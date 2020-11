Samsung Galaxy S21 Ultra kan få støtte for S Pen, men kanskje ikke på måten du tror

De siste månedene har vi hørt flere rykter om at Samsung Galaxy S21-serien kommer til å ha en toppmodell i form av en Ultra-telefon, og at den til og med kanskje også skal være kompatibel med selskapets styrepinne, S Pen.



Ifølge den velkjente Twitter-kilden Ice Universe, skal selskapet være klare til å gi Galaxy S21 Ultra støtte for S Pen. Ice Universe er så sikker i sin sak at det blir uttalt at dette er 100 % garantert.



Dette betyr ikke nødvendigvis at Galaxy S21 Ultra vil ha et spor til S Pen, slik som Samsung Galaxy Note-serien har, der man kan lagre styrepinnen for å forsikre seg om at man ikke mister den.

Som Twitter-lekker Ishan Agarwal påpeker, kan selskapet finne på å inkluderer S Pen som et tilbehør man kan kjøpe sammen med Galaxy S21 Ultra. Han later ikke til å være sikker på at dette er tilfellet, men idéen blir luftet med referanse til Ice Universe-tvitringen.

This doesn't confirm there would be an S-Pen inside the Galaxy S21 Ultra. I think you will be able to buy it as an extra accessory? I'm also assuming they will launch cases which can hold the S-Pen. Honestly, I find that good. It's an option for people who want that. https://t.co/7S2x0x5yiMNovember 12, 2020

Hvis selskapet går for et valgfritt ekstrakjøp av S Pen, så kan Samsung tilby styrepinne-stltte uten nødvendigvis å øke prisen på telefonen ytterligere. Samsung Galaxy S20 Ultra er dyr nok fra før av, og legger man til S Pen på innsiden, så kan prisen virkelig bli ublu.



Det kan være at selskapet bestemmer seg for å selge annet tilbehør, som eksempelvis deksler, der S Pen får plass, og kan sikres slik at man ikke mister den.

Agarwal later ikke til å være sikker i sin sak, så ta alt dette med en god klype salt nå med det første. Det er likevel en interessant idé, og det kommer fra to kilder som regelmessig treffer når det gjelder slike ting.



Vi håper at mer informasjon om Samsung Galaxy S21-serien snarlig er på trappene, siden en del rykter ymter utpå med en teori om at telefonene skal bli lansert allerede i starten av januar.