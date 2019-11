Harmony kan bli det europeiske navnet til Huaweis operativsystem

Situasjonen rundt Huawei, problemene med USA og tilgangen til Android og Windows er fortsatt uavklart, og selskapet jobber som kjent med å utvikle sitt eget operativsystem som en potensiell erstatning. Nå kan det virke som OS-et har fått et nytt navn.

Ifølge LetsGoDigital har Huawei nemlig registrert varemerket «Harmony» hos EUs Intellectual Property Office, og dette kan vise seg å bli navnet på programvaren som vil dukke opp i Huaweis kommende telefoner og laptoper.

Søknaden nevner både «mobile operativsystemer» og «operativsystemer for datamaskiner», så dette høres ut som en vidtrekkende programvareplattform – eller i det minste flere som deler samme navn.

Navnet Harmony kommer i tillegg til Hongmeng og Ark som også har vært brukt om Huaweis eget OS, og det er mulig at selskapet kommer til å bruke ulike navn i ulike regioner.

Historien til nå

Utover navnet avslører ikke søknaden noe særlig mer om Huaweis planer. Vi vet fra før at selskapet har jobbet med dette OS-et i flere år allerede, men problemene med USA har gjort at behovet for å få det ferdig har blitt større.

Trump-administrasjonen har nylig gitt signaler om at det kan bli mulig å forhandle frem en løsning på konflikten som påvirker Huawei – i hvert fall når det gjelder forbrukerprodukter – men det er fortsatt uklart om Huawei vil få mulighet til å fortsette å bruke Android og Windows fremover.

Hvis Huawei må satse på sitt eget OS, vil de også måtte håndtere utfordringen med å få apputviklere med på å støtte systemet og gjøre appene sine tilgjengelige i Huaweis egen app-butikk.

Dermed er det ikke overraskende om selskapet nå jobber hardt med å fremskynde arbeidet med operativsystemet sitt, og det blir spennende å se hvordan situasjonen utvikler seg fremover.