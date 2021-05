Google Maps får fem store oppgraderinger – vil prøve å redde liv

Det ble annonsert fem nye funksjoner til Google Maps under hovedinnlegget som markerte starten på Google IO 2021, noe som innebærer store oppgraderinger til tjenesten – og en av disse kommer antageligvis til å være svært nyttig for alle som prøver å komme tilbake til en normaltilstand etter en lang periode med nedstengninger.



Alt fra navigasjon til reiseplanlegging skal være flikket på. De nye oppdateringene dekker en hel del forskjellige bruksmønstre innad Google Maps, så sannsynligheten er stor for at minst én av disse nye funksjonene er noe du kommer til å bruke på sikt.



Det er mange nye funksjoner å gå gjennom, så under har vi samlet de i seksjoner og forklarer hvordan de vil være i bruk.

1. Prøver å få bukt med «trå på bremsen-øyeblikk»

Nye Google Maps er planlagt lansert på Android og iOS over hele verden i løpet av de kommende månedene, og de seneste oppdateringene i ruteplanleggeren i Maps vil gjøre at tjenesten planlegger fremover og velger ruter som gjør at man har lavest sannsynlighet for å treffe på «trå på bremsen»-øyeblikk.



Disse øyeblikkene – som eksempelvis kan forårsakes av plutselige trafikkorker, forvirrende kryss eller midlertidige stegninger av veier – kan føre til flere trafikkulykker, og Google hevder at den nye teknologien kommer til å bidra til en reduksjon i mengden uhell på veien.



Google sier at tjenesten kommer til å velge de raskeste tilgjengelige rutene, for så å evaluere hvilke av disse som potensielt kan føre til farlige situasjoner. Hvis den beregnede kjøretiden er den samme (som den i utgangspunktet antatt raskeste ruten), eller bare er litt lengre, så vil Google foreslå at man tar den tryggere varianten.



Det anslås at den nye funksjonen kan redusere disse «bremse-øyeblikkene» med opptil 100 millioner i året.

2. Live View beveger seg innendørs

En annen nyvinning som kommer på Android og iOS i hele verden i de kommende månedene er forbedringer i Live View i Google Maps, hvilket tilbyr en AR-variant av Street View-modusen, som gir deg tilgang til et utsyn fra gatenivå, slik at du kan orientere deg fra bakken og få nøkkelinformasjon lagt over grensesnittet. Dette kan være ting som gatenavn og navigeringsretninger som man får lagt over bildet man får via smarttelefonens kamera.



Selv om denne funksjonen allerde eksisterer i 100 land for utendørs bruk skal den nye oppdateringen legge til data fra lokasjoner innendørs, inkludert kjøpesentre, flyplasser, togstasjoner, museer med mer – noe som så smått ble introdusert tidligere i år.



Den mer detaljerte varianten av Live View skal lanseres først i Zurich, før Tokyo står for tur måneden etter. Flere storbyer skal være planlagt i tiden som kommer.

3. Google Maps blir mer detaljert

(Image credit: Google)

Google legger også til enda mer detaljer i kartene, og målet er å gi brukere et inntrykk av hvordan et område fortoner seg før de besøker det – alt fra informasjon om fotgjengeroverganger til fortau, til områder som er tilgjengelige for rullestolbrukere med mer.



Detaljerte gatekart er foreløpig kun tilgjengelig i en håndfull byer, men Google skal ekspandere dette til 50 nye byer innen utgangen av 2021. Byer som Seattle, Singapore, Berlin og São Paulo skal få oppgraderingen i år.



Dette vil være tilgjengelig via Google Maps-appen på både iOS og Android, og flere byer skal altså være på vei.

4. Mer skreddersydde kart

Den store mengden nye detaljer kan kanskje høres litt overdådig ut for enkelte brukere, men Google prøver også å ta hensyn til disse bekymringene via å tilby skreddersydde kart – med disse kan man fjerne informasjonen man ikke vil ha, mens man kan beholde alt man selv mener er viktig.



Google Maps kan lære seg ruter og aktiviteter man normalt sett foretar seg, så hvis Google merker at man pleier å ta en rast på en spesifikk kafé hver morgen, så vil disse tre tydeligere frem i perioden man er på vei til jobb, mens man på kvelden kanskje vil bli presentert for flere restauranter eller barer.



Appen får også med seg om man besøker et område man ikke normalt sett besøker, og da presenteres landemerker, interessante steder og attraksjoner (basert på hva du liker og tidligere aktivitet) i større detalj, slik at du får hjelp med å utforske det nye området.



Skreddersydde kart er planlagt lansert på Google Maps til Android og iOS over hele verden i de kommende månedene.

5. Pandemirelevant informasjon

(Image credit: Google)

Mange av oss er litt mer tilbaketrukne når vi beveger oss i det offentlige, og det kan være nyttig å prøve å unngå steder med mange folk, særlig hvis man prøver å holde en viss avstand, for eksempel for å unngå smitte.



Google har merket seg denne trenden nå som COVID-19 opptar en del plass i pannebrasken hos mange, og er derfor i ferd med å bygge inn en slags travelhet-rangering i Google Maps. Den kan allerede nå gi en informasjon om enkelte lokasjoner – som barer og restauranter – men den nye Maps-oppdateringen vil også kunne gi brukere informasjon om større områder.



Målet er å gi innsikt i hvilke tidspunkter enkelte gater eller nabolag er mer travle enn til vanlig, slik at du kan foreta bedre valg når du er på farten, og vite hvilke områder som til enhver tid bør unngås.



Google sier at denne funksjonen vil automatisk være påslått i Maps, men at det er en ganske subtil effekt, slik at det ikke vil være i veien for annen bruk av appen.



Hvordan dette, og alt det ovennevnte, vil fungere får vi vite når den nye Google Maps-varianten lanseres globalt i de kommende månedene på