Førsteinntrykk: Samsung Galaxy Note 20

Samsung Galaxy Note 20 er minstemann i årets Note-sortiment, og mangler noe av funksjonaliteten til toppmodellen Galaxy Note 20 Ultra, som ble lansert samtidig, men prisen er desto mer hyggelig.



Det er helt klart tilfellet at Note-basismodellen ikke ser fullt så spennende ut om den ligger ved siden av storebror, men om du er ute etter toppytelse og muligheten til å ta nesten like gode bilder, men helst ikke vil bruke fullt så mye penger som en Note 20 Ultra koster, så kan dette være Note-telefonen for deg.



Hva får man? I Norge får vi 5G-varianten (enkelte land får 4G-versjon), en S Pen (styrepinne) og en særdeles god ytelse, hvilket blant annet stammer fra en av de aller nyeste prosessorene man får i en Android-telefon.

Samsung Galaxy Note 20 tilgjengelighet og pris

Samsung Galaxy Note 20 ble avslørt på selskapets virtuelle Unpacked-evenement 5. august, sammen med Note 20 Ultra og en rekke andre enheter. Telefonen vil være tilgjengelig fra og med 21. august.

Selv om dette er den rimeligere varianten Note er ikke Galaxy Note 20 en spesielt billig telefon. For 12 290 kroner får man varianten med 256 GB lagring og 5G i Norge (i enkelte andre land får man også 128 GB-versjoner og 4G.)

Design og skjerm

Hvis du har holdt i en Note-telefon tidligere vil Galaxy Note 20, med sin enorme størrelse og finslepne flaggskip-design, føles kjent. Dette er som sagt en særdeles stor telefon. Skjermen måler 6,7 tommer, og det at Galaxy Note 20 Ultra har en enda større skjerm betyr ikke at Note 20 på noen måte føles liten.



Skjermen har fått et par overraskende nedgraderinger sammenlignet med Galaxy Note 10. For det første har ikke årets skjerm kurvede kanter, og sitter istedenfor i flukt med toppen samt høyre og venstre side.



Den andre overraskelsen er at Galaxy Note 20-skjermen har en oppdateringsfrekvens på kun 60 Hz, mens mange andre toppmodeller – inkludert alle de tre Galaxy S20-telefonene, samt Note 20 Ultra – har kommet seg over på 120 Hz.

Dette betyr at skjermen oppdateres raskere på mange andre telefoner, og at disse dermed har mer flyt når man eksempelvis gamer eller surfer på nettet. Hvis du ikke har brukt en 120 Hz-skjerm tidligere, så vil man ikke merke noe særlig til dette, men det føles likevel ut som om Samsung har gjort en bommert her, særlig siden dette ikke akkurat er noen billig telefon.



Skjermen har en såkalt FullHD-oppløsning (1080p), noe som ikke tar seg like godt ut som QHD-oppløsningen man får med Galaxy S20-serien, men som likevel passer godt til for eksempel å se på videoer. Generelt er det dog vanskelig ikke å føle en viss skuffelse, gitt at Samsung har tatt store seg når det gjelder skjermteknologi i det siste, og produserer noe av det beste innen skjermpaneler brukt av andre telefoner.

Designet til telefonen i seg selv føles ut som det er hanket ned fra øverste hylle, særlig med tanke på metallkantene, som er flatere enn hos tidligere modeller. Disse mindre avrundede kantene gjør at man virkelig legger merke til mangelen på kurver i skjermen, men det er et design som mange antageligvis kommer til å foretrekke.



Baksiden av telefonen føles litt som å holde i keramikk, men det er faktisk et dekke på toppen av det Samsung kaller «glasstic». Dette betyr at baksiden ikke faktisk er laget av glass – selskapet har bekreftet at dette er snakk om polykarbonat.



Man får valget mellom tre farger om man skal skaffe seg en Galaxy Note 20, og Mystic Bronze er den nye eksperimentelle flaggskip-fargen. Man kan også velge å gå for Mystic Green og Mystic Grey, men om ingen av disse virker tiltalende så er sannsynligheten stor for at Samsung også denne gangen kommer med flere farger etter hvert.

S Pen-pekepennen finner man fortsatt inne i selve telefonen, men nytt av året er at den har forflyttet seg fra bunnen på høyre side over til venstresiden, så om man tidligere har eid en Note-telefon kan det hende at man kommer til å bruke litt tid på å bli vant med å trekke ut pekepennen fra den andre siden.



Selskapet har oppgradert S Pen på en rekke måter, blant annet har man fått nye gester samt mer nøyaktighet og følsomhet i bruk. Det å gjøre lydopptak mens man tar notater med S Pen er nå enda mer kjekt: Telefonen synkroniserer nå det som blir sagt med det man skriver på skjermen, slik at man i praksis får en interaktiv håndskrevet tidslinje for lydsporet.

Kamera og batteri

Hittil har vi ikke hatt nok tid til å utføre en inngående test av kamerasystemet, men i den korte tiden vi har hatt telefonen i hende virket kameraene minst like imponerende som de man finner hos Galaxy S20 og S20 Plus.



På baksiden finner man et hovedkamera på 12 MP, f/1,8, et med telefotooptikk på 64 MP og et ultravidvinkelkamera på 12 MP.



Hovedkameraet har ikke like høy oppløsning som storebrorens 108 MP-kamera – på samme måte som hos Galaxy S20 og Galaxy S20 Ultra – men ytelsen var det ingenting å si på da vi testet det. De få bildene vi fikk tatt så detaljerte ut, var klare og hadde solid fargemetning, noe man gjerne forventer av en toppmodell fra Samsung.

Vi har ennå ikke eksperimentert stort med ultravidvinkelkameraet, men telefotokameraet på 64 MP som klarer opptil 30x zoom klarte seg bra da vi testet det, og gav oss lignende resultater som det tilsvarende kameraet på Galaxy S20.



På fremsiden finner man et selfiekamera på 10 MP, hvilket vi ikke ennå har fått testet skikkelig. Dette befinner seg i midten på toppen av skjermen, der optikken gjemmes i et lite utstanset hull, noe som kommer til å glede alle som ikke er tilhengere av skjermhakk.



Batteriet i Note 20 er på 4300 mAh, noe vi regner med at vil klare å holde telefonen i gang i en hel dag – vi kommer til å finne ut mer om hvordan dette yter i daglig bruk når vi får tatt i bruk telefonen over flere dager.

Note 20 har hurtiglading, men ytelsen er på kun 20 watt, snarere enn 45 watt, som hos Galaxy S20 Ultra og Note 10 Plus. Så, selv om du kommer til å kunne lade telefonen relativt raskt, så er det ikke slik at du kommer til å få den raskeste teknologien på markedet. Likevel er det positivt at hurtiglading på 15 watt støttes, og at trådløs strømdeling (slik at man kan lade andre enheter trådløst med telefonen) også er tilgjengelig for bruk.

Ytelse og programvare

Galaxy Note 20 har en av de aller beste prosessorene: Exynos 990 (Snapdragon 865 Plus i USA.)



Vi har testet telefoner med begge disse prosessorene – Samsung Galaxy S20 som kjører Exynos-prosessoren; og Asus ROG Phone 3 som kjører Snapdragon-prosessoren – og om ytelsen i disse telefonene kan direkte overføres til Note 20 kommer man ikke til å bli skuffet over mengden krutt man får med på kjøpet. Begge prosessorene fungerer i tospann med 8 GB RAM.



Telefonen finnes i utgaver med 128 GB og 256 GB, men i Norge vil kun den sistnevnte finnes i butikkene.

Hvis du er ute etter støtte for nestegenersjonshastigheter på nett, så er de gode nyhetene at Galaxy Note 20 takler 5G, og her på bjerget er dette den eneste varianten man får kjøpt (i en del andre land kan man også kjøpe 4G-versjoner.)



Telefonen kjører Google Android 10, men har Samsungs egne brukergrensesnitt, One UI 2.5, i tillegg, så telefonen kommer til å minne mye om andre Samsung-telefoner i bruk, og forskjellen mellom helt vanlig (stock) Android og Samsung-varianten er ikke spesielt stor.

Vi håper at Note 20 kommer til å få Android 11-oppdateringen, som skal komme senere i år når Google lanserer nyeste versjon av OS-et, men Samsung er ikke alltid de raskeste når det gjelder å holde seg oppdatert på programvarefronten.

Foreløpig konklusjon

Standardversjonen av Samsung Galaxy Note er ikke lenger selskapets toppmodell. Etter at vi fikk plussmodellen i 2019, og denne todelingen fortsetter i år med Galaxy Note 20 Ultra, er nok ikke basismodellen spennende nok for enkelte, men dette virker likevel som et solid alternativ.



Hvis du har lyst på en Samsung-telefon der du får med en S Pen (og et sted å lagre den) med på kjøpet, en veldig god skjerm, men ikke har lyst til å bruke endeløst med penger, så kan Note 20 være for deg.



Hvis du derimot har lyst på det aller beste fra Samsung, og har råd til oppgraderingen, så er det Galaxy Note 20 Ultra eller en telefon fra Galaxy S20-serien du er ute etter.