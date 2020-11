Samsung Galaxy S21 Ultra-lekkasje vitner om oppgraderinger i kamerasensoren

Siden Samsung Galaxy S21 etter planen skal lanseres allerede i januar opplever vi nå en oppsving i antall lekkasjer og rykter – og det ferskeste som har nådd eteren per nå er rykter om en aldri så liten kameraoppdatering for Galaxy S21 Ultra-modellen.



Ifølge den tradisjonelt sett treffsikre Twitter-brukeren @Universelce, skal Samsung Galaxy S21 Ultra ha en hovedsensor på 108 MP på baksiden av telefonen – mer spesifikt, Isocell HM3-sensoren, med en pikselstørrelse på 0,8 μm (mikrometer).



Selv om oppløsningen og pikselstørrelsen forblir de samme som på Galaxy S20 Ultra, er det viktige her at det er snakk om «HM3»-varianten. Vi har ennå ikke hatt gleden av å se denne sensoren i noen telefon på markedet, og det ryktes at denne skal være bedre på å fange lys og å ta bilder i dunkel belysning enn forgjengeren.

Basert på informasjon fra samme kilde, later det til at Samsung Galaxy S21 Ultra kommer til å hoppe bukk over den såkalte time-of-flight (ToF)-sensoren som sitter i forgjengeren lansert tidligere i år. Noe som kan bety at man kan få noe dårligere ytelse når det gjelder fotografi som er avhengig av dybdedata samt innen AR.

Kamerakvaliteten

Galaxy S21 Ultra is a small improved version of S20 Ultra. Using HM3 sensor, single pixel is still 0.8um, 108MP, laser focus, no ToF.November 6, 2020

Selv om vi alltid er nysgjerrige på ny informasjon fra lekkasjer er ikke akkurat denne spesielt overraskende. Flerfoldige eldre rykter har ymtet om at hovedsensoren på Samsungs neste toppmodell fortsatt kommer til å være på 108 MP, men vi er foreløpig slett ikke sikre på totalantallet kameraer.



Når det gjelder ToF-sensoren hørte vi i august at denne komponenten sto lagelig til for hugg, siden den ikke ytte på forventet nivå – Galaxy Note 20-serien manglet også denne sensoren. Det virker som om Samsung heller satser på laserbasert autofokus istedenfor, hvilket støtter mange av de samme funksjonene.

Sluttresultatet bør bli en Galaxy S21 Ultra-modell med et kamera som tar bedre bilder enn forgjengeren, Galaxy S20 Ultra. Samsung kommer etter all sannsynlighet å lansere minst et par forskjellige varianter av Galaxy S21, der det ventes at disse kommer til å ha forskjellige kamerapakker.



Vi trodde opprinnelig at det første flaggskipet fra Samsung i 2021 kom til å hete Galaxy S30, men nå ser det ut til at sør-koreanerne har bestemt seg for å gå for Galaxy S21. Etter sigende skal 14. januar 2021 være dagen der det hele avsløres.