Enorm Samsung Galaxy S21-lekkasje har informasjon om nesten alle spesifikasjoner

Det ventes at Samsung skal avsløre sine Galaxy S21-modeller i januar, og takket være en enorm lekkasje vet vi nå langt mer om de nye telefonene – med andre ord, hvis du vil la deg overraske av Galaxy S21, så gjør du best i å lukke fanen omtrentlig nå.



Kilder i snakk med Android Police har avslørt et drøss detaljer om de nye Galaxy S21-telefonene. Vi skal, etter det som blir fortalt, bli servert tre nye telefoner i januar: Galaxy S21 på 6,2 tommer, Galaxy S21 Plus på 6,7 tommer og Galaxy S21 Ultra på 6,8 tommer.



Alle de tre modellene har skjermer med en oppdateringsfrekvens på 120 Hz, mens Ultra-modellen vil ha en adaptiv frekvens som kan forandres i sanntid, takket være den overlegne LTPO-skjermteknologien (det går rykter om at dette også skal komme til iPhone 13.)

Avhengig av hvor du bor vil telefonene ta i bruk Snapdragon 875 eller Exynos 2100 (tradisjonelt har vi fått Exynos-prosessorene her i Norge), men det er ikke helt klart ennå hvor mye RAM og intern lagring disse modellene kommer til å få.

Kamera, batterier og farger

Når det gjelder kameraene ryktes det at Galaxy S21 og Galaxy S21 Plus skal ha konfigurasjoner som ligner mye på de man finner i Galaxy S20-serien – en hovedsensor på 12 MP, en telefotosensor på 64 MP og et ultravidvinkelkamera på 12 MP.



Selv om S21 Ultra skal ha den samme ultravidvinkelsensoren på 12 MP som resten, skal den i tillegg få en hovedsensor på 108 MP og to telefotosensorer på 10 MP, noe som skal kunne tilby henholdsvis 3x og 10x optisk zoom. Det gjentas også at Ultra-modellen vil få støtte for S Pen – noe vi hørte fra andre kilder for ikke så lenge siden.

Galaxy S21 sies å ha et batteri på 4000 mAh og skal komme i fargene fiolett, rosa, grå og hvit; Galaxy S21 Plus, på sin side, skal ha et batteri på 4800 mAh og komme i fiolett, sølv og svart; mens S21 Ultra etter sigende skal være oppe i 5000 mAh og selges i enten svart eller sølv.



Prisene har ikke ennå blitt bekreftet, men kildene i snakk med Android Police sier at det skal være snakk om «mer konkurransedyktige» priser enn tidligere – ikke overraskende, gitt den globale pandemien vi nå befinner oss i.