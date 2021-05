Android 12 lar deg låse opp bilen med Google Pixel- og Samsung Galaxy-telefoner

Google annonserte en rekke bilrelaterte nyheter under Google IOs hovedinnlegg, inkludert en ny digital bilnøkkel-funksjon som blir å finne i nye Android 12.



Hvis dette høres kjent ut, så er ikke det så rart. Apple har hatt sin egen digitale bilnøkkel-variant siden juli 2020, da iOS 13.6 ble lansert; og Samsung lanserte sin egen tjeneste i starten av 2021 med Galaxy S21 Plus og S21 Ultra, i samarbeid med Audi, BMW, Ford og Genesis.



Likevel innebærer det å ha en slik digital nøkkel innebygget i Android 12 at langt flere enheter og brukere får tilgang til funksjonaliteten. Den nye nøkkelen vil la deg låse opp, låse og til og med starte motoren med smarttelefonen.

Funksjonen bruker såkalt UWB-teknologi (ultra-bredbånd, en radioteknologi med svært høy båndbredde), og innebærer at du simpelthen kan gå bort til bilen din, og den vil låse seg opp automatisk, uten at du engang trenger å ta telefonen ut av lomma.



Du vil også kunne dele digital tilgang til kjøretøyet med andre – slik at du enkelt kan låne bort bilen til en kompis, uten at du fysisk trenger å frakte nøkkelen til vedkommende som skal kjøre. Bruker man denne funksjonen kan man også sette tidsmessige avgrensninger på hvor lenge nøkkellånet er operativt.



For øyeblikket er det noe uklart nøyaktig hvor mange, og hvilke, enheter som vil støtte den nye funksjonaliteten – alt Google hittil har sagt er at dette vil være tilgjengelig på enkelte Pixel- og Samsung Galaxy-telefoner når funksjonen lanseres senere i år.



Vi vet at Google har inngått et partnerskap med BMW (og andre), og at den digitale nøkkelen kommer til å være kompatibel med den kommende elektriske BMW iX-modellen.

Trådløs Android Auto

Det er også gode nyheter for alle som bruker Android Auto i bilen – programvaren som lar deg kjøre et slags speilbilde av kjerneappene i bilens hovedskjerm.



Apper som Spotify, Google Maps og Google Assistant er tilgjengelige via Android Auto, og kan gi deg bedre kontroll og flere funksjoner enn mange andre datasystemer innebygget i biler.



En av begrensningene med systemet er at mange biler krever at man fysisk må kople til Android-telefonen med en USB-kabel for å få Android Auto til å fungere.



Google sier at stadig flere produsenter – inkludert Honda, Ford og BMW – tilbyr nå støtte for trådløs tilkopling i nye bilder, men nøyaktig hvor mange av de hundre millionene biler som støtter Android Auto som har den trådløse funksjonen er fortsatt uklart.