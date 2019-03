Fremtidige smartklokker fra LG kan få lydproduserende skjermer

En av de meste spennende funksjonene til LG G8 ThinQ er måten den produserer lyd uten en tradisjonell høyttaler. I stedet er det selve skjermen som sender ut lydbølger ved å vibrere. Nå kan det se ut som denne teknologien vil dukke opp flere steder, etter at en varemerkeregistrering fra LG peker mot at lydproduserende skjermer kan dukke opp i klokker også.

Det er LetsGoDigital som har oppdaget varemerkeregistreringen, som ble sendt inn til EUIPO (European Union Intellectual Property Office). Teknologien har fått navnet «Display Speaker», og ved siden av å oppgi telefoner som et mulig bruksområde så nevnes også klokker.

Dette betyr riktignok ikke at det garantert vil dukke opp en smartklokke med slik teknologi, og det kan være at LG bare vil sikre seg bruksretten til navnet.

Kan utnytte plassen bedre

Imidlertid kan det absolutt gi mening å ta i bruk slik teknologi i en smartklokke. De har som kjent mye mindre plass på innsiden enn telefoner, så det vil være en stor fordel å kunne eliminere den tradisjonelle høyttaleren.

Når det er sagt så tar også teknologien som trengs for at skjermen skal produsere lyd plass, og vi vet ikke med sikkerhet hvilken av de to løsningene som vil ta mest plass.

Uansett kunne det i hvert fall sikret at LGs neste smartklokke skiller seg ut i et marked som har sett relativt lite innovasjon i det siste. LG har faktisk være et av de mer innovative selskapene i denne kategorien, og deres seneste produkt LG Watch W7 er utstyrt med både mekaniske visere og en digital skjerm.

Den ble sluppet i oktober 2018 så vi venter ikke å se en nye smartklokke fra LG på en stund ennå, men dette kan i hvert fall være et tidlig hint om hva som er på vei.