lett etui med en logo og en LED-indikator på midten foran, en USB-port på undersiden og en paringsknapp på høyre side. Sistnevnte er ikke så grei å finne om man ikke vet at den er der. Den burde absolutt vært mer synlig, slik at paringsprosessen kunne gått smidigere og mer intuitivt for seg.

Den skal dessuten holdes inne mens lokket til etuiet står åpent. Det å holde i etuiet, trykke inn knappen og passe på at lokket ikke smeller igjen er litt av en balansekunst, men det er tydeligvis en prosedyre man bare skal gjennomgå én gang. Prosessen fungerer utmerket med både Android og iPhone når vi tester den. Neste gang du plukker opp øreproppene fra etuiet, skjer paringen automatisk.

Det spennende etuiet er likevel et tveegget sverd. Det tar seg helt klart flott ut, og det er enkelt å ta med seg, men det er desto mer klønete å håndtere, særlig enhendig. Det fungerer heller ikke å sette etuiet på en rett overflate – det må legges ned. Akkurat dette virker dårlig gjennomtenkt. Det samme gjelder selve øreproppene, som er i glatteste laget, og det er fort gjort å miste grepet om dem. Men akkurat som etuiet er de utrolig flotte, og da gjør det kanskje ikke så mye?

Berøringsgrensesnittet er smidig og enkelt å få taket på. Man kan blant annet ta imot samtaler og bytte sanger, og man bytter enkelt mellom full støydemping og tranparensmodus med ett langtrykk. Det er ikke vanskelig å lære seg hvordan grensesnittet fungerer, og vi opplever at øreproppene reagerer korrekt på vår samhandling. Her ligger de på nivå med andre produsenter.

(Image credit: Techradar/Mats Karlsson)

Støydemping

Freebuds 4i har doble mikrofoner som bidrar til å skape så effektiv støyreduksjon som mulig. Her fungerer det helt utmerket. Støydempingen er svært god, men kanskje ikke helt i eliteklassen. For å være litt mer konkret, innebærer dette at støyreduksjonen (i ikke-transparent modus) eliminerer det meste av støy. Men står du på Oslo S når et tog ruller inn langs perrongen, hører du dette godt.

Med tansparensmodus aktivert, opptrer disse øreproppene omtrent som ventet. Du hører altså det som foregår omkring deg, men den dominerende lyden er likevel det som spilles av i øreproppene. Akkurat slik du venter deg det.

Samtalelyden er også helt grei, både når det gjelder utgående og innkommende samtaler. Som alltid når det gjelder Bluetooth-lyd, blir det ikke like bra som når du snakker direkte inn i mikrofonen på smarttelefonen din. Våre samtalepartnere la ikke merke til noen spesielle svakheter ved lyden fra Freebuds 4i.

Batteri

(Image credit: Techradar/Mats Karlsson)

En av de viktigste faktorene når man skal velge et par helt trådløse ørepropper, er naturligvis batteritiden. Vi vil jo helst slippe å måtte lade dem hele tiden. Og her har Huawei gjort en fenomenal jobb med Freebuds 4i. Ved å velge bort den aktive støydempingen, får vi ut 9 av de 10 timene vi er blitt lovet. Da har vi nok kjørt på litt høyere lydvolum enn hva man kan betrakte som et gjennomsnitt, så den angitte batteritiden later til å være ganske nøyaktig.

Vi har ikke testet om de holder de lovede 7,5 timene med støydempingen aktivert, men vi kom i det minste opp i fem timer uten vanskeligheter. Skulle du oppleve batteritørke, går det uansett kjapt å lade Freebuds 4i opp igjen. På bare ti minutters lading får du fire timer. Og selve etuiet rommer to fulle oppladinger. Disse øreproppene skulle med andre ord være ypperlig egnet for lange flyturer – forutsatt at du har sørget for å lade opp batteriet. De klarer i det minste en krysning av Atlanterhavet til New York eller en kjapp tur til Kanariøyene.

En kjedelig detalj er at de mangler støtte for trådløs opplading. Det kan virke som en bagatell, men saken er jo at trådløs lading er blitt så utbredt at mangelen på denne egenskapen kan få mange til å miste lysten. I dette tilfellet må denne mangelen måles opp mot den svært lave prisen i helhetsvurderingen.

Lyd

Men hvor god er lyden i disse øreproppene? Ja, i hvert fall bedre enn man skulle tro med denne prislappen. Diskanten er klar, fin og veldefinert, og bassen er overraskende spenstig og dyp. Hører du på mer forsiktig akustisk musikk, eller musikk som har stor frekvensavstand mellom lydene (som for eksempel reggae eller jazz), låter dette aldeles utmerket.

Det er når situasjonen blir litt mer krevende, og man hører på metal eller trance, at det blir trangt om frekvensplassen. Det er når det blir folksomt i mellomregisteret vi virkelig hører at det ikke er noen toppmodeller fra Sony eller Sennheiser vi har i ørene. Det låter ikke dårlig, men det er langt fra perfekt. Det er likevel svært vanskelig å finner bedre lyd i denne prisklassen.

(Image credit: Techradar/Mats Karlsson)

Endelig vurdering

Huawei Freebuds 4i er et utmerket alternativ for deg som har lyst på et par helt trådløse ørepropper, men som ikke vil betale så mye for dem. Du får en utmerket batterivarighet, en godkjent støydemping, et elegant design og en lydgjengivelse som utvilsomt befinner seg i toppsjiktet i denne prisklassen. Huawei er altså best blant de nest beste. Men legger du på en femhundrelapp, finnes det en lang rekke ørepropper som kan skilte med mye bedre lyd.

Kjøp dem hvis …

… du ikke vil ut med mye penger Huawei Freebuds 4i er usedvanlig prisgunstige. De er langt fra de beste helt trådløse øreproppene på markedet, men du får veldig mange funksjoner og finesser for dine surt ervervede riksdaler.

… du vil ha god lyd uten å bli ruinert Det kommer god lyd fra om Freebuds 4i, med veldefinert og balansert diskant og bass. Det finnes helt trådløse ørepropper med bedre lyd, men de er som oftest langt dyrere.

… du setter pris på batterier med god kondis Vi klarer å tyne ut litt over ni timer ved lytting på ganske høyt volum med aktiv støydemping avslått. Det er svært bra, og skulle batteriet gå tomt, går det utrolig raskt å lade det opp slik at du får ytterligere fire timer.

Ikke kjøp dem hvis …

… du vil ha de beste helt trådløse øreproppene på markedet Huawei Freebuds 4i ligger og bobler i et prissegment som ikke skal være involvert i toppstriden. Det er de ikke heller. Men i sitt segment er de blant de aller beste alternativene for øyeblikket.

… trådløs opplading er viktig for deg Freebuds 4i har ikke støtte for trådløs lading. Hvis dette gjør det helt uaktuelt for deg å kjøpe disse, er det bare å se seg om etter andre modeller.

… du misliker AirPods-designet Man kan ikke nekte for at Huawei har latt seg «inspirere» av Apples AirPods da de designet Freebuds 4i. Dette er noe mange setter pris på, men hvis du synes AirPods er stygge, er jo dette bare et dårligere produkt med det samme utseendet.